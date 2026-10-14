विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की 'रणबाली' को मिला U/A सर्टिफिकेट, बिना किसी कट के हुई पास

साउथ के पॉपुलर एक्टर विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'रणबाली' को लेकर चर्चा में हैं. खास बात ये है कि इस पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म में विजय के साथ उनकी पत्नी और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी लीड रोल में नजर आएंगी. शादी के बाद दोनों की साथ में ये पहली फिल्म है, जिसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. अब फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

'रणबाली' को मिला U/A सर्टिफिकेट

जूम की रिपोर्ट के मुताबिक, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'रणबाली' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से U/A सर्टिफिकेट मिल गया है. खास बात ये है कि फिल्म बिना किसी कट के पास हो गई है. राहुल सांकृत्यायन के निर्देशन में बनी इस फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 50 मिनट है. U/A सर्टिफिकेट का मतलब है कि बच्चे अपने माता-पिता या गार्डियन की निगरानी में ये फिल्म देख सकते हैं. अब दर्शकों को फिल्म की रिलीज का इंतजार है.

16 अक्टूबर को रिलीज होगी 'रणबाली'?

'रणबाली' का निर्देशन राहुल सांकृत्यायन ने किया है. फिल्म को मैथ्री मूवी मेकर्स और टी-सीरीज ने मिलकर प्रोड्यूस किया है, जबकि इसका म्यूजिक अजय-अतुल ने दिया है. ये फिल्म 16 अक्टूबर 2026 को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म 1870 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है.

बॉक्स ऑफिस पर इसका मुकाबला रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' से होगा. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दोनों में से कौन-सी फिल्म दर्शकों को ज्यादा पसंद आती है और बॉक्स ऑफिस पर बेहतर प्रदर्शन करती है.

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विलेन बनकर तहलका मचाएंगे अर्नोल्ड वॉस्लू

'रणबाली' में विजय देवरकोंडा, रणबाली के किरदार में नजर आएंगे, जबकि रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी जयम्मा की भूमिका निभा रही हैं. शादी के बाद दोनों की साथ में ये पहली फिल्म है. इससे पहले दोनों 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. वहीं, हॉलीवुड एक्टर अर्नोल्ड वॉस्लू फिल्म में विलेन सर थियोडोर हेक्टर के किरदार में नजर आएंगे.