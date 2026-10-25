Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा2026 की कन्नड़ की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 3 करोड़ में कमाया 3149% प्रॉफिट, जानें कलेक्शन

2026 की कन्नड़ की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, 3 करोड़ में कमाया 3149% प्रॉफिट, जानें कलेक्शन

Most Profitable kannada Film 2026: कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने महज 3 करोड़ के बजट में 3 हजार से ज्यादा का प्रॉफिट कमा लिया. जानें कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 25 Oct 2026 04:16 PM (IST)
Preferred Sources

बॉक्स ऑफिस पर 2026 में बॉलीवुड से लेकर साउथ तक में ढेरों फिल्मों को रिलीज किया गया था, जिसमें एक से बढ़कर एक मूवीज रही हैं. इसमें कई हिट रहीं तो कई फ्लॉप फिल्में भी शामिल हैं. ऐसे में आपको इस साल 2026 की कन्नड़ की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ के बजट में 3 हजार से ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया है.

दरअसल, कन्नड़ की जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं इसका टाइटल 'प्रेमदा ऊराली' है. इसकी रिलीज को एक महीने का वक्त हो गया है. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म ने कितना प्रॉफिट कमाया है और अभी तक इसकी कमाई कितनी हो चुकी है. चलिए बताते हैं...

कन्नड़ फिल्म 'प्रेमदा ऊराली' का 30 दिनों का कलेक्शन

कन्नड़ फिल्म 'प्रेमदा ऊराली' एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसकी रिलीज को 30 दिनों का वक्त हो चुका है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने 29वें दिन 2.1 करोड़ का कलेक्शन किया था जबकि 30वें दिन इसे 42.86% ग्रोथ मिली. फिल्म ने 3 करोड़ का बिजनेस किया. इसके बाद फिल्म का नेट कलेक्शन 97.47 करोड़ रहा. जबकि इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 115.01 करोड़ रहा. 

यह भी पढ़ें: विजय सेतुपति की 'बत्था' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकते हैं फिल्म

माना जा रहा है कि ये 31वें दिन की कमाई के बाद 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार लेगी और इस जादुई आंकड़े को पार करने वाली ये कन्नड़ की इस साल 2026 की छठी फिल्म होगी. 

'प्रेमदा ऊराली' बनी 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल कन्नड़ फिल्म

इसके साथ ही अगर 'प्रेमदा ऊराली' के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो ये 2026 की कन्नड़ की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बन चुकी है. कोईमोई के अनुसार, इसका बजट 3 करोड़ था. जबकि फिल्म का नेट कलेक्शन 97.47 करोड़ था तो इस लिहाज से फिल्म ने 3149% प्रॉफिट कमा लिया है. इस हिसाब से फिल्म सुपरहिट का टैग अपने नाम कर चुकी है.

बहरहाल, अगर 'प्रेमदा ऊराली' के बारे में बात की जाए तो इसका निर्देशन मनोज कुमार ने किया है. इसमें रंगायन रघु, श्री राम, तपस्वीनी पूनाचा, रामिका शिवु, गोविंदे गोवड़ा जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. फिल्म को थिएटर में 25 सितंबर, 2026 को रिलीज किया गया था.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 25 Oct 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
रजनीकांत की 'जेलर 2' से क्यों हटाए गए संथानम के सीन? शूटिंग का वीडियो वायरल
रजनीकांत की 'जेलर 2' से क्यों हटाए गए संथानम के सीन? शूटिंग का वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
विजय सेतुपति की 'बत्था' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकते हैं फिल्म
विजय सेतुपति की 'बत्था' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकते हैं फिल्म
साउथ सिनेमा
'कुकू विद कोमाली' के जज शेफ दामोदरन का निधन, 72 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा
नहीं रहे मशहूर शेफ दामोदरन, 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
साउथ सिनेमा
'कांतारा' के बाद रुक्मिणी का नया अवतार, थारा बनकर करेंगी एंट्री
'कांतारा' के बाद रुक्मिणी का नया अवतार, थारा बनकर करेंगी एंट्री
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Congress Ramlila Maidan Rally: Rahul Gandhi और INDIA गठबंधन की महारैली! | Delhi | Ramlila Ground
SIR Controversy: SIR गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड कौन? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने BJP की कुछ देर में बड़ी बैठक, अमित शाह होंगे शामिल
विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने BJP की कुछ देर में बड़ी बैठक, अमित शाह होंगे शामिल
पंजाब
फाजिल्का: कांग्रेस के पूर्व MLA ने थामा अकाली दल का हाथ, सुखबीर बादल ने कराया ज्वाइन
फाजिल्का: कांग्रेस के पूर्व MLA ने थामा अकाली दल का हाथ, सुखबीर बादल ने कराया ज्वाइन
क्रिकेट
शाहीन अफरीदी ने गेंद से मचाया कहर, जो रुट-बैंटन बुरी तरह फ्लॉप; इंग्लैंड का टॉप आर्डर ध्वस्त
शाहीन अफरीदी ने गेंद से मचाया कहर, जो रुट-बैंटन बुरी तरह फ्लॉप; इंग्लैंड का टॉप आर्डर ध्वस्त
साउथ सिनेमा
विजय सेतुपति की 'बत्था' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकते हैं फिल्म
विजय सेतुपति की 'बत्था' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकते हैं फिल्म
इंडिया
पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान बोले- 'अगर देश को विकसित करना है तो...'
पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान बोले- 'अगर देश को विकसित करना है तो...'
हेल्थ
नींद पूरी फिर भी सुबह-सुबह महसूस हो रही थकान, शरीर में इस चीज की है कमी
नींद पूरी फिर भी सुबह-सुबह महसूस हो रही थकान, शरीर में इस चीज की है कमी
विश्व
'हमने पहले कभी ऐसा राष्ट्रपति नहीं देखा...', डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भड़के ओबामा
'हमने पहले कभी ऐसा राष्ट्रपति नहीं देखा...', डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भड़के ओबामा
एग्रीकल्चर
PM Kisan की किस्त आने से पहले चेक करें ये चीजें, किसानों को होगा फायदा
PM Kisan की किस्त आने से पहले चेक करें ये चीजें, किसानों को होगा फायदा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget