बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस प्रीति जिंटा एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. इस बार वो अपनी किसी फिल्म को लेकर नहीं, बल्कि कोर्ट से जुड़े एक मामले को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल, प्रीति को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें गूगल LLC, मेटा प्लेटफॉर्म्स समेत कई कंपनियों के खिलाफ सिविल सूट दायर करने की मंजूरी मिल गई है. चलिए पूरा मामला जानते हैं.

प्रीति जिंटा ने हाईकोर्ट से मांगी थी केस करने की इजाजत

ई-टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रीति जिंटा को गूगल LLC, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कुछ वेबसाइट्स के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है. इस मामले से जुड़े कई लोग मुंबई के बाहर हैं और ऑनलाइन एक्टिविटी भी अलग-अलग जगहों से हुई है, इसलिए प्रीति जिंटा ने हाईकोर्ट से इस केस की सुनवाई की इजाजत मांगी थी. अब आखिरकार जस्टिस अभय आहूजा ने उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में केस दाखिल करने की मंजूरी दे दी है.

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एआई डीपफेक के खिलाफ प्रीति जिंटा का बड़ा कदम

यह मामला उनकी पर्सनैलिटी राइट्स, कॉपीराइट और एआई से बनाए गए डीपफेक वीडियो, बदली हुई तस्वीरों और दूसरे डिजिटल कंटेंट के जरिए उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है. कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रीति जिंटा को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का रास्ता साफ हो गया है, जिन्हें वो इस कंटेंट के लिए जिम्मेदार मानती हैं.

'बंटवारा 1947' को लेकर चर्चा में प्रीति जिंटा

वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रीति जिंटा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर चर्चा में हैं. इस पीरियड ड्रामा फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी हैं. इसमें सनी देओल, शबाना आज़मी, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिक्का कपूर जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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