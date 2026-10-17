कॉमेडी के शौकीन हैं तो OTT पर जरूर देखें साउथ की ये 5 हाई IMDb रेटिंग वाली फिल्में

साउथ की फिल्मों में कॉमेडी और एंटरटेनमेंट का तड़का हमेशा दर्शकों को पसंद आता है. अगर आप भी ऐसी फिल्मों की तलाश में हैं, जिन्हें देखते हुए हंसी न रुके, तो ओटीटी पर मौजूद ये 5 फिल्में आपको जरूर पसंद आएंगी.

इन फिल्मों की दिलचस्प कहानियां और मजेदार ट्विस्ट आपका भरपूर एंटरनेट करेंगे. इनकी आईएमजडीबी रेटिंग भी शानदार है.

'अंते सुंदरानिकी'

'अंते सुंदरानिकी' साल 2022 में रिलीज हुई एक तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. ये सुंदर और लीला की कहानी है, जो अलग-अलग धर्मों से होने के बावजूद एक-दूसरे से प्यार करते हैं. परिवार को शादी के लिए मनाने के चक्कर में दोनों कई झूठ बोलते हैं, जिससे मजेदार गलतफहमियां पैदा होती हैं. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है. इसकी IMDB रेटिंग 7.6 है.

भरतनाट्यम 2: मोहिनीअट्टम

मलयालम डार्क कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म 'भरतनाट्यम 2: मोहिनीअट्टम' एक ऐसी परिवार की कहानी है, जो अपने दिवंगत पिता की दूसरी पत्नी और बेटे से जुड़े मामलों को सुलझाने जाता है, लेकिन पुराने राज सामने आने पर परिवार एक अपराध और उसे छिपाने की कोशिशों में उलझ जाता है. इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और इसकी IMDB रेटिंग 7.6 है.

'मंडेला'

2021 की तमिल फिल्म 'मंडेला' कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. इसमें योगी बाबू लीड रोल में है.'मंडेला' एक गरीब नाई की कहानी है, जिसके एक अकेले वोट पर पूरे गांव का चुनाव टिक जाता है और उसकी किस्मत बदल जाती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं. इसे IMDB पर 8.3 की रेटिंग मिली है.

थल्लुमाला

ये मलयालम एक्शन-कॉमेडी फिल्म वसीम नाम के एक लड़के की कहानी है, जिसे छोटी-छोटी बातों पर लड़ने की आदत है. एक मशहूर व्लॉगर से प्यार होने के बाद उसकी यही आदत रिश्ते और शादी में मुश्किलें खड़ी करने लगती है. इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है. इसकी IMDB रेटिंग 7.0 है.

'मोधा रात्रि'

'मोधा रात्रि' एक तमिल कॉमेडी-ड्रामा है. फिल्म दो रुधनयागम (मरुदू) और मुथुसेल्वी (मुथु) की कहानी है, जिनकी शादी उनकी मर्जी के बिना तय कर दी जाती है. शादी की रस्मों के बीच दोनों भागने का फैसला करते हैं, जिसके बाद परिवारों और गांव वालों के बीच पूरी रात अफरा-तफरी मचती है और कई मजेदार घटनाएं होती हैं. ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है और इसे IMDB पर 8.8 की रेटिंग मिली है.