रोते दिखे सनी देओल, सहमी सी दिखीं प्रीति जिंटा, सामने आया 'बंटवारा 1947' से स्टार कास्ट का लुक

सनी देओल और राजकुमार संतोषी का बॉक्स ऑफ़िस पर 100% सक्सेस रेट रहा है. एक्टर और डायरेक्टर की जोड़ी ने साथ में तीन फ़िल्में की हैं. अब ये 'बंटवारा 1947' (जिसका पहले नाम 'लाहौर 1947' था) के साथ एक बार फिर बड़े पर्दे पर गर्दा उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं. इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं. इसे आमिर खान प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है. वहीं मेकर्स ने पावरफुल मोशन पोस्टर्स के बाद आज फिल्म की स्टार कास्ट के किरदारो का लुक रिवील किया है.

शबाना आजमी का लुक हिला डालेगा

देश के बंटवारे की त्रासदी को बयां करती सनी देओल की इस फिल्म से मेकर्स ने 17 जून यानी आज इसके सभी किरदारों के लुक से पर्दा उठा दिया है. फिल्म में शबाना आजमी दुर्गावती देवी जिन्हें माई कहा जाता है के किरदार में दिखेंगी. पोस्टर में शबाना सफेद संग की साड़ी में नो मेकअप लुक में दिख रही हैं. उनके चेहरे पर दर्द भी नजर आ रहा है.





रोते दिखे सनी देओल

सनी देओल 'बंटवारा 1947' के लीड हीरो हैं. यह फ़िल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जिसने नफ़रत, हिंसा और डर के माहौल में हिम्मत और इंसानियत का साथ दिया बंटवारा 1947 में सनी देओल एक बार फिर दमदार किरदार में नजर आ रहे हैं. नए पोस्टर में एक्टर किसी का हाथ थामे हुए काफी इमोशनल दिख रहे हैं. फिल्म में सनी देओल सिंकदर मिर्जा का रोल प्ले करते नजर आएंगे. एक्टर के इस नए पोस्टर ने फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट पीक पर पहुंचा दी है.





सहमी सी दिखीं प्रीति जिंटा

फिल्म से प्रीति जिंटा का भी लुक रिवील कर दिया गया है. प्रीति सिर पर पल्लू लिए आंखों में दर्द छिपाए काफी परेशान सिर दिख रही हैं. बंटवारा 1947 में प्रीति हमीदा बेगम के किरदार में नजर आएंगीं.

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करण देओल भी दिखे परेशान

नए पोस्टर में करण देओल काफी इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं. सनी देओल के रियल लाइफ बेटे करण इस फिल्म में दमदार किरदार निभाते दिखेंगे. फिल्म में वे जावेद मिर्जा की भूमिका निभाएंगे.





अली फजल का लुक भी रिवील

बंटवारा 1947 के नए पोस्टर्स में अली फजल का लुक भी रिवील किया गया है. अली फजल बढ़े हुए बालों के साथ कुछ अलग अंदाज में दिख रहे हैं. वे फिल्म में हबीब अनवर के किरदार में दिखेंगे. वे बंटवारे के टकरावों के बीच फंसे हुए शख्स नजर आते हैं





अभिमन्यु सिंह भी फिल्म में निभा रहे अहम रोल

फिल्म से अभिमन्यु सिंह का लुक भी सामने आ गया है. वे फिल्म में मेन विलेन का किरदार निभा सकते हैं.





कब रिलीज हो रही है बंटवारा 1947?

बता दें कि फिल्म की स्टार कास्ट का लुक रिवील करने के साथ ही कैप्शन में लिखा गया है, “ बंटी हुई दुनिया में, उनकी कहानी हिम्मत की मिसाल थी. मिलिए उन लोगों से जिन्होंने यह सब सहा. बंटवारा 1947, 14 अगस्त से सिनेमाघरों में.”

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