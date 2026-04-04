'धुरंधर 2' ही नहीं, इन स्पाई थ्रिलर फिल्मों ने भी लूटा था बॉक्स ऑफिस, इन OTT प्लेटफॉर्म पर करें एंजॉय
Spy Thriller: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज के साथ ही, बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. इससे पहले भी कई स्पाई थ्रिलर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था.
रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया है. 'धुरंधर 2' ने अब तक भारत में 900 करोड़ से भी ज्यादा रुपये कमा लिए हैं, वहीं दुनियाभर में इसका कलेक्शन 1,600 करोड़ रुपये की ओर है. आइए हम उन स्पाई थ्रिलर फिल्मों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छापे थे.
'पठान'
शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे एक्टर्स की शानदार अदाकारी से सजी फिल्म 'पठान' साल 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. सैकनिल्क के अनुसार, इस स्पाई थ्रिलर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1,055 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. 'पठान' की कहानी एक भारतीय RAW एजेंट की है, जो देश के लिए एक खतरनाक अंतरराष्ट्रीय मिशन पर निकलता है. अमेजन प्राइम वीडियो पर ये फिल्म मौजूद है.
'टाइगर जिंदा है'
साल 2017 में रिलीज हुई सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म 'टाइगर जिंदा है' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. सैकनिल्क के अनुसार, इस फिल्म ने दुनियाभर में 558 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं फिल्म का बजट केवल 130 करोड़ रुपये था. अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'वॉर'
ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'वॉर' को काफी पसंद किया गया. सैकनिल्क के मुताबिक, सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस स्पाई थ्रिलर फिल्म ने 471 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म में दो भारतीय सेना के शीर्ष एजेंटों के बीच एक खतरनाक टकराव और मिशन दिखाया गया है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'एक था टाइगर'
सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म 'एक था टाइगर' साल 2012 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर रही. कबीर खान इस फिल्म के डायरेक्टर थे. फिल्म में एक रॉ एजेंट (टाइगर) की कहानी दिखाई गई है, जिसे एक पाकिस्तानी जासूस (जोया) से प्यार हो जाता है. सैकनिल्क के मुताबिक, 75 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस स्पाई थ्रिलर ने दुनियाभर में 320 करोड़ रुपये कमाए थे. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
'राजी'
आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर 'राजी' को काफी पसंद किया गया था. मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विक्की कौशल और जयदीप अहलावत भी अहम रोल में हैं. इस फिल्म की कहानी सेहमत (आलिया) नाम की एक लड़की की है, जिसे उसका पिता जासूस बनाकर पाकिस्तान भेज देता है. सैकनिल्क के मुताबिक, 'राजी' ने दुनियाभर में 195 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जबकि इसका बजट केवल 37 करोड़ रुपये था. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
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Source: IOCL