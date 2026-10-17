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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीकॉमेडी के शौकीन हैं तो OTT पर जरूर देखें साउथ की ये 5 हाई IMDb रेटिंग वाली फिल्में

कॉमेडी के शौकीन हैं तो OTT पर जरूर देखें साउथ की ये 5 हाई IMDb रेटिंग वाली फिल्में

अगर आप कॉमेडी फिल्मों के शौकीन हैं और कुछ ऐसा देखना चाहते हैं, जो आपको हंसने पर मजबूर कर दे, तो ओटीटी पर मौजूद साउथ की ये 5 फिल्में आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 17 Oct 2026 01:23 PM (IST)
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साउथ की फिल्मों में कॉमेडी और एंटरटेनमेंट का तड़का हमेशा दर्शकों को पसंद आता है. अगर आप भी ऐसी फिल्मों की तलाश में हैं, जिन्हें देखते हुए हंसी न रुके, तो ओटीटी पर मौजूद ये 5 फिल्में आपको जरूर पसंद आएंगी.

इन फिल्मों की दिलचस्प कहानियां और मजेदार ट्विस्ट आपका भरपूर एंटरनेट करेंगे. इनकी आईएमजडीबी रेटिंग भी शानदार है.

'अंते सुंदरानिकी'
'अंते सुंदरानिकी' साल 2022 में रिलीज हुई एक तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. ये सुंदर और लीला की कहानी है, जो अलग-अलग धर्मों से होने के बावजूद एक-दूसरे से प्यार करते हैं. परिवार को शादी के लिए मनाने के चक्कर में दोनों कई झूठ बोलते हैं, जिससे मजेदार गलतफहमियां पैदा होती हैं. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है. इसकी IMDB रेटिंग 7.6 है.

कॉमेडी के शौकीन हैं तो OTT पर जरूर देखें साउथ की ये 5 हाई IMDb रेटिंग वाली फिल्में

भरतनाट्यम 2: मोहिनीअट्टम
मलयालम डार्क कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म 'भरतनाट्यम 2: मोहिनीअट्टम' एक ऐसी परिवार की कहानी है, जो अपने दिवंगत पिता की दूसरी पत्नी और बेटे से जुड़े मामलों को सुलझाने जाता है, लेकिन पुराने राज सामने आने पर परिवार एक अपराध और उसे छिपाने की कोशिशों में उलझ जाता है. इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और इसकी IMDB रेटिंग 7.6 है.

'मंडेला'
2021 की तमिल फिल्म 'मंडेला' कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. इसमें योगी बाबू लीड रोल में है.'मंडेला' एक गरीब नाई की कहानी है, जिसके एक अकेले वोट पर पूरे गांव का चुनाव टिक जाता है और उसकी किस्मत बदल जाती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं. इसे IMDB पर 8.3 की रेटिंग मिली है.

थल्लुमाला 
ये मलयालम एक्शन-कॉमेडी फिल्म वसीम नाम के एक लड़के की कहानी है, जिसे छोटी-छोटी बातों पर लड़ने की आदत है. एक मशहूर व्लॉगर से प्यार होने के बाद उसकी यही आदत रिश्ते और शादी में मुश्किलें खड़ी करने लगती है. इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है. इसकी IMDB रेटिंग 7.0 है.

कॉमेडी के शौकीन हैं तो OTT पर जरूर देखें साउथ की ये 5 हाई IMDb रेटिंग वाली फिल्में

'मोधा रात्रि'
'मोधा रात्रि' एक तमिल कॉमेडी-ड्रामा है. फिल्म दो रुधनयागम (मरुदू) और मुथुसेल्वी (मुथु) की कहानी है, जिनकी शादी उनकी मर्जी के बिना तय कर दी जाती है. शादी की रस्मों के बीच दोनों भागने का फैसला करते हैं, जिसके बाद परिवारों और गांव वालों के बीच पूरी रात अफरा-तफरी मचती है और कई मजेदार घटनाएं होती हैं. ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है और इसे IMDB पर 8.8 की रेटिंग मिली है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 17 Oct 2026 01:23 PM (IST)
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