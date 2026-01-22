Benefits Of Green Tea At Night: अक्सर लोग डिनर के बाद या तो मोबाइल में उलझ जाते हैं या फिर कुछ देर बाद दोबारा खाने का मन बनाने लगते हैं. ऐसी स्थिति में डिनर के बाद ग्रीन टी पीने की आदत एक साधारण लेकिन असरदार विकल्प के रूप में देखी जा रही है. यह न तो किसी सख्त डाइट का हिस्सा है और न ही किसी बड़े फिटनेस लक्ष्य से जुड़ी हुई, लेकिन इसके कुछ छोटे फायदे जरूर सामने आते हैं.

मीठा या स्नैक खाने की तलब कम होती है

सबसे पहले, डिनर के बाद ग्रीन टी पीने से देर रात होने वाली बेवजह की भूख पर असर पड़ सकता है. गर्म पेय होने की वजह से यह दिमाग को यह संकेत देता है कि खाना खत्म हो चुका है. इससे मीठा या स्नैक खाने की आदत धीरे-धीरे कम हो सकती है, वह भी बिना किसी जबरदस्ती के.

पहले से ज्यादा सुकून

इसके अलावा, यह आदत शाम के समय को थोड़ा शांत बनाने में मदद कर सकती है. डिनर और सोने के बीच ग्रीन टी पीना एक छोटा सा ब्रेक बन जाता है, जो लगातार स्क्रीन देखने की आदत को भी कम कर सकता है. इससे दिन के अंत में मानसिक रूप से रिलैक्स महसूस किया जा सकता है.

डिनर की मात्रा पर भी ध्यान जाने लगा

डिनर की मात्रा पर भी इसका अप्रत्यक्ष असर देखा जाता है। जब लोगों को यह पता होता है कि खाने के बाद हल्का ग्रीन टी लिया जाएगा, तो वे अक्सर खाना धीरे और संतुलित मात्रा में खाते है. इससे ओवरईटिंग की संभावना कम हो सकती है. इससे यह सोच भी खत्म हो जाती है कि यह सोच भी खत्म हो गई कि सोने से पहले यही आखिरी मौका है खाने का.

नींद के पैटर्न में हल्का बदलाव दिखा

हालांकि, नींद के मामले में इसका असर हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता. कुछ लोगों को डिनर के बाद ग्रीन टी पीने से हल्कापन महसूस होता है, जबकि कुछ मामलों में अगर चाय बहुत तेज या देर रात पी जाए, तो नींद आने में दिक्कत भी हो सकती है. इसलिए समय और मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है.

छोटा-सा रिचुअल बनना

सबसे अहम बात यह रही कि अगर आप डिनर के बाद ग्रीन टी का सेवन करते हैं, तो यह दिन को समेटने का एक निजी तरीका बन जाता है. जिसमें न कोई नियम था, न अनुशासन का दबाव. बस एक छोटी-सी आदत, जो व्यस्त दिनों में भी स्थिरता का एहसास आपको महसूस हो सकती है.

कुल मिलाकर, डिनर के बाद ग्रीन टी पीना कोई चमत्कारी उपाय नहीं है, लेकिन यह एक सधी हुई रूटीन बनाने में मदद कर सकता है. यह आदत शाम के समय को व्यवस्थित करती है, अनावश्यक खाने से बचाव करती है और दिन के अंत में एक हल्का, संतुलित रूटीन तैयार करती है.

