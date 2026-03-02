'पैनिक वाली खबरें न फैलाए', दुबई में रह रहे विवेक ओबेरॉय, UAE के लोगों से की ये अपील

एक्टर विवेक ओबेरॉय कुछ समय से दुबई में रहते हैं. उनका परिवार वहीं उनके साथ है. अब यूएस-ईरान तनाव के बीच विवेक ने यूएई के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. साथ ही कहा कि पैनिक वाली खबरें न फैलाएं. साथ ही उन्होंने UAE अथॉरिटी की भी तारीफ की है.

विवेक ने किया ये पोस्ट

विवेक ने लिखा, 'UAE के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हेडलाइन्स हैवी फील करवा सकती हैं. लेकिन इस जमीन की फाउंडेशन जो शांति और एक साथ रहने की भावना से बनी है. यहां तक कि हम 200 अलग-अलग देशों से आते हैं, लेकिन हम इस कम्यूनिटी का हिस्सा हैं और एक-दूसरे को एख बड़े परिवार की तरह देखते हैं.'

To my extended family in the UAE, I know the headlines can feel heavy right now but remember the foundations of this land are built on peace, resilience, and an incredible spirit of togetherness.

Even though we hail from over 200 different nations, we are a part of an incredible… pic.twitter.com/QLb20PmlsS — Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) March 2, 2026

आगे विवेक ने लिखा, 'मैं UAE सरकार की लीडरशिप और आर्म्ड फोर्स को सैल्यूट करता हूं. उनकी निडरता और बिना थके हर नागरिक को सुरक्षित रखना और समय पर जारी किए गए अलर्ट हमारी तैयारी का सबसे बड़ा जरिया हैं. हमारे देशों के बीच रिश्ता मजबूत है. यहां हर इंसान की सुरक्षा अहमियत दी जाती है. सुरक्षित रहें. सलाह के मुताबिक घर के अंदर रहें और शांत रहें. भारत में जो अपने रहते हैं, वो सभी के लिए प्रार्थना करें. पैनिक वाली खबरें न फैलाएं. सोर्स जानें और वेरिफाईड मीडिया पर ही विश्वास करें. सच हमेशा मजबूत रहता है और हचाव करता है.'

ये एक्टर्स UAE में फंसे

बता दें कि एक्टर विष्णु मांचु, सोनल चौहान, ईशा गुप्ता और सिंगर एमी विर्क की पत्नी और बच्ची भी UAE में फंसी हैं. यूएस-ईरान तनाव के बीच दुबई की सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं. ऐसे में सभी वहां से लगातार अपडेट दे रहे हैं. सोनल चौहान ने पीएम मोदी से मदद की गुहार भी लगाई. वहीं एमी विर्क तो काफी इमोशनल भी हो गए. उन्होंने बताया कि पति और पिता होने के नाते वो परेशान हैं.