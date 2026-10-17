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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमादिग्गज तमिल संगीतकार देवा का निधन, 75 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

दिग्गज तमिल संगीतकार देवा का निधन, 75 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

दिग्गज तमिल संगीतकार देवा ने 75 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. 17 अक्टूबर की सुबह उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनका निधन हो गया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 17 Oct 2026 01:41 PM (IST)
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'थेनिसाई थेंड्रल' के नाम से मशहूर दिग्गज तमिल संगीत निर्देशक देवा ने शनिवार को 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. दिग्गज संगीतकार के निधन की खबर से पूरी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई और हर कोई गम में डूबा हुआ है.

दिग्गज तमिल संगीतकार देवा का निधन
इंडस्ट्री के सूत्रों ने बताया कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें तमिलनाडु के कोडंबक्कम स्थित सूर्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. उनके निधन से फैंस शोक में हैं. फिलहाल उनके अंतिम संस्कार और फिल्म इंडस्ट्री के सदस्यों की ओर से दी जाने वाली श्रद्धांजलि से जुड़ी जानकारी का इंतजार है.

देवा का संगीत करियर 
20 नवंबर 1950 को जन्मे देवा तमिल सिनेमा के जाने-माने कंपोजर्स में से एक थे. देवा ने साल 1986 में तमिल फिल्म 'माटुकारा मन्नारु' से सिनेमा में डेब्यू किया था. सिनेमा में गाना संगीत शैली को लाने का श्रेय भी देवा को ही दिया जाता है. उन्होंने कई गाना शैली के गीतों को कंपोज किया और कई गाने खुद गाए भी हैं.

देवा ने तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा की 400 से ज्यादा फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया था. देवा ने अपनी खास धुनों और गाना गानों के जरिए तमिल सिनेमा में अलग पहचान बनाई. उन्होंने 'बाशा', 'अन्नामलाई', 'नट्टामई', 'आसाई', 'काधल कोट्टई' और 'नेरुक्कु नेर' जैसी कई सफल फिल्मों में संगीत दिया.

अपने करियर के दौरान उन्होंने रजनीकांत, विजय और अजित जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया और कई मशहूर फिल्मकारों के साथ भी जुड़े रहे. देवा के कुछ यादगार गानों में 'बाशा' का 'रा रा रमैय्या', 'आसाई' का 'कोंजा नाल पोरु थलाइवा' और 'काधल कोट्टई' का 'वेल्लरिका पिंजू वेल्लरिका' शामिल हैं. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 17 Oct 2026 12:32 PM (IST)
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