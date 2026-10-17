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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'देश विरोधी कौन है, हमारे अधिकार कहां हैं?' कॉकरोचों के सपोर्ट में पूजा बेदी, BJP को घेरा

'देश विरोधी कौन है, हमारे अधिकार कहां हैं?' कॉकरोचों के सपोर्ट में पूजा बेदी, BJP को घेरा

Pooja Bedi On CJP Protest: सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल होने के बीच जहां इमरान खान चर्चा में हैं वहीं, अब कॉकरोचों के सपोर्ट में पूजा बेदी ने भी रिएक्शन दिया है और सवाल किया, 'देशद्रोही कौन है?'

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 17 Oct 2026 09:33 PM (IST)
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देशभर में इन दिनों सीजेपी प्रोटेस्ट की काफी चर्चा हो रही है. राजनीतिक गलियारे से लेकर बॉलीवुड तक में कोई इसके खिलाफ बात कर रहा है तो कोई इसके सपोर्ट में अपनी बात रख रहा है. इसी बीच इन दिनों बॉलीवुड एक्टर इमरान खान विवादों में हैं. उन्हें देश छोड़ने तक का नोटिस दिया गया था. ऐसे में अब इस विरोध प्रदर्शन के सपोर्ट में पूजा बेदी ने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपील की है. साथ ही बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया.

दरअसल, विरोध प्रदर्शन के बीच पूजा बेदी ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को घेरा साथ ही कहा कि बीजेपी से पहले भी भारत था और बीजेपी के बाद भी भारत देश रहेगा. उन्होंने लोगों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई है. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कुछ है.

बीजेपी इंडिया नहीं है और ना ही इंडिया बीजेपी...

पूजा बेदी ने कहा, 'ये बीजेपी के खिलाफ देश के खिलाफ नहीं है. क्योंकि बीजेपी इंडिया नहीं है और ना ही इंडिया बीजेपी है. इंडिया बीजेपी से पहले भी था और बीजेपी के बाद भी रहेगा. हमें क्या सवाल करने की जरूरत है? क्या लोगों ने ऐसे लोकतंत्र के लिए वोट दिया था, जहां असहमति जताने वालों को दबाया जाए? क्या देश की जनता इसी तरह का नेतृत्व चाहती थी?'

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देश विरोधी कौन हैं, हमारे अधिकार कहां हैं?

पूजा बेदी आगे सवाल करते हुए कहती हैं, 'आज हमारे अधिकार कहां हैं? देश विरोधी कौन हैं? अगर बीजेपी लोगों को, हमारे प्रदर्शनकारियों गिरफ्तार कर रही है, जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. जबकि ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है. देशविरोधी कौन हैं? जो अपनी आवाज उठा रहे हैं, विचार रख रहे हैं. सरकार की जिम्मेदारियों के प्रति मांग कर रहे हैं. क्या वो देश विरोधी हैं? सरकार लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है. हमारे देश के लोग तिरंगा झंडा लहराने के लिए जेल में भेजे जा रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें 5 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा गया. जबकि बलात्कार और हत्या के आरोपियों को एक दिन में जमानत मिल जाती है.'

 
 
 
 
 
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तानाशाही के लिए वोट नहीं किया है...

पूजा बेदी ने कहा, 'मुझे लगता है कि देश में जो भी चल रहा है इसके लिए आवाज उठानी चाहिए और इसे रोकने की जरूरत है. आप लोगों को क्या हुआ है? क्या आप लोग देश के बच्चों की फिक्र नहीं करते हैं? आप लोग क्यों डरे हुए हैं? ये हमारा देश है, ये हमारी आवाज है. हमने लोकतंत्र के लिए ही वोट किया है. क्या आपने तानाशाही के लिए वोट किया है?' 

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'आपने तानाशाही के लिए वोट नहीं किया है. तानाशाही को कोई अधिकार नहीं है. आप अपने बच्चों के लिए कैसा भारत छोड़ना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी किस देश पर गर्व कर सकेगी. ऐसी दमदार व्यवस्था, आपकी आवाज, आपके मीडिया और आपकी सोशल मीडिया फीड को नियंत्रित करना चाहती है. अब लोकतंत्र की मशाल थामने का समय है. इन सब में आप कहां हैं? कम से कम लोगों को इसके बारे में बताइए. अलोकतांत्रिक कार्रवाइयों को उजागर कीजिए.'  

पूजा बेदी का वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर लंबी चौड़ी पोस्ट भी साझा की है. पूजा ने पोस्ट में लिखा था, 'अब बदलाव लाने का समय आपका है. अगर आप प्रदर्शनों में शामिल नहीं हो सकते...तो बोले. अगर आप बोल नहीं सकते तो पोस्ट करें. जागरूकता से ही असर होता है और बदलाव आता है.'

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 17 Oct 2026 09:31 PM (IST)
Tags :
Pooja Bedi
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