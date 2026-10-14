Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमारजनीकांत की 'जेलर 2' का फर्स्ट रिव्यू आउट, एक्टर बीजॉर्न बोले- 'साइलेंट संभवन'

रजनीकांत की 'जेलर 2' का फर्स्ट रिव्यू आउट, एक्टर बीजॉर्न बोले- 'साइलेंट संभवन'

Jailer 2 First Review Out: रजनीकांत की 'जेलर 2' साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. ये गुरुवार, 15 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. इस बीच फिल्म का फर्स्ट रिव्यू भी आ गया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 14 Oct 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

रजनीकांत की 'जेलर 2' को रिलीज होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं. फैंस नेल्सन दिलीपकुमार निर्देशित इस फिल्म को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं. फिल्म की जमकर एडवां बुकिंग भी हो रही है जिससे इसके ओपनिंग-डे पर शानदार परफॉर्म करने की उम्मीदें बढ़ गई हैं. इस बीच 'जेलर 2' का फर्स्ट रिव्यू भी आ गया है. जानते हैं ये कैसी फिल्म है?

'जेलर 2' का फर्स्ट रिव्यू हुआ आउट
बता दें कि एक्टर बीजॉर्न सुर्राओ ने 'जेलर 2' को लेकर हिंट दिया है, जिससे पता चलता है कि जब दर्शक इसे बड़े पर्दे पर देखेंगे तो उन्हें एक एक्साइटिंग पल देखने को मिलेगा. हालांकि 'जेलर 2' का पूरा रिव्यू अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बीजॉर्न के लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट ने फैन्स की फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. रजनीकांत की इस फिल्म का हिस्सा बनने पर अपना उत्साह जाहिर करते हुए, एक्टर ने बिना कोई डिटेल बताए एक खास पल की ओर इशारा किया. उन्होंने लिखा, "मुझे कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता! साइलेंट संभवन  होने वाला है.15 अक्टूबर को आपको भी पता चल जाएगा!"

 उन्होंने आगे कहा, "जेलर 2 का हिस्सा बनकर बहुत एक्साइटेड हूं! आप लोगों के बड़े पर्दे पर इसे देखने का बेसब्री से इंतज़ार है. बस मज़ा ही मज़ा होगा!" उनकी बातों से फैन्स फिल्म में किसी सरप्राइज सीक्वेंस या यादगार पल के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं. हालांकि, बीजॉर्न ने यह नहीं बताया है कि यह हिंट किस बारे में है.

 

रजनीकांत की 'जेलर 2' की एडवांस बुकिंग
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक  'जेलर 2' ने दुनिया भर में एडवांस बुकिंग में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे इसकी ज़बरदस्त ओपनिंग की उम्मीदें बढ़ गई हैं. उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म दुनिया भर में ओपनिंग डे पर 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो जाएगी. देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म रिलीज के बाद कैसा परफॉर्म कर पाती है.

'जेलर 2' के बारे में
नेल्सन दिलीपकुमार के डायरेक्शन में बनी 'जेलर 2' में रजनीकांत के साथ-साथ राम्या कृष्णन, योगी बाबू, मोहनलाल, शिवराजकुमार, सूरज वेंजारामूडु, एसजे सूर्या, विद्या बालन और विजय सेतुपति जैसे मशहूर कलाकार भी शामिल हैं. इस सीक्वल का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है. ये फिल्म 15 अक्टूबर को रिलीज हो रही है.

 

Published at : 14 Oct 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Rajinikanth Jailer 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Box Office: मंगलवार को फिर ‘दृश्यम 3’ ने बढाई रफ्तार, 'हनुमान अंश' भी थमने को नहीं तैयार, जानें- 'द वन' का हाल
मंगलवार को फिर ‘दृश्यम 3’ ने बढाई रफ्तार, 'हनुमान अंश' भी थमने को नहीं तैयार
साउथ सिनेमा
विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की 'रणबाली' को मिला U/A सर्टिफिकेट, बिना किसी कट के हुई पास
विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की 'रणबाली' को मिला U/A सर्टिफिकेट, बिना किसी कट के हुई पास
साउथ सिनेमा
जब विजय देवरकोंडा के फैन हुए रणबीर कपूर, 'ब्रह्मास्त्र' के सेट पर नागार्जुन को दिखाते थे 'अर्जुन रेड्डी' के किसिंग सीन
जब विजय के फैन हुए रणबीर, 'ब्रह्मास्त्र' के सेट पर नागार्जुन को दिखाते थे 'अर्जुन रेड्डी' के सीन
साउथ सिनेमा
'बेथलहम कुडुम्बा यूनिट' ने रचा इतिहास, 'लोकाह चैप्टर 1' को पछाड़ बनाया ये रिकॉर्ड
'बेथलहम कुडुम्बा यूनिट' ने रचा इतिहास, 'लोकाह चैप्टर 1' को पछाड़ बनाया ये रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने अभिजीत दीपके को दिया सीधा मैसेज- 'भले ही बैनर अलग हों...'
राहुल गांधी ने अभिजीत दीपके को दिया सीधा मैसेज- 'भले ही बैनर अलग हों...'
दिल्ली NCR
'बिल्कुल बेतुका...' सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत पर बोले अरविंद केजरीवाल
'बिल्कुल बेतुका...' सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत पर बोले अरविंद केजरीवाल
इंडिया
आशुतोष रांका-सौरव दास की न्यायिक हिरासत पर बोले अभिजीत दीपके- 'मोदी जी हिम्मत है तो...'
आशुतोष रांका-सौरव दास की न्यायिक हिरासत पर बोले अभिजीत दीपके- 'मोदी जी हिम्मत है तो...'
बॉलीवुड
'ब्रेकिंग बैड' एक्टर आरजे मिट्टे की मौत की असल वजह का हुआ खुलासा, पुलिस ने किसी गड़बड़ी से किया इंकार
'ब्रेकिंग बैड' एक्टर आरजे मिट्टे की मौत कैसे हुई? असल वजह का हुआ खुलासा
क्रिकेट
यशस्वी 0, केएल राहुल ने बनाए 4 और 1, रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में फ्लॉप रहे ये 4 धुरंधर
यशस्वी 0, केएल राहुल ने बनाए 4 और 1, रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में फ्लॉप रहे ये 4 धुरंधर
इंडिया
आशुतोष रांका-सौरव दास को न्यायिक हिरासत, CJP की पहली प्रतिक्रिया- 'सिर ऊंचा करके...'
आशुतोष रांका-सौरव दास को न्यायिक हिरासत, CJP की पहली प्रतिक्रिया- 'सिर ऊंचा करके...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पिछलग्गू बनकर मजा आया...', राहुल के पीछे खड़े अखिलेश पर राजभर ने कसा तंज
'पिछलग्गू बनकर मजा आया...', राहुल के पीछे खड़े अखिलेश पर राजभर ने कसा तंज
हेल्थ
Epilepsy Symptoms: मिर्गी के साथ कैसे जिएं सामान्य जिंदगी? एक्सपर्ट से जानें सच
मिर्गी के साथ कैसे जिएं सामान्य जिंदगी? एक्सपर्ट से जानें सच
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget