अनुपमा की राही यानी अद्रिजा रॉय इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. हाल ही में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के संग सगाई की है. सगाई के बाद से एक बार फिर अद्रिजा रॉय चर्चा में छा गई हैं. अद्रिजा ने कुछ वक्त पहले ही अपनी सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं.

इन तस्वीरों अद्रिजा अपने बॉयफ्रेंड विग्नेश के संग जमकर रोमांस करती हुई नजर आई थीं. अब एक बार फिर से ये एक्ट्रेस चर्चा में बनी हुई है. दऱअसल, सोशल मीडिया पर अद्रिजा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में अद्रिजा अपने मंगेतर के संग पोज देती दिख रही हैं.

प्रेम ने गाया चन्ना मेरेया मेरेया

वहीं, उनके ऑनस्क्रीन पति शिवम खजुरिया यानी प्रेम चन्ना मेरेया मेरेया गाना गाते दिख रहे हैं. वीडियो में बड़े ही शिद्दत के संग अद्रिजा के लिए शिवम गाना गाते हुए दिख रहे हैं. शिवम के इस अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है.फैंस इस वीडियो को देख कह रहे हैं कि राही से प्रेम बेहद परेशान है.

View this post on Instagram A post shared by Krutika Desai ♥️ (@krutika.desai_official)

इसी वजह से राही को किसी और के साथ देखकर प्रेम को जरा भी दर्द नहीं हो रहा है. वीडियो में राही और उसके रियल लाइफ मंगेतर के लिए प्रेम ने गाना गाया है. वैसे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ऑनस्क्रीन अद्रिजा रॉय और शिवम खजुरिया की जोड़ी कमाल की लगती है.

अक्सर अद्रिजा और शिवम ऑनस्क्रीन रोमांस करते हुए दिखते हैं. राही और प्रेम को एक साथ स्क्रीन पर देखना फैंस खूब पसंद करते हैं. अक्सर सोशल मीडिया पर राही और प्रेम की रोमांटिक वीडियो वायरल होती रहती है. राही और प्रेम को शो में अनुपमा और अर्जुन की तरह ही दिखाया गया है. शादी से पहले प्रेम और राही एक दूसरे के साथ ज्यादा खुश रहते थे. लेकिन, शादी के बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए.

