साल 2025 में अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' से अनीत पड्डा और अहान पांडे रातोंरात स्टार बन गए थे. उनकी इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला था और दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री भी लोगों को काफी पसंद आई थी. फिल्म की रिलीज के बाद से ही दोनों के एक-दूसरे को डेट करने की खबरें भी अक्सर सामने आती रहती हैं. अब एक बार फिर इन चर्चाओं को हवा मिल गई है.

दरअसल, अहान पांडे ने अपनी 'सैयारा' को-स्टार अनीत पड्डा पर प्यार लुटाया है. अनीत ने 13 अक्टूबर को अपना 24वां जन्मदिन मनाया. इस खास मौके पर अहान ने उन्हें बेहद खास अंदाज में बर्थडे विश किया. एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनीत की कुछ अनदेखी और खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ ही उन्होंने एक दिल छू लेने वाला खास नोट भी लिखा.

'तुम अपने पीछे रोशनी छोड़ जाती हो...'

अनीत पड्डा ने लिखा, 'अनीत, तुम ब्रह्मांड का एक तोहफा हो और तुम जिस भी चीज को छूती हो, वो तारों की धूल की तरह चमकने लगती है. मैं उम्मीद करता हूं कि ये ब्रह्मांड तुम्हारे साथ भी उतनी ही नरमी से पेश आए, जितनी नरमी तुम इसके साथ पेश आती हो. ये कभी मत भूलना कि तुम अपने पीछे कितनी रोशनी छोड़ जाती हो. जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां.'

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अनीत पड्डा ने अहान पांडे को दिया ये जवाब

सामने आई तस्वीरों में अनीत पड्डा मस्ती के मूड में नजर आ रही हैं. ये तस्वीरें उनके वेकेशन की हैं. किसी तस्वीर में वो टेडी बियर के साथ पोज देती दिख रही हैं, तो किसी में कार में बैठकर मुस्कुराती नजर आ रही हैं. अनीत पड्डा ने भी अहान पांडे के इस पोस्ट पर प्यार भरा जवाब दिया. उन्होंने कमेंट में लिखा, 'तुम पूरी दुनिया में सबसे अच्छे इंसान हो. थैंक्यू मेरे अहान.'

अहान की इस पोस्ट पर फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्स भी कमेंट कर रहे हैं और अनीत को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. आयुष्मान खुराना, अलाना पांडे और शरवरी वाघ जैसे सितारों ने भी पोस्ट पर कमेंट किया है.