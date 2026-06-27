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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनSargun Mehta Net Worth: करोड़ों की मालकिन हैं 'कैरी ऑन जट्टा 4' एक्ट्रेस सरगुन मेहता, जानें- कहां से होती है कमाई

Sargun Mehta Net Worth: करोड़ों की मालकिन हैं 'कैरी ऑन जट्टा 4' एक्ट्रेस सरगुन मेहता, जानें- कहां से होती है कमाई

Sargun Mehta Net Worth: 'कैरी ऑन जट्टा 4' की एक्ट्रेस सरगुन मेहता करोड़ों की मालिकन हैं. वो बेहद लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं. आइए ऐसे में उनकी नेटवर्थ, कार कलेक्शन और इनकम सोर्स पर एक नजर डालते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 27 Jun 2026 04:56 PM (IST)
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पंजाबी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर सरगुन मेहता आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो पंजाबी सिनेमा की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक हैं. इन दिनों सरगुन अपनी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' को लेकर सुर्खियों में हैं. 26 जून को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों से बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्मों के अलावा सरगुन मेहता अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. 

सरगुन मेहता की नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश
'कैरी ऑन जट्टा 4' की एक्ट्रेस सरगुन मेहता करोड़ों की मालिकन हैं. वो बेहद लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं. अपने लंबे करियर और सफलता के दम पर उन्होंने अच्छी-खासी संपत्ति बनाई है. कोईमोई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरगुन मेहता की कुल नेट वर्थ लगभग 84.34 करोड़ रुपये है. उन्हें लग्जरी गाड़ियों का भी खूब शौक है. एक्ट्रेस के पास 1.2 करोड़ रुपये की BMW X7 और 50 लाख रुपये की मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास जैसी गाड़ियां हैं. 

Sargun Mehta Net Worth: करोड़ों की मालकिन हैं 'कैरी ऑन जट्टा 4' एक्ट्रेस सरगुन मेहता, जानें- कहां से होती है कमाई

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प्रोडक्शन हाउस की मालकिन हैं सरगुन मेहता
सरगुन मेहता ने साल 2019 में खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला था, जिसका नाम 'ड्रीमियाटा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड' है. इस बैनर तले एक्ट्रेस ने फिल्म 'झल्ले' को-प्रोड्यूस की थी. मार्च, 2021 में उन्होंने कलर्स के टीवी सीरियल 'उडारियां' भी प्रोड्यूस किया, जिसे दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. ये हसीना एक फिल्म में काम करने के लिए 2 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. सरगुन मेहता एक म्यूजिक वीडियो के लिए 10 से 15 लाख रुपये लेती हैं. 

Sargun Mehta Net Worth: करोड़ों की मालकिन हैं 'कैरी ऑन जट्टा 4' एक्ट्रेस सरगुन मेहता, जानें- कहां से होती है कमाई

मुंबई में आलीशान घर में रहती हैं सरगुन मेहता
मुंबई के बांद्रा में सरगुन का एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत करोड़ों में है. सरगुन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है. वो एक विज्ञापन के लिए करीब 50 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं. सरगुन मेहता ने 2025 में पति रवि दुबे के साथ मिलकर मुंबई के बांद्रा वेस्ट में एक आलीशान फ्लैट किराए पर लिया है, जिसके लिए हर महीने वो 11 लाख रुपये चुकाती हैं. 

Sargun Mehta Net Worth: करोड़ों की मालकिन हैं 'कैरी ऑन जट्टा 4' एक्ट्रेस सरगुन मेहता, जानें- कहां से होती है कमाई

ऐसा रहा सरगुन मेहता का करियर
बता दें कि सरगुन मेहता ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी टीवी शो '12/24 करोल बाग' से की थी. इसमें उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई. इसके बाद उन्होंने 'बालिका वधू', 'क्या हुआ तेरा वादा' और 'अपनों के लिए गीता का धर्मयुद्ध' जैसे शोज में काम किया.

Sargun Mehta Net Worth: करोड़ों की मालकिन हैं 'कैरी ऑन जट्टा 4' एक्ट्रेस सरगुन मेहता, जानें- कहां से होती है कमाई

जब 2015 में उन्होंनें पंजाबी फिल्म 'अंग्रेज' में काम किया तो वो उनके करियर की टर्निंग प्वॉइंट साबित हुई. सरगुन ने हिट फिल्म 'काला शाह काला' में भी काम किया है. 'चंडीगढ़ अमृतसर चंडीगढ़', 'सुरखि बिंदी', 'झल्ले', 'किस्मत 2' और 'शौकीन सौका' उनकी पॉपुलर फिल्मों में शामिल हैं. 

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Published at : 27 Jun 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Sargun Mehta Carry On Jatta 4
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