हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'मेरी च्वाइस पहले से क्लियर..' जिया शंकर संग सगाई की खबरों पर अभिषेक मल्हान का आया रिएक्शन

'मेरी च्वाइस पहले से क्लियर..' जिया शंकर संग सगाई की खबरों पर अभिषेक मल्हान का आया रिएक्शन

जिया शंकर और अभिषेक मल्हान को लेकर पिछले दिनों खबरें आई थीं कि दोनों गुपचुप सगाई करने वाले हैं. एक्ट्रेस इस पर अपना रिएक्शन दे चुकी हैं. अब अभिषेक मल्हान ने इस पर रिएक्ट किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 02 Jan 2026 11:24 AM (IST)
जिया शकंर और अभिषेक मल्हान पिछले कुछ वक्त से चर्चा में छाए हुए हैं. कई रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया कि दोनों डेट कर रहे हैं और जल्द ही गुपचुप सगाई करने वाले हैं. हालांकि, जिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इन बातों पर फुल स्टॉप लगा दिया.

हालांकि, अभिषेक मल्हान ने अभी तक अपना रिएक्शन नहीं दिया था. अब यूट्यूबर ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी. अभिषेक ने साफ-साफ कहा कि वो कंफर्म कर देना चाहते हैं कि उनका जिया के संग कोई लेना-देना नहीं है. इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर अभिषेक ने लिया,'मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, प्लीज मेरा नाम किसी के साथ मत जोड़ो. मैं 3 साल पहले शो का हिस्सा था और वो चैप्टर वहीं खत्म हो गया. मेरी च्वाइस पहले से क्लियर थी और तबसे बदली नहीं है.'

अभिषेक ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि बहुत बुरा लगता है जब बार-बार एक ही बातें होती हैं. उन्होंने कहा कि वो किसी लिंक अप वाले गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं. जिया शंकर ने अभिषेक मल्हान के रिएक्शन से पहले मिस्ट्री मैन के संग एक कोजी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी.

बिग बॉस ओटीटी 2 में जिया और अभिषेक आए थे नजर

हालांकि, उस तस्वीर में मिस्ट्री मैन का फेस नजर नहीं आ रहा था. क्योंकि, एक्ट्रेस ने उनके चेहरे पर दिल वाली इमोजी का इस्तेमाल किया था. फोटो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा,'सारी गलत खबरों को 2025 में ही छोड़ दो.' आपको बता दें कि अभिषेक मल्हान और जिया एक साथ बिग बॉस ओटीटी 2 में दिखे थे.


मेरी च्वाइस पहले से क्लियर..' जिया शंकर संग सगाई की खबरों पर अभिषेक मल्हान का आया रिएक्शन

शो में दोनों के बीच शानदार बॉन्डिंग देखी गई थी. उसके बाद से ही दोनों के अफेयर की खबरें तेज हो गई थीं. शो के बाद अभिषेक और जिया को एक म्यूजिक वीडियो में भी देखा गया था. हालांकि, एक इंटरव्यू में जिया ने अभिषेक संग अफेयर की खबरों को नकार दिया था.

उन्होंन कहा था,'आखिरी बार येकह रही हूं कि मेरा फुकरा इंसान से कोई लेना-देना नहीं है. हमारे बीच कुछ नहीं बस दोस्ती थी और वो भी अब नहीं है. मैं किसी भी मीम पेज को फॉलो नहीं करती हूं. लेकिन अगर सारा इल्जाम मेरे पर आएगा या मुझे लेकर गंदे कमेंट्स होंगे तो सुन लो पांडा गैंग मैं आज जो भी हूं अपनी वजह से हूं ना किसी और किसी वजह से. ऐसे चीप स्टेंट्स करना बंद कर दो.'

Published at : 02 Jan 2026 11:24 AM (IST)
