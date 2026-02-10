हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़इंफ़ोटेनमेंटधूम्रपान और पैसिव स्मोकिंग! पतंजलि का दावा- कैंसर कोशिकाओं को रोकने में मददगार है 'औरोग्रिट'

धूम्रपान और पैसिव स्मोकिंग! पतंजलि का दावा- कैंसर कोशिकाओं को रोकने में मददगार है 'औरोग्रिट'

फेफड़ों का कैंसर फेफड़ों की कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से होता है, जिसके मुख्य कारण धूम्रपान और पैसिव स्मोकिंग हैं. शुरुआती लक्षण खांसी, खून आना, छाती में दर्द, वजन कम होना और थकावट शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 10 Feb 2026 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

Cancer Overview: कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जिसमें शरीर की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकती हैं. सामान्य रूप से, शरीर की कोशिकाएं एक नियंत्रित प्रक्रिया से बढ़ती, विभाजित होती और मरती हैं. लेकिन जब यह प्रक्रिया बिगड़ जाती है, तो कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, जिससे ट्यूमर बनते हैं.

ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, पहला बेनाइन जिसे गैर-कैंसरकारी ट्यूमर कहा जाता है, और दूसरा मेलिग्नेंट जिसे कैंसरकारी ट्यूमर कहते हैं. मेलिग्नेंट ट्यूमर शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकते हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

फेफड़ों के कैंसर के प्रकार

फड़ों का कैंसर मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है. पहला, नॉन-स्मॉल सेल लंग कैंसर जो सबसे सामान्य प्रकार है और लगभग 85% मामलों के लिए जिम्मेदार है. यह कैंसर अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ता है, लेकिन समय पर इसका इलाज न किया जाए तो यह खतरनाक साबित हो सकता है.

दूसरा प्रकार स्मॉल सेल लंग कैंसर है, जो कम लोगों में देखा जाता है, लेकिन यह तेजी से बढ़ता और फैलता है. इस प्रकार के कैंसर के उपचार में अत्यधिक सतर्कता और तेजी की आवश्यकता होती है.

फेफड़ों के कैंसर के कारण

फेफड़ों के कैंसर के कई कारण होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है धूम्रपान. तंबाकू के धुएं में 7,000 से अधिक रसायन होते हैं, जिनमें से कई कैंसर जनक होते हैं. धूम्रपान करने वालों के अलावा, उन लोगों को भी जोखिम होता है जो धूम्रपान करने वाले के आसपास रहते हैं. इसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, और यह भी उतना ही हानिकारक है. 

फेफड़ों के कैंसर के लक्षण

फेफड़ों के कैंसर के लक्षण कई बार शुरुआती चरण में स्पष्ट नहीं होते हैं, जिससे रोगी और डॉक्टर दोनों को समस्या का पता लगाने में देरी हो सकती है. 
कुछ सामान्य लक्षणों में शामिल हैं लगातार खांसी जो ठीक न हो रही हो, खांसी के साथ खून आना, छाती में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, आवाज का भारी होना, अचानक वजन का कम होना और अत्यधिक थकावट.

इसके अलावा, कुछ मामलों में ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसी समस्याएं बार-बार होती हैं. इन लक्षणों को नज़रअंदाज करना घातक हो सकता है, इसलिए समय पर जांच और उपचार आवश्यक है.

फेफड़ों के कैंसर की जांच कैसे की जाती है?

फेफड़ों के कैंसर की जांच के लिए आधुनिक चिकित्सा में कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है. डॉक्टर सबसे पहले फेफड़ों का एक्स-रे करवाने की सलाह देते हैं, जो फेफड़ों की स्थिति का प्रारंभिक अंदाज़ा देता है. इसके बाद सीटी स्कैन और पीईटी स्कैन जैसे उन्नत उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जो फेफड़ों की संरचना और कैंसर के फैलाव की जानकारी देते हैं. एमआरआई भी एक प्रभावी तकनीक है, जो विस्तृत चित्र प्रदान करती है.

