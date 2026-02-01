बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. एक तरफ उनकी वाइफ किसी लड़की के संग उनका नाम जोड़ रही है. वहीं, एक वक्त था जब नीलम कोठारी संग उनके अफेयर की खूब चर्चा हुई थी.अब नीलम कोठारी ने इस मुद्दे पर खुद रिएक्शन दिया है.

एक्ट्रेस ने इस तरह के सभी दावों को खारिज किया है. नीलम का कहना है कि गोविंदा और उनके बीच कुछ नहीं था. उषा काकड़े प्रोडक्शन को दिए इंटरव्यू में नीलम कोठारी ने गोविंदा के साथ नाम जोड़ने वाले दावों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा,'ओरे तेरी, ये कौन बोला? गोविंदा जी बहुत अच्छे इंसान हैं. मगर ये जो सवाल है ये सच नहीं है. वो कमाल के इंसान हैं और हमने कई हिट फिल्में की हैं, लेकिन ये सच नहीं है. सॉरी-सॉरी लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है. हमारे बीच कुछ भी नहीं है.'

हम प्रेस से डरते थे

90 के दशक में उड़े लिंक-अप के दावों पर उन्होंने कहा,'मेरे ख्याल से लिंक-अप ही इस पूरे फसाद की जड़ था.उस वक्त इस बारे में कोई इस पर सफाई देने वाला नहीं था. जो उन्हें लगता था, बस वो छाप देते थे. और सच कहूं तो हम उन दिनों प्रेस से डरते थे. क्योंकि, उनके कलम की ताकत ही सबकुछ थी. अगर आप साथ में 2-3 फिल्में भी करते थे तो ये मान लिया जाता था कि आपका अफेयर है.'





वहीं, स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने नीलम की तारीफ की थी. उन्होंने कहा था,'हमने एक साथ कई फिल्में की हैं और हम अक्सर मिलते थे. और जैसे-जैसे मैं उनको जानने लगा, वैसे ही पसंद करने लगा था. वो ऐसी महिला थीं, जिनको कोई भी दिल दे बैठता. मैंने भी अपना दिल गंवा दिया था.'

उन्होंने सुनीता अहूजा संग सगाई तोड़ने की वजह भी बताई थी.' एक्टर ने कहा,'मैंने सुनीता से मुझे छोड़ने के लिए कहा था. मैंने उसके साथ सगाई तोड़ ली थी. लेकिन अगर उसने मुझे 5 दिन बाद फोन करके सगाई करने के लिए मुझे न मनाया होता तो मैं नीलम से शायद शादी कर लेता. मैं उनसे शादी करना चाहता था और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत था.'

