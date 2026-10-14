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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'तुम किसी तोहफे से कम नहीं हो', अहान पांडे ने अनीत पड्डा पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर की Unseen तस्वीरें

'तुम किसी तोहफे से कम नहीं हो', अहान पांडे ने अनीत पड्डा पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर की Unseen तस्वीरें

'सैयारा' फेम अहान पांडे ने अनीत पड्डा के 24वें जन्मदिन पर उनके लिए एक खास पोस्ट शेयर किया है. एक्टर ने अनदेखी तस्वीरों के साथ एक दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 14 Oct 2026 08:42 AM (IST)
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साल 2025 में अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' से अनीत पड्डा और अहान पांडे रातोंरात स्टार बन गए थे. उनकी इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला था और दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री भी लोगों को काफी पसंद आई थी. फिल्म की रिलीज के बाद से ही दोनों के एक-दूसरे को डेट करने की खबरें भी अक्सर सामने आती रहती हैं. अब एक बार फिर इन चर्चाओं को हवा मिल गई है.

दरअसल, अहान पांडे ने अपनी 'सैयारा' को-स्टार अनीत पड्डा पर प्यार लुटाया है. अनीत ने 13 अक्टूबर को अपना 24वां जन्मदिन मनाया. इस खास मौके पर अहान ने उन्हें बेहद खास अंदाज में बर्थडे विश किया. एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अनीत की कुछ अनदेखी और खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ ही उन्होंने एक दिल छू लेने वाला खास नोट भी लिखा. 

'तुम अपने पीछे रोशनी छोड़ जाती हो...'

अनीत पड्डा ने लिखा, 'अनीत, तुम ब्रह्मांड का एक तोहफा हो और तुम जिस भी चीज को छूती हो, वो तारों की धूल की तरह चमकने लगती है. मैं उम्मीद करता हूं कि ये ब्रह्मांड तुम्हारे साथ भी उतनी ही नरमी से पेश आए, जितनी नरमी तुम इसके साथ पेश आती हो. ये कभी मत भूलना कि तुम अपने पीछे कितनी रोशनी छोड़ जाती हो. जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां.'

 
 
 
 
 
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अनीत पड्डा ने अहान पांडे को दिया ये जवाब

सामने आई तस्वीरों में अनीत पड्डा मस्ती के मूड में नजर आ रही हैं. ये तस्वीरें उनके वेकेशन की हैं. किसी तस्वीर में वो टेडी बियर के साथ पोज देती दिख रही हैं, तो किसी में कार में बैठकर मुस्कुराती नजर आ रही हैं. अनीत पड्डा ने भी अहान पांडे के इस पोस्ट पर प्यार भरा जवाब दिया. उन्होंने कमेंट में लिखा, 'तुम पूरी दुनिया में सबसे अच्छे इंसान हो. थैंक्यू मेरे अहान.' 

तुम किसी तोहफे से कम नहीं हो', अहान पांडे ने अनीत पड्डा पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर की Unseen तस्वीरें

अहान की इस पोस्ट पर फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्स भी कमेंट कर रहे हैं और अनीत को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. आयुष्मान खुराना, अलाना पांडे और शरवरी वाघ जैसे सितारों ने भी पोस्ट पर कमेंट किया है. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 14 Oct 2026 07:50 AM (IST)
Tags :
Ahaan Panday Aneet Padda
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