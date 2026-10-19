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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग, परिवार ने किया दुश्मनी से इनकार, जानें 10 बड़ी बातें

टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग, परिवार ने किया दुश्मनी से इनकार, जानें 10 बड़ी बातें

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के बाद पुलिस जांच में जुटी है. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी एक्टर से मुलाकात की. आइए जानते हैं इस मामले की 10 बड़ी बातें.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 19 Oct 2026 09:17 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना ने सभी को चौंका दिया है. रविवार, 18 अक्टूबर को जब एक्टर जुहू के पुष्पा पार्क में वॉलीबॉल खेलकर लौट रहे थे, तभी तीन बाइक सवारों ने उनकी कार पर हमला कर दिया. उनकी कार पर सात राउंड गोलियां चलाई गईं. हालांकि, इस घटना में टाइगर बाल-बाल बच गए. आइए जानते हैं इस घटना से जुड़ी 10 बड़ी बातें.

1. टाइगर श्रॉफ की BMW कार पर चलीं गोलियां

मुंबई के जुहू इलाके में रविवार शाम एक्टर टाइगर श्रॉफ की BMW कार पर फायरिंग हुई. उनकी कार पर सात राउंड गोलियां चलाई गईं. घटना के समय टाइगर कार में मौजूद थे. इस वारदात के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. हालांकि, टाइगर सुरक्षित हैं और इलाज के बाद घर लौट आए हैं.

2. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने की मुलाकात

फायरिंग की घटना में टाइगर श्रॉफ को गोली नहीं लगी और वो सुरक्षित हैं. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उनसे मुलाकात की और परिवार को मदद का भरोसा दिया. मीडिया से बातचीत में शिंदे ने बताया कि टाइगर के दाएं हाथ पर गोली के बारूद से जलने के निशान हैं. इस घटना में एक्टर को कुछ चोटें भी आई हैं.

3. ड्राइवर फिरदौस और ऑटो चालक हुए घायल

इस फायरिंग में टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर फिरदौस के अलावा एक ऑटो चालक भी घायल हो गया. फिरदौस के हाथ में चोट लगी थी. बताया जा रहा है कि टाइगर खुद कार चलाकर अपने ड्राइवर को अस्पताल लेकर पहुंचे. वहीं, घायल ऑटो चालक की पहचान 35 वर्षीय उमेश चौहान के रूप में हुई है. उनके पेट में गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस दोनों घायलों से जुड़ी जानकारी जुटा रही है.

4. एक्शन में मुंबई पुलिस

टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है. घटना के बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और जरूरी सबूत इकट्ठा किए. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.

5. पूछताछ के लिए एक व्यक्ति हिरासत में

पुलिस ने कपड़ों के रंग के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. जांच के दौरान हमलावरों की बाइक भी बरामद हुई है. बताया जा रहा है कि फायरिंग के बाद आरोपी अंधेरी रेलवे स्टेशन की तरफ भागे थे और रास्ते में अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए. बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर मुंबई का बताया जा रहा है. पुलिस अब हमले की वजह का पता लगाने में जुटी है.

6. परिवार ने किसी से दुश्मनी होने से किया इनकार

एकनाथ शिंदे के मुताबिक, टाइगर के परिवार ने किसी के साथ दुश्मनी या विवाद होने की बात से इनकार किया है. ऐसे में फायरिंग के पीछे की वजह अभी साफ नहीं है. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि हमलावरों ने एक्टर की कार को निशाना क्यों बनाया.

7. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा

टाइगर से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस मामले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने साफ किया कि मुंबई में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी. महाराष्ट्र सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है.

8. हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट में किया गया. पोस्ट में अनिल पंडित और हरमन संधू के नाम का जिक्र किया गया. इसमें दावा किया गया कि टाइगर को पहले फोन करके चेतावनी दी गई थी. पोस्ट में आगे बॉलीवुड के उन लोगों को भी धमकी दी गई, जो उनकी बात नहीं सुनेंगे या सलमान खान के साथ काम करेंगे. हालांकि, इस पोस्ट में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना जरूरी है.

9. मुंबई पुलिस और सरकार परिवार के साथ

एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस टाइगर श्रॉफ और उनके परिवार के साथ हैं. उन्होंने परिवार को सुरक्षा और मदद का भरोसा भी दिलाया. इस घटना के बाद फिल्मी सितारों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है.

10. हमले की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान करने की कोशिश में जुटी है. घटनास्थल से मिले सबूत, सीसीटीवी फुटेज और संदिग्ध से पूछताछ के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फायरिंग के पीछे क्या वजह थी और इस वारदात में कौन-कौन शामिल था.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 19 Oct 2026 09:17 AM (IST)
Tags :
Tiger Shroff
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