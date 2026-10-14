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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमारिलीज से पहले रजनीकांत की 'जेलर 2' को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने अवैध स्ट्रीमिंग पर लगाई रोक

रिलीज से पहले रजनीकांत की 'जेलर 2' को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने अवैध स्ट्रीमिंग पर लगाई रोक

मद्रास हाई कोर्ट ने रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' की गैर-कानूनी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और डिजिटल पायरेसी पर रोक लगा दी है. मेकर्स ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 14 Oct 2026 12:31 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जेलर 2' को लेकर चर्चा में बने हुए है. फिल्म 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं.

फिल्म को रिलीज से पहले ऑनलाइन पायरेसी से कानूनी सुरक्षा मिल गई है. मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म को गैर-कानूनी वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिना इजाजत रिलीज करने पर रोक लगा दी है, जिससे दुनिया भर में प्रीमियर से पहले इसके प्रोड्यूसर्स को राहत मिली है.कोर्ट ने ये आदेश तब दिया जब मेकर्स ने फिल्म को बिना इजाजत ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट होने से रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की.

रिलीज से पहले रजनीकांत की 'जेलर 2' को बड़ी राहत
बता दें, प्रोडक्शन कंपनी ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'जेलर 2' की गैरकानूनी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की. अपनी याचिका में कंपनी ने कहा कि उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि फिल्म रिलीज होने के 30 मिनट के अंदर ही वेबसाइट्स पर गैर-कानूनी रूप से अपलोड कर दी जाती है. मामले की सुनवाई के बाद, जस्टिस पीबी. बालाजी ने 'जेलर 2' की गैर-कानूनी रिलीज पर रोक लगाने का आदेश दिया.

'जेलर 2' हिंदी वर्जन में होगी रिलीज
इससे पहले फिल्म को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं होगी. 12 अक्टूबर को रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' को लेकर निर्माताओं ने हिंदी रिलीज को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया. फिल्म के पब्लिसिस्ट ने निर्माताओं की ओर से एक बयान जारी कर उन खबरों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया था कि फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं होगी. मेकर्स ने बताया कि 'जेलर 2 के हिंदी वर्जन के रिलीज शेड्यूल में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी 'जेलर 2' साल 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है. इस फिल्म में रजनीकांत एक बार फिर रिटायर्ड जेलर टाइगर मुथुवेल पांडियन की भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म में विजय सेतुपति, एस.जे. सूर्या जैसे कलाकार भी नजर आएंगे.

15 अक्टूबर को रिलीज हो रही फिल्म 'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस पर विजय देवरकोंडा की फिल्म 'रणबाली' से क्लैश देखने को मिलेगा, जो 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 14 Oct 2026 12:31 PM (IST)
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