दिग्गज तमिल संगीतकार देवा का निधन, 75 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

'थेनिसाई थेंड्रल' के नाम से मशहूर दिग्गज तमिल संगीत निर्देशक देवा ने शनिवार को 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. दिग्गज संगीतकार के निधन की खबर से पूरी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई और हर कोई गम में डूबा हुआ है.

दिग्गज तमिल संगीतकार देवा का निधन

इंडस्ट्री के सूत्रों ने बताया कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें तमिलनाडु के कोडंबक्कम स्थित सूर्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. उनके निधन से फैंस शोक में हैं. फिलहाल उनके अंतिम संस्कार और फिल्म इंडस्ट्री के सदस्यों की ओर से दी जाने वाली श्रद्धांजलि से जुड़ी जानकारी का इंतजार है.

चेन्नई, तमिलनाडु: मशहूर संगीतकार देवा का स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण निधन हो गया है. चेन्नई के मायलापुर में जन्मे देवा को तमिल सिनेमा में 'गाना' (Gaana) संगीत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है. उन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा की 400 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया था. — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 17, 2026

देवा का संगीत करियर

20 नवंबर 1950 को जन्मे देवा तमिल सिनेमा के जाने-माने कंपोजर्स में से एक थे. देवा ने साल 1986 में तमिल फिल्म 'माटुकारा मन्नारु' से सिनेमा में डेब्यू किया था. सिनेमा में गाना संगीत शैली को लाने का श्रेय भी देवा को ही दिया जाता है. उन्होंने कई गाना शैली के गीतों को कंपोज किया और कई गाने खुद गाए भी हैं.

देवा ने तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा की 400 से ज्यादा फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया था. देवा ने अपनी खास धुनों और गाना गानों के जरिए तमिल सिनेमा में अलग पहचान बनाई. उन्होंने 'बाशा', 'अन्नामलाई', 'नट्टामई', 'आसाई', 'काधल कोट्टई' और 'नेरुक्कु नेर' जैसी कई सफल फिल्मों में संगीत दिया.

अपने करियर के दौरान उन्होंने रजनीकांत, विजय और अजित जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया और कई मशहूर फिल्मकारों के साथ भी जुड़े रहे. देवा के कुछ यादगार गानों में 'बाशा' का 'रा रा रमैय्या', 'आसाई' का 'कोंजा नाल पोरु थलाइवा' और 'काधल कोट्टई' का 'वेल्लरिका पिंजू वेल्लरिका' शामिल हैं.