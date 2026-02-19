हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडभतीजी के मेहंदी फंक्शन में राजपाल यादव ने धोती पहन किया डांस, सिर पर पल्लू लिए नाचीं पत्नी, वायरल वीडियो

भतीजी के मेहंदी फंक्शन में राजपाल यादव ने धोती पहन किया डांस, सिर पर पल्लू लिए नाचीं पत्नी, वायरल वीडियो

राजपाल यादव के घर में खुशियों का माहौल है. राजपाल यादव की भतीजी की शादी है. एक्टर हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आए हैं. अब एक्टर का एक वीडियो वायरल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 19 Feb 2026 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर राजपाल यादव 17 फरवरी को तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए हैं. उनके घर में शादी है. इसीलिए उन्हें बेल मिली है. राजपाल यादव की भतीजी की शादी है. राजपाल यादव भी इन खुशियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. अब उनका डांस करते हुए एक वीडियो सामने आया है. ये उनकी भतीजी के मेहंदी फंक्शन का वीडियो है.

राजपाल यादव का डांस

वायरल वीडियो में राजपाल यादव को कुर्ता और धोती में देखा जा सकता है. राजपाल यादव को सलमान खान की फिल्म हैलो ब्रदर्स के गाने 'तेरी चुनरिया' पर डांस करते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने जमकर डांस किया. इस दौरान वो काफी खुश दिखें. उनके साथ पत्नी राधा भी थीं. वो साड़ी पहने, सिर पर पल्लू लिए दिखीं. उन्होंने पल्लू पकड़कर किया डांस. राजपाल यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उनका मस्तमौला अंदाज पसंद आ रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aman Yadav Saifai (@amanyadav_3333)

बता दें कि राजपाल यादव चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में थे. उन्होंने तिहाड़ में सरेंडर किया था. 17 फरवरी को वो जेल से बाहर आए. उन्हें अंतरिम जमानत दी गई. अब इस केस में 18 मार्च को अगली सुनवाई होनी है. राजपाल यादव जब जेल में थे तब उनके सपोर्ट में कई बॉलीवुड सेलेब्स आए थे. 

अब जेल से बाहर आने पर राजपाल यादव ने सभी को थैंक्यू बोला है. उन्होंने काम भी मांगा है. एक इंटरव्यू में राजापल यादव ने कहा कि वो काम करना चाहते हैं. उन्होंने कहा था- पैसा उनकी मर्जी का, कैरेक्टर मेरी मर्जी का. 

हाल ही में राजपाल यादव ने ई-टाइम्स से बात करते हुए कहा कि वो उन लोगों के नाम नहीं बताना चाहते जिन्होंने उनकी मदद की थी. राजपाल यादव ने कहा कि वो सिम्पेथी नहीं चाहते हैं. राजपाल यादव अपने करियर में 250 फिल्मों में काम कर चुके हैं. उनकी कॉमेडी को फैंस काफी पसंद करते हैं. राजपाल यादव अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं.

Published at : 19 Feb 2026 03:55 PM (IST)
Rajpal Yadav
