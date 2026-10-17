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संगीतकार देवा का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार, CM विजय का ऐलान, रजनीकांत ने भी दी विदाई

म्यूजिक कंपोजर देवा के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है. उनकी अंतिम विदाई में रजनीकांत और तमिलनाडु के सीएम विजय ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी. उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से होगा.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 17 Oct 2026 10:15 PM (IST)
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साउथ फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक कंपोजर देवा के निधन के बाद शोक की लहर दौड़ पड़ी है. 17 अक्तूबर को उन्होंने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. फिल्म इंडस्ट्री में करीब चार दशक का करियर रहा है. उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया. ऐसे में अब उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए रजनीकांत और तमिलनाडु के सीएम विजय पहुंचे. 

तमिलनाडु के सीएम विजय ने ऐलान किया है कि संगीतकार देवा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. देवा अपने पीछे संगीत की एक विरासत छोड़ गए हैं. उन्हें उनके संगीत के लिए हमेशा याद रखा जाएगा.

रजनीकांत और सीएम विजय भी पहुंचे

म्यूजिक कंपोजर देवा के निधन पर रजनीकांत और सीएम विजय वहां पहुंचे. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है और उनकी तस्वीरें भी सामने आई है. रजनीकांत ने दिवंगत संगीतकार को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचते हुए देखा जा सकता है. दोनों एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं.

वहीं, विजय ने भी चेन्नई के टी नगर में देवा के आवास के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. विजय ने उन्हें फूलों की माला अर्पित करके शोक व्यक्त किया साथ ही सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए देवा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का ऐलान किया. इसके साथ ही द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे. वो इस दौरान भावुक हो गए और उन्होंने उनके काम को याद किया. उनकी मौत से स्टालिन को गहरा सदमा लगा. 

संगीतकार देवा का करियर

संगीतकार देवा के करियर के बारे में बात की जाए तो उनका जन्म 20 नवंबर 1950 को हुआ था और उनका जन्म का नाम देवानेसन चोक्कलिंगम (देवा) था. उनका तमिल सिनेमा में अहम योगदान रहा. उन्हें 'अन्नामलाई' (1992), 'बाशा' (1995) और 'अरुणाचलम' (1997) जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. वहीं, रजनीकांत के फिल्मी करियर में देवा के म्यूजिक का अहम रोल रहा.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 17 Oct 2026 10:15 PM (IST)
Tags :
Rajinikanth CM Vijay
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