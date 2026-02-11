आज के दौर में जहां शादियां भव्यता और शानो-शौकत के लिए जानी जाती हैं, वहीं अंबानी परिवार की एक सादगी भरी झलक सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है. अपने सबसे बड़े पोते की शादी के मौके पर अंबानी परिवार की प्रमुख और मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन अंबानी ने पारंपरिक शादी का गीत गाकर नव-दंपति को खास अंदाज में आशीर्वाद दिया.

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल हो रहे वीडियो में कोकिलाबेन अंबानी परिवार के सदस्यों के बीच बैठी नजर आती हैं और अपने नाती विक्रम सालगांवकर के लिए पारंपरिक शादी का गीत गा रही हैं. विक्रम, मुकेश अंबानी की बहन दीप्ति सालगांवकर और उनके पति दत्ताराज सालगांवकर के बेटे हैं. गीत के दौरान परिवार के अन्य सदस्य तालियां बजाकर उनका साथ देते दिखाई देते हैं.

वीडियो के दूसरे हिस्से में मुकेश अंबानी भी नजर आते हैं, जो आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की बेटी वेदा को गोद में लिए हुए हैं. एक अन्य वीडियो में नीता अंबानी, कोकिलाबेन के पास खड़ी होकर गीत का आनंद लेती दिखती हैं. साथ ही परिवार की बहू राधिका मर्चेंट समेत अन्य सदस्य भी इस खास पल का हिस्सा बनते नजर आते हैं.

अंबानी परिवार अपनी भव्य और आलीशान शादियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस सादगी भरे और भावनात्मक क्षण ने लोगों को खास तौर पर प्रभावित किया. इसने यह याद दिलाया कि चाहे शादी कितनी भी आलीशान क्यों न हो, भारतीय परंपराएं और बड़ों का आशीर्वाद ही उसकी असली पहचान होते हैं.

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

वीडियो पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि अंबानी परिवार अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है. दूसरे ने कहा कि वे अपनी विरासत को बेहद खूबसूरती से निभाना जानते हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा कि कमाल है. किसी ने टिप्पणी की कि महिलाओं के संगीत के बिना हर शादी अधूरी लगती है. कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी भी शेयर किए.

कौन हैं विक्रम सालगांवकर?

विक्रम सालगांवकर ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में न्यू जर्सी स्थित मैकिन्से एंड कंपनी में एसोसिएट के रूप में की थी. इसके बाद उन्होंने करीब दो साल तक रिलायंस एंटरटेनमेंट में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पर काम किया. वर्तमान में वह वीएम सालगांवकर होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक (Director) के पद पर कार्यरत हैं, जहां वह 2018 से जुड़े हुए हैं.

कंपनी के पोर्टफोलियो में गोवा मैरियट रिजॉर्ट एंड स्पा, फेयरफील्ड बाय मैरियट गोवा और ब्लू टर्टल बीच रेस्टोरेंट जैसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान शामिल हैं. विक्रम ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) की डिग्री हासिल की है. यह वीडियो भले ही एक बड़े कारोबारी परिवार की शादी का हिस्सा हो, लेकिन इसकी सादगी और भावनात्मक जुड़ाव ने इसे खास बना दिया है.