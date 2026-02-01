हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनराही की सगाई में प्रेम ने गाया 'चन्ना मेरेया मेरेया', अनुपमा के दामाद की हालत देख फैंस हुए हैरान

राही की सगाई में प्रेम ने गाया 'चन्ना मेरेया मेरेया', अनुपमा के दामाद की हालत देख फैंस हुए हैरान

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में राही की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली अद्रिजा रॉय ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड विग्नेश अय्यर संग सगाई की है, जिसकी फोटो और वीडियो खूब वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Feb 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

अनुपमा की राही यानी अद्रिजा रॉय इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. हाल ही में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के संग सगाई की है. सगाई के बाद से एक बार फिर अद्रिजा रॉय चर्चा में छा गई हैं. अद्रिजा ने कुछ वक्त पहले ही अपनी सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं.

इन तस्वीरों अद्रिजा अपने बॉयफ्रेंड विग्नेश के संग जमकर रोमांस करती हुई नजर आई थीं. अब एक बार फिर से ये एक्ट्रेस चर्चा में बनी हुई है. दऱअसल, सोशल मीडिया पर अद्रिजा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में अद्रिजा अपने मंगेतर के संग पोज देती दिख रही हैं.

प्रेम ने गाया चन्ना मेरेया मेरेया 

वहीं, उनके ऑनस्क्रीन पति शिवम खजुरिया यानी प्रेम चन्ना मेरेया मेरेया गाना गाते दिख रहे हैं. वीडियो में बड़े ही शिद्दत के संग अद्रिजा के लिए शिवम गाना गाते हुए दिख रहे हैं. शिवम के इस अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है.फैंस इस वीडियो को देख कह रहे हैं कि राही से प्रेम बेहद परेशान है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Krutika Desai ♥️ (@krutika.desai_official)

इसी वजह से राही को किसी और के साथ देखकर प्रेम को जरा भी दर्द नहीं हो रहा है. वीडियो में राही और उसके रियल लाइफ मंगेतर के लिए प्रेम ने गाना गाया है. वैसे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ऑनस्क्रीन अद्रिजा रॉय और शिवम खजुरिया की जोड़ी कमाल की लगती है.

अक्सर अद्रिजा और शिवम ऑनस्क्रीन रोमांस करते हुए दिखते हैं. राही और प्रेम को एक साथ स्क्रीन पर देखना फैंस खूब पसंद करते हैं. अक्सर सोशल मीडिया पर राही और प्रेम की रोमांटिक वीडियो वायरल होती रहती है. राही और प्रेम को शो में अनुपमा और अर्जुन की तरह ही दिखाया गया है. शादी से पहले प्रेम और राही एक दूसरे के साथ ज्यादा खुश रहते थे. लेकिन, शादी के बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए.

ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Written Update: तुलसी रातोंरात होगी अमीर, एक्सीडेंट में मिहिर की होगी मौत, नॉयना जाएगी शांति निकेतन से बाहर

Published at : 01 Feb 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Shivam Khajuria Adrija Roy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Budget 2026: 'गरीब की समझ के बाहर है, केवल 5% लोगों...', बजट के बाद अखिलेश और डिंपल यादव की पहली प्रतिक्रिया
'गरीब की समझ के बाहर है, केवल 5% लोगों...', बजट के बाद अखिलेश और डिंपल यादव की पहली प्रतिक्रिया
इंडिया
'जब दुनियाभर में इतनी...', बजट के बाद प्रियंका चतुर्वेदी की पहली प्रतिक्रिया, जानें पीएम मोदी का जिक्र कर क्या बोलीं
'जब दुनियाभर में इतनी...', बजट के बाद प्रियंका चतुर्वेदी की पहली प्रतिक्रिया, जानें पीएम मोदी का जिक्र कर क्या बोलीं
बजट
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर रहे', बजट पर बोलीं Mamata Banerjee | PM Modi
Union Budget 2026: बजट के बाद Giriraj Singh ने PM Modi को क्यों कहा धन्यवाद? |
Union Budget 2026: 'भाषण में बंगाल का जिक्र तक नहीं..'- Abhishek Banerjee | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: जूतों से लेकर मोबाइल तक..बजट 2026 की देंखे पूरी लिस्ट | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: बजट पर SP Singh Baghel की आई प्रतिक्रिया | Nirmala Sitharaman
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Budget 2026: 'गरीब की समझ के बाहर है, केवल 5% लोगों...', बजट के बाद अखिलेश और डिंपल यादव की पहली प्रतिक्रिया
'गरीब की समझ के बाहर है, केवल 5% लोगों...', बजट के बाद अखिलेश और डिंपल यादव की पहली प्रतिक्रिया
इंडिया
'जब दुनियाभर में इतनी...', बजट के बाद प्रियंका चतुर्वेदी की पहली प्रतिक्रिया, जानें पीएम मोदी का जिक्र कर क्या बोलीं
'जब दुनियाभर में इतनी...', बजट के बाद प्रियंका चतुर्वेदी की पहली प्रतिक्रिया, जानें पीएम मोदी का जिक्र कर क्या बोलीं
बजट
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, होमस्टे और होटल कारोबार को रफ्तार, निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को लेकर किए बड़े ऐलान
क्रिकेट
IND vs PAK U19: क्या आयुष म्हात्रे ने मिलाया पाकिस्तानी कप्तान से हाथ? अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेला जा रहा भारत-पाक मैच
क्या आयुष म्हात्रे ने मिलाया पाकिस्तानी कप्तान से हाथ? अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेला जा रहा भारत-पाक मैच
बॉलीवुड
धुरंधर Vs बॉर्डर 2: रणवीर सिंह या सनी देओल, 9 दिनों में किसकी फिल्म ने की ज्यादा कमाई?
धुरंधर Vs बॉर्डर 2: रणवीर सिंह या सनी देओल, 9 दिनों में किसकी फिल्म ने की ज्यादा कमाई?
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे लोग बन पाएंगे टूरिस्ट गाइड, इसके लिए कैसे निकलेंगे जॉब्स के ऑप्शन?
कितने पढ़े-लिखे लोग बन पाएंगे टूरिस्ट गाइड, इसके लिए कैसे निकलेंगे जॉब्स के ऑप्शन?
रिलेशनशिप
How To Improve Married Life: शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रहे हैं बार-बार के ताने? एक्सपर्ट से जानें रिश्ता बचाने के तरीके
शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रहे हैं बार-बार के ताने? एक्सपर्ट से जानें रिश्ता बचाने के तरीके
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget