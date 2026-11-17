एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने 'सिमी गरेवाल के साथ मुलाकात' शो में अपने सह-कलाकार अभिषेक बच्चन के साथ की गई एक मजेदार शरारत को याद किया. प्रियंका ने बताया कि एक बार उन्होंने अभिषेक का फोन छुपा दिया था और उससे एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को मैसेज किया था. गौरतलब है कि अभिषेक और रानी के अपने-अपने जीवनसाथी से शादी करने से पहले उनके बीच प्रेम संबंध होने की खबरें थीं. होस्ट सिमी गरेवाल ने प्रियंका से पूछा, 'क्या आपने कभी उनका मोबाइल चुराया था?'

अभिषेक के फोन से रानी को किया मैसेज

प्रियंका ने बताया कि सबसे पहले अभिषेक ने ही उनका फोन चुराकर इस सब की शुरुआत की थी. प्रियंका ने आगे कहा कि उन्होंने इसे अभिषेक पर शरारत करने का मौका समझा. मैंने उसका फोन चुरा लिया और उसे छिपा दिया. मैंने उसके फोन से किसी को मैसेज भेजा... बस इतना कि 'मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम कहां थीं? क्या तुम ' सिमी ने खुलासा किया कि प्रियंका ने अभिषेक के फोन से रानी को मैसेज किया था, जिसका जवाब रानी ने देते हुए लिखा, 'हाय एबी, क्या हुआ है तुम्हें?'

जब प्रियंका ने सिमी से पूछा कि उसे इस घटना के बारे में किसने बताया, तो सिमी ने जवाब दिया, 'खैर, मैं बहुतों को जानती हूं.' हालांकि, प्रियंका को पहले से ही पता था और उसने कहा, 'मुझे यकीन है कि यह एबी ही है.'इस बीच, प्रियंका और अभिषेक का पेशेवर रिश्ता काफी लंबा है. उनका पहला साथ में प्रोजेक्ट 2005 में था, जब उन्होंने रोहन सिप्पी द्वारा डिरेक्टेड फिल्म 'ब्लफमास्टर!' में स्क्रीन शेयर की थी. इस ड्रामा में अभिषेक ने एक ठग का किरदार निभाया था, जबकि प्रियंका उनकी प्रेमिका सिम्मी के रूप में नजर आई थीं.

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2008 में, प्रियंका और अभिषेक ने एक बार फिर 'द्रोणा' के लिए साथ काम किया. गोल्डी बहल द्वारा डिरेक्टेड इस फैंटेसी एडवेंचर फिल्म में अभिषेक मुख्य भूमिका में थे, जबकि प्रियंका उनकी रक्षक सोनिया के रूप में दिखाई दी थीं. उनकी आखिरी ऑन-स्क्रीन जोड़ी 2008 में तरुण मनसुखानी की फिल्म 'दोस्ताना' में जॉन अब्राहम के साथ दिखाई दी थी.