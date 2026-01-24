हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRepublic Day 2026: 26 जनवरी को देशभक्ति के मैसेज भेजने के लिए कैसे डाउनलोड करें WhatsApp स्टिकर्स

अगर आप इस बार 26 जनवरी पर कुछ अलग अंदाज में दोस्तों और परिवार को विश करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप स्टिकर्स और जीआईएफ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कविता गाद्री | Updated at : 24 Jan 2026 09:10 PM (IST)
इस बार 26 जनवरी 2026 को देश अपना 77 वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और गर्व के साथ मनाने जा रहा है. यह दिन देश के संविधान के लागू होने की याद दिलाता है, जिसने भारत को एक संप्रभु गणराज्य बनाया. वहीं गणतंत्र दिवस पर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं. ऐसे में अगर आप इस बार 26 जनवरी पर कुछ अलग अंदाज में दोस्तों और परिवार को विश करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप स्टिकर्स और जीआईएफ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि 26 जनवरी को देशभक्ति के मैसेज भेजने के लिए आप व्हाट्सएप स्टिकर्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं.

व्हाट्सएप पर सीधे सर्च करें रिपब्लिक डे स्टिकर

अगर आप बिना किसी अलग ऐप के व्हाट्सएप पर ही रिपब्लिक डे के स्टिकर भेजना चाहते हैं तो इसका तरीका बहुत आसान है. इसके लिए आप सबसे पहले व्हाट्सएप खोलें और उस चैट पर जाए, जहां आप स्टिकर भेजना चाहते हैं. इसके बाद कीबोर्ड में इमोजी आइकन पर टेप करें और स्टिकर सेक्शन में जाए. यहां सर्च बॉक्स में रिपब्लिक डे लिखकर सर्च करें. इसके बाद सामने आने वाले स्टिकर पैक में से अपनी पसंद का पैक चुनकर ऐड कर लें. इसके बाद आप इन्ही स्टिकर के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को देशभक्त भरे मैसेज भेज सकते हैं.

स्टिकर ऐप से कैसे डाउनलोड करें खास रिपब्लिक डे पैक?

अगर आपको ज्यादा ऑप्शन और खास डिजाइन वाले स्टिकर्स चाहिए, तो इसके लिए स्टिकर ऐप की मदद ली जा सकती है. इसके लिए सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर ओपन करें और Republic Day 2026 Stickers  सर्च करें. अब अपनी पसंद का ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें. ऐप ओपन करने के बाद उसमें उपलब्ध स्टिकर पैक सेलेक्ट करें और Add to WhatsApp  ऑप्शन पर टैप करें. इसके बाद व्हाट्सएप खोलें और इमोजी सेक्शन में जाएं. फिर स्टिकर लिस्ट से जोड़ा गया पैक सेलेक्ट करके भेज दें. यही तरीका आप फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी अपना सकते हैं.

डिजिटल तरीके से भेजें शुभकामनाएं

हर साल 26 जनवरी को लोग अपने दोस्तों और परिवार को रिपब्लिक डे की बधाई देते हैं. आज के समय में व्हाट्सएप स्टिकर्स और जीआईएफ के जरिए शुभकामनाएं भेजना न सिर्फ आसान है, बल्कि समय भी बचाता है और अपनों से जुड़ाव भी बनाए रखता है. ऐसे में इस व्हाट्सएप 2026 पर आप भी देशभक्ति से जुड़े स्टिकर्स के जरिए अपने मैसेज को खास बना सकते हैं.
 
Published at : 24 Jan 2026 09:10 PM (IST)
