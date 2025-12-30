31 किलोमीटर की रन से न्यू ईयर का स्वागत करेंगी सैयामी खेर, बताया खास सेलिब्रेशन प्लान
New Year 2026: सैयामी खेर न्यू ईयर 2026 की शुरुआत 31 किलोमीटर की दौड़ से करने वाली हैं. इसके बाद वो फैमिली और दोस्तों के साथ कैंपिंग, बारबीक्यू और मस्ती के साथ नया साल सेलिब्रेट करेंगी.
साल 2025 अब खत्म होने वाला है और न्यू ईयर 2026 के स्वागत की तैयारियां फुल ऑन हैं. बॉलीवुड सेलेब्स सोशल मीडिया और इंटरव्यू में अपने न्यू ईयर प्लान्स शेयर कर रहे हैं. इसी कड़ी में एक्ट्रेस सैयामी खेर ने भी बताया है कि वे इस बार नया साल अपने फैमिली ट्रेडिशन के साथ खास अंदाज में मनाने वाली हैं. फिटनेस लवर सैयामी दिन की शुरुआत एक लंबी रन से करेंगी और उसके बाद कैंपिंग, बारबेक्यू और एंजॉयमेंट का प्लान है.
फैमिली और दोस्तों के साथ मनाएंगी नया साल
एक्ट्रेस सैयामी खेर नए साल की शुरुआत फैमिली और दोस्तों के साथ घर पर वक्त बिताकर करेंगी. उनका मानना है कि न्यू ईयर अपनों के साथ सेलिब्रेट करना सबसे ज्यादा स्पेशल होता है. वे हर साल की तरह इस बार भी फैमिली की पुरानी परंपरा को फॉलो करेंगी और दिन की शुरुआत एक लॉन्ग रन से करेंगी.
बारबेक्यू और कैंपिंग होगी खास
आईएएनएस से बातचीत में सैयामी ने कहा- 'नया साल फैमिली और दोस्तों के साथ घर पर मनाना सबसे खास होता है. ये हमारी ओल्ड ट्रेडिशन है. हम दोस्त मिलकर अलाव जलाते हैं, बारबेक्यू करते हैं और टेंट लगाकर आउटडोर कैंपिंग भी करते हैं.'
View this post on Instagram
31 किलोमीटर की रन से देंगी फिटनेस का मैसेज
इस बार सैयामी ने अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन में फिटनेस का एक्स्ट्रा तड़का लगाने का फैसला किया है. साल के पहले दिन वह सुबह 31 किलोमीटर की रन करेंगी और उसके बाद बाकी सेलिब्रेशन शुरू होगा. सैयामी ने कहा- 'मैं इस न्यू ईयर को धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करना चाहती हूं, इसलिए सुबह 31 किलोमीटर दौड़ूंगी'. इसके बाद खाना, डेजर्ट, म्यूजिक, बोर्ड गेम्स और कैंपिंग जैसा नॉर्मल सेलिब्रेशन होगा.'
फिटनेस है सैयामी की लाइफस्टाइल
सैयामी खेर अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं. वे अक्सर मैराथन और ट्रायथलॉन में हिस्सा लेती नजर आती हैं. लॉन्ग डिस्टेंस रन उनके लिए कोई नई बात नहीं है बल्कि ये उनकी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा है.
करियर के लिए भी शानदार रहा साल 2025
वर्कफ्रंट की बात करें तो सैयामी के लिए साल 2025 भी काफी स्पेशल रहा. हाल ही में उन्होंने अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म ‘हैवान’ की शूटिंग पूरी की है. प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में शरीब हाशमी भी अहम रोल में नजर आएंगे. कोच्चि, ऊटी और मुंबई जैसी खूबसूरत लोकेशंस पर शूट हुई ये फिल्म अगस्त 2025 में फ्लोर पर गई थी.
‘जाट’ की सफलता ने बढ़ाई पहचान
इस साल सैयामी की रिलीज फिल्म ‘जाट’ भी सक्सेसफुल रही. सनी देओल और रणदीप हुड्डा स्टारर इस फिल्म को गोपीचंद मालिनेनी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सनी देओल, रणदीप हुड्डा और सैयामी खेर के साथ रेजिना कैसेंड्रा, विनीत कुमार सिंह, राम्या कृष्णन और जगपति बाबू जैसे एक्टर्स ने अहम किरदार निभाए हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL