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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडKids Tiffin Menu: बच्चों के टिफिन मेन्यू में शामिल कर लें ये 5 चीजें, रोजाना खाली होकर आएगा लंच बॉक्स

Kids Tiffin Menu: बच्चों के टिफिन मेन्यू में शामिल कर लें ये 5 चीजें, रोजाना खाली होकर आएगा लंच बॉक्स

Easy Tiffin Recipes: अगर आपका बच्चा भी अक्सर टिफिन वापस ले आता है, तो कुछ आसान और हेल्दी विकल्प आपकी परेशानी दूर कर सकते हैं. चलिए आपको कुछ आइडिया बताते हैं.

Reported By : सोनम |  Edited By: Sonam |  Updated at : 17 Jun 2026 01:04 PM (IST)
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Best Healthy Tiffin Ideas For School Kids: हर सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों के घरों में एक जैसी भागदौड़ देखने को मिलती है. यूनिफॉर्म तैयार करना, स्कूल बैग संभालना और इसी बीच सबसे बड़ी चिंता होती है टिफिन में क्या रखा जाए. ज्यादातर माता-पिता चाहते हैं कि टिफिन में ऐसा खाना हो जो स्वादिष्ट भी हो, पौष्टिक भी हो और सबसे जरूरी बात, बच्चा उसे पूरा खत्म करके आए. अगर आपका बच्चा भी अक्सर टिफिन वापस ले आता है, तो कुछ आसान और हेल्दी विकल्प आपकी परेशानी दूर कर सकते हैं यहां ऐसी 5 चीजें बताई गई हैं जिन्हें टिफिन में शामिल करने पर बच्चे खुशी-खुशी खाना पसंद कर सकते हैं.

 मिनी वेजिटेबल इडली

इडली बच्चों के लिए हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन माना जाता है. इसे और पौष्टिक बनाने के लिए बैटर में कद्दूकस की हुई गाजर या पालक मिला सकते हैं. छोटे आकार की इडली बच्चों को आकर्षित करती है और उन्हें खाने में भी आसान लगती है. इसके साथ में नारियल की चटनी अलग डिब्बे में रखी जा सकती है.

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 पनीर पराठा और दही

पनीर प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और बच्चों को लंबे समय तक ऊर्जा देने में मदद करता है. हल्के मसालों के साथ तैयार किया गया पनीर पराठा टिफिन के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. इसके साथ थोड़ा दही रखने से स्वाद बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है.

 मूंगफली और मटर वाला पोहा

पोहा जल्दी बनने वाली और पौष्टिक डिश है. इसमें मूंगफली मिलाने से प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि मटर फाइबर और जरूरी पोषक तत्व प्रदान करती है. हल्का नींबू निचोड़कर पैक किया गया पोहा बच्चों को काफी पसंद आता है.

 व्होल व्हीट वेजिटेबल रैप

अगर आपका बच्चा रोज एक जैसा खाना पसंद नहीं करता तो वेजिटेबल रैप अच्छा विकल्प हो सकता है. गेहूं की रोटी में गाजर, शिमला मिर्च, पनीर या चीज भरकर रोल तैयार किया जा सकता है. यह खाने में स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषण से भी भरपूर होता है.

 मूंग दाल चीला

मूंग दाल चीला प्रोटीन से भरपूर होता है और बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक या लंच का अच्छा विकल्प माना जाता है. इसमें कद्दूकस की हुई गाजर या लौकी मिलाकर न्यूट्रिशन और बढ़ाया जा सकता है. हरी चटनी या टोमैटो सॉस के साथ इसे टिफिन में रखा जा सकता है. इसके साथ ही रोज एक ही तरह का खाना देने के बजाय बदलाव करते रहना चाहिए. इससे बच्चों की खाने में रुचि बनी रहती है और टिफिन के वापस भरे हुए आने की संभावना भी कम हो जाती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Kids Tiffin Menu Healthy Tiffin Ideas For Kids School Lunch Box Ideas
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