कई बार, बायोप्सी की जाती है, जिसमें फेफड़ों के ऊतक का एक छोटा नमूना लिया जाता है और प्रयोगशाला में उसकी जांच की जाती है. इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से यह तय किया जाता है कि कैंसर किस स्तर पर है, जिसे 1 से 4 के बीच वर्गीकृत किया जाता है.

आयुर्वेद से जानें फेफड़ों के कैंसरा का उपचार

पतंजलि ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण खोज की. पतंजलि ने आयुर्वेदिक औषधि औरोग्रिट का विकास किया, जो फेफड़ों के कैंसर के लिए अत्यधिक प्रभावकारी सिद्ध हुई है. औरोग्रिट का निर्माण कर्कटशृंगि (जिसे काकड़ासिंगी भी कहते हैं) से किया गया है. आयुर्वेदिक ग्रंथों में कर्कटशृंगि को सांस संबंधी रोगों के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है. इस औषधि में Gallic Acid, Methyl Gallate, और Penta-O-Galloyl-β-D-Glucose जैसे प्रभावकारी फाइटोकेमिकल्स पाए गए हैं. इनमें से PGG को विभिन्न प्रकार के कैंसर में प्रभावकारी पाया गया है.

औरोग्रिट के प्रभावों का विश्लेषण हमने फेफड़ों की कैंसरग्रस्त कोशिकाओं पर किया. इस अध्ययन में यह पाया गया कि औरोग्रिट कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करता है, लेकिन स्वस्थ कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता. यह औषधि कैंसर की वृद्धि को रोकती है और ट्यूमर बनने की प्रक्रिया को धीमा करती है. इसके अलावा, औरोग्रिट ने मॉलिक्यूलर स्तर पर सिग्नलिंग पाथवे को प्रभावित किया, जिससे कैंसर कोशिकाओं के निर्माण की गति में कमी आई.

Disclaimer: This is a sponsored article. ABP Network Pvt. Ltd. and/or ABP Live do not endorse/subscribe to its contents and/or views expressed herein. All information is provided on an as-is basis. The information does not constitute a medical advice or an offer to buy. Consult an expert advisor/health professional before any such purchase. Reader discretion is advised.

Published at : 10 Feb 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Cancer Lung Cancer Health Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Indian Air Force: ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
महाराष्ट्र
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
विश्व
Rafale Fighter Jet: इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
PAK vs USA: बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
Advertisement

वीडियोज

Moody’s Report: FY27 में India GDP Growth 6.4% Banking Sector Strong & Resilient Outlook |Paisa Live
India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained
Bihar Breaking: Darbhanga केस को लेकर Nitish सरकार के खिलाफ विपक्ष का हंगामा | Parliament Session
Peeragarhi Case Update: पीरागढ़ी केस में दिल्ली पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग! | Breaking | ABP News
Om Birla की जाएगी कुर्सी? 102 सांसदों ने कर दिए नोटिस पर हस्ताक्षर ! | Parliament Session
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indian Air Force: ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
महाराष्ट्र
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी तय, जानिए कौन हैं सारंग लखानी जिससे बनेगी जोड़ी
विश्व
Rafale Fighter Jet: इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
PAK vs USA: बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
तमिल सिनेमा
Vishwambhara Box Office: एक हिट देने के बाद अब ‘विश्वम्भरा’ से बॉक्स ऑफिस लूटेंगे चिरंजीवी? जानें हिट होने के लिए कितना कमाना होगा?
अब ‘विश्वम्भरा’ से बॉक्स ऑफिस लूटेंगे चिरंजीवी? जानें हिट होने के लिए कितना कमाना होगा?
विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
हेल्थ
Odisha Child Death Due To Lice: सावधान! मामूली जुएं भी ले सकती हैं जान, ओडिशा में 12 साल की बच्ची की मौत ने सबको चौंकाया, जानें कैसे?
सावधान! मामूली जुएं भी ले सकती हैं जान, ओडिशा में 12 साल की बच्ची की मौत ने सबको चौंकाया, जानें कैसे?
शिक्षा
NEET UG 2026: NEET UG परीक्षा से पहले NTA की खास सलाह, वीडियो में समझाई पूरी प्रक्रिया
NEET UG परीक्षा से पहले NTA की खास सलाह, वीडियो में समझाई पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
Embed widget