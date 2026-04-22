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पार्थ समथान ने आखिर क्यों सोशल मीडिया को कहा अलविदा? सामने आई हैरान करने वाली वजह

टीवी के पॉपुलर एक्टर में से एक माने जाने वाले पार्थ समथान ने एक फैसले ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है.दरअसल, हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की घोषणा की थी.

By : अनुराधा राज | Updated at : 22 Apr 2026 11:46 AM (IST)
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पार्थ समथान उन टीवी एक्टर्स में से एक हैं, जो अपनी बेहतरीन एक्टिंग और दमदार पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं. पार्थ की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं. लेकिन, हाल ही में एक्टर ने सोशल मीडिया से ब्रेक की घोषणा की है, जिसके बाद उनके फैंस काफी हैरान रह गए.

दरअसल, एक्टर की फैन फॉलोइंग जितनी तगड़ी है, उससे भी ज्यादा लोग उन्हें ट्रोल करने वाले हैं. आए दिन पार्थ को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता हैं. अब इन्हीं वजहों से पार्थ परेशान हो चुके हैं. पार्थ के अनुसार उनके साथ सोशल मीडिया पर हैरेसमेंट किया जा रहा है, इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है.

पार्थ ने इस वजह से लिया सोशल मीडिया से ब्रेक

पार्थ ने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की घोषणा करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया. उन्हें अपने पोस्ट में लिखा,'मैंने कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का फैसला किया है. साइबर क्राइम डिमार्टमेंट में शिकायत करने में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहता.

ये भी पढ़ें:-Parth Samthaan Auditions: '300 से 400 ऑडिशन दिए पर काम नहीं मिला', सीआईडी एक्टर पार्थ समथान ने क्यों कहा ये?

बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान देना चाहता हूं.'पार्थ समथान के इस पोस्ट को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उन्हें ट्रोल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता. बस वो शांति से अपना काम करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं.


पार्थ समथान ने आखिर क्यों सोशल मीडिया को कहा अलविदा? सामने आई हैरान करने वाली वजह

पार्थ ने अपनी स्टोरी के जरिए ये भी बताया कि कुछ लोग फेक अकाउंट के जरिए उन्हें और उनकी फैमिली को उल्टा-सीधा बोल रहे हैं. पार्थ ने अपने पोस्ट में ये भी कहा कि शायद वो जानते हैं कि ये कौन करवा रहा है.

ये भी पढ़ें:-बायसेक्सुअल विकास गुप्ता का बड़ा खुलासा, पार्थ समथान-प्रियांक शर्मा पर लगाया ब्लैकमेल और परेशान करने का आरोप

लेकिन, वो किसी का नाम नहीं लेना चाहते.इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया से दूर होना ही ठीक समझा.एक्टर के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों कलर्स चैनल के पॉपुलर शो सहर होने को है में माहिद की भूमिका में नजर आ रहे हैं. 

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 22 Apr 2026 11:46 AM (IST)
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