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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडCrispy Pakoras: घंटों तक कुरकुरे रहेंगे बेसन के पकौड़े, नोट करें हलवाई का सीक्रेट

Crispy Pakoras: घंटों तक कुरकुरे रहेंगे बेसन के पकौड़े, नोट करें हलवाई का सीक्रेट

Besan Pakora: पकौड़े बनाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उनका कुरकुरापन बनाए रखना थोड़ी समझदारी मांगता है. बैटर की कंसिस्टेंसी से लेकर तलने के तरीके और पकौड़े निकालने के बाद उन्हें रखने का तरीका.

Written By : सोनम |  Updated at : 19 Sep 2026 01:49 PM (IST)
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How To Keep Besan Pakoda Crispy For Longer: बेसन के पकौड़े गरमागरम और कुरकुरे हों तो चाय के साथ उनका स्वाद ही अलग होता है. लेकिन अक्सर घर पर पकौड़े बनाते समय एक परेशानी सामने आती है. कढ़ाही से निकलते वक्त पकौड़े एकदम क्रिस्पी होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनका कुरकुरापन गायब होने लगता है और वे नरम पड़ जाते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और पकौड़ों को ज्यादा देर तक क्रिस्पी कैसे रखा जाए.

पकौड़े बनाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उनका कुरकुरापन बनाए रखना थोड़ी समझदारी मांगता है. बैटर की कंसिस्टेंसी से लेकर तलने के तरीके और पकौड़े निकालने के बाद उन्हें रखने का तरीका, हर छोटी चीज इसका असर डालती है.

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कुछ देर बाद पकौड़े नरम क्यों हो जाते हैं?

पकौड़े तलने के तुरंत बाद इसलिए कुरकुरे लगते हैं क्योंकि उनकी बाहरी परत अच्छी तरह फ्राई हो जाती है. लेकिन जैसे-जैसे वे ठंडे होते हैं, अंदर मौजूद भाप बाहर निकलती है. अगर यह भाप पकौड़ों के नीचे या आसपास फंस जाए, तो उनकी क्रिस्पी सतह धीरे-धीरे नरम होने लगती है. इसी वजह से पकौड़ों को तलने के बाद सीधे प्लेट या पेपर टॉवल पर ढेर लगाकर रखना सही तरीका नहीं माना जाता. पकौड़ों से निकलने वाली भाप नीचे फंस सकती है और कुछ ही देर में उनका कुरकुरापन कम हो सकता है.


Crispy Pakoras: घंटों तक कुरकुरे रहेंगे बेसन के पकौड़े, नोट करें हलवाई का सीक्रेट

बैटर में थोड़ा चावल का आटा मिलाएं

अगर आप चाहते हैं कि बेसन के पकौड़े लंबे समय तक कुरकुरे रहें, तो बैटर में थोड़ा चावल का आटा मिलाकर देखें. बेसन के मुकाबले चावल का आटा कम तेल सोखता है, जिससे पकौड़ों की बाहरी परत ज्यादा क्रिस्पी बन सकती है. इसके लिए पूरा बैटर बदलने की जरूरत नहीं है. बेसन के साथ थोड़ी मात्रा में चावल का आटा मिलाना काफी हो सकता है. इससे पकौड़ों को तलने के बाद मिलने वाली हल्की और कुरकुरी परत बनी रहने में मदद मिलती है.

बैटर बनाते समय ठंडे पानी का इस्तेमाल करें

पकौड़ों का बैटर तैयार करते समय पानी का तापमान भी ध्यान देने वाली चीज है. ठंडे पानी से बनाया गया बैटर तलते समय ज्यादा तेल सोखने से बच सकता है. इसका सीधा असर पकौड़ों की बनावट पर पड़ता है. हालांकि, पानी जरूरत से ज्यादा डालने की गलती न करें. बहुत पतला बैटर पकौड़ों का आकार बिगाड़ सकता है और उन्हें सही तरह से क्रिस्पी बनाना मुश्किल हो सकता है. बैटर इतना गाढ़ा होना चाहिए कि सामग्री पर अच्छी तरह चिपक जाए.


Crispy Pakoras: घंटों तक कुरकुरे रहेंगे बेसन के पकौड़े, नोट करें हलवाई का सीक्रेट

बैटर को जरूरत से ज्यादा न फेंटें

पकौड़ों का बैटर तैयार करते समय उसे बहुत ज्यादा चलाने या फेंटने से भी बचना चाहिए. खासकर अगर बैटर में मैदा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ज्यादा फेंटने से ग्लूटेन बन सकता है. इससे पकौड़े ज्यादा तेल सोख सकते हैं और तलने के बाद जल्दी नरम पड़ सकते हैं. इसलिए बैटर को बस अच्छी तरह मिलाएं और जरूरत से ज्यादा देर तक न चलाएं.

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कढ़ाही का चुनाव भी करता है फर्क

पकौड़ों को सही तापमान पर तलना बेहद जरूरी है. इसके लिए भारी तली वाली कढ़ाही इस्तेमाल करना बेहतर हो सकता है. ऐसी कढ़ाही तेल का तापमान ज्यादा स्थिर रखने में मदद करती है, जिससे पकौड़े समान रूप से फ्राई हो सकते हैं. अगर तेल बहुत ठंडा होगा, तो पकौड़े ज्यादा तेल सोख सकते हैं और भारी व नरम हो सकते हैं. वहीं बहुत तेज गर्म तेल में बाहर की परत जल्दी रंग पकड़ सकती है, जबकि अंदर का हिस्सा ठीक से नहीं पक पाएगा. इसलिए मध्यम और स्थिर तापमान बनाए रखना जरूरी है.

पकौड़े निकालने के बाद सबसे बड़ी गलती न करें

अक्सर पकौड़े तलने के बाद उन्हें सीधे पेपर टॉवल पर रख दिया जाता है. इससे अतिरिक्त तेल तो निकल जाता है, लेकिन नीचे जमा होने वाली भाप पकौड़ों को नरम कर सकती है. इसके बजाय उन्हें वायर रैक पर रखना बेहतर तरीका है. इससे गर्म भाप नीचे की तरफ निकलती रहती है और पकौड़ों की सतह ज्यादा देर तक क्रिस्पी रह सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 01:49 PM (IST)
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