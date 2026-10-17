संगीतकार देवा का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार, CM विजय का ऐलान, रजनीकांत ने भी दी विदाई

साउथ फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक कंपोजर देवा के निधन के बाद शोक की लहर दौड़ पड़ी है. 17 अक्तूबर को उन्होंने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. फिल्म इंडस्ट्री में करीब चार दशक का करियर रहा है. उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया. ऐसे में अब उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए रजनीकांत और तमिलनाडु के सीएम विजय पहुंचे.

तमिलनाडु के सीएम विजय ने ऐलान किया है कि संगीतकार देवा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. देवा अपने पीछे संगीत की एक विरासत छोड़ गए हैं. उन्हें उनके संगीत के लिए हमेशा याद रखा जाएगा.

रजनीकांत और सीएम विजय भी पहुंचे

म्यूजिक कंपोजर देवा के निधन पर रजनीकांत और सीएम विजय वहां पहुंचे. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है और उनकी तस्वीरें भी सामने आई है. रजनीकांत ने दिवंगत संगीतकार को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचते हुए देखा जा सकता है. दोनों एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं.

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Superstar Rajinikanth paid his respects to music director Deva at his residence in T. Nagar after his demise. https://t.co/pfY4cfztSG — ANI (@ANI) October 17, 2026

वहीं, विजय ने भी चेन्नई के टी नगर में देवा के आवास के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. विजय ने उन्हें फूलों की माला अर्पित करके शोक व्यक्त किया साथ ही सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए देवा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का ऐलान किया. इसके साथ ही द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे. वो इस दौरान भावुक हो गए और उन्होंने उनके काम को याद किया. उनकी मौत से स्टालिन को गहरा सदमा लगा.

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் இன்று (17.10.2026) சென்னை, தியாகராய நகரில் அமைந்துள்ள மறைந்த பிரபல திரைப்பட இசையமைப்பாளர் திரு. தேவா அவர்களின் இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று அவரது உடலுக்கு மலர்மாலை வைத்து அஞ்சலி செலுத்தி, குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறினார். The Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Thiru. C. Joseph Vijay visited the residence of the late renowned music composer Thiru. Deva in T. Nagar, Chennai today (17.10.2026), paid his respects by offering a floral garland on his mortal remains, and offered his condolences to the bereaved family members. — CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) October 17, 2026

संगीतकार देवा का करियर

संगीतकार देवा के करियर के बारे में बात की जाए तो उनका जन्म 20 नवंबर 1950 को हुआ था और उनका जन्म का नाम देवानेसन चोक्कलिंगम (देवा) था. उनका तमिल सिनेमा में अहम योगदान रहा. उन्हें 'अन्नामलाई' (1992), 'बाशा' (1995) और 'अरुणाचलम' (1997) जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. वहीं, रजनीकांत के फिल्मी करियर में देवा के म्यूजिक का अहम रोल रहा.