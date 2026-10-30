साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों प्रेग्नेंसी पीरियड को एन्जॉय कर रही हैं. पिछले साल एक्ट्रेस ने डायरेक्टर राज निदिमोरू से शादी रचाई थी और इस साल वो मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस फिलहाल अपनी प्रेग्नेंसी के नौवे महीने में हैं. लेकिन, इसके बावजूद वो जिम में जमकर पसीना बहा रही हैं. एक्ट्रेस का ये अंदाज देखकर उनके फैंस ने उन पर जमकर प्यार लुटाया है.

प्रेग्नेंसी के नौवे महीने में सामंथा ने किया जोरदार वर्कआउट

सामंथा रुथ प्रभु ने अपने वर्क आउट की झलक खुद सोशल मीडिया पर शेयर की है. अभिनेत्री ने शुक्रवार, 30 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें वो पहले प्रेग्नेंसी के पहले महीने में जिम में वर्क आउट करती हुई दिखाई दे रही हैं. इसके बाद उन्होंने प्रेग्नेंसी के नौवे महीने में जिम में पसीना बहाते हुए अपनी झलक दिखाई. एक्ट्रेस भारी भरकम डंबल के साथ खुद को चैलेंज करते हुए दिखाई दीं. इसे शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, '#9 द फाइनल लैप (अंतिम चरण)'.

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फैंस ने किए ऐसे कमेंट्स

प्रेग्नेंसी के नौवे महीने में सामंथा का ऐसा अंदाज देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन पर जमकर प्यार बरसाया और ढेरों कमेंट्स किए. कुछ फैंस ने उन्हें अपना और बेबी का ध्यान रखने के लिए कहा. जबकि कई फैंस ने उनके बेबी बंप के शेप को देखने के बाद कहा कि वो बेटे को जन्म देंगी.

एक यूजर ने कमेंट में लिखा, 'मुझे लगता है कि यह एक लड़का है.' एक ने लिखा, 'नौवां महीना? बच्चा कभी भी आ सकता है.' एक यूजर ने लिखा, 'प्रेग्नेंसी का ग्लो, फिटनेस गोल्स और आपकी अदम्य ताकत. सच में काफी इंस्पायरिंग है.' एक अन्य ने कमेंट किया, 'सुपर. अपनी सेहत का और बच्चे का खयाल रखें.' एक यूजर ने लिखा, 'आपको निश्चित रूप से एक बेटा होगा.'

नागा से तलाक, फिर राज से की शादी

सामंथा ने साल 2017 में एक्टर नागा चैतन्य से शादी की थी. हालांकि साल 2021 में दोनों ने तलाक ले लिया था. इसके बाद एक्ट्रेस ने दूसरी शादी डायरेक्टर राज निदिमोरू से दिसंबर 2025 में कोयंबटूर के एक मंदिर में की. अब दोनों अपने पहले बच्चे का वेलकम करने जा रहे हैं.