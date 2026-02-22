हार्दिक पंड्या की एक्स-वाइफ नताशा स्टेनकोविक हाल ही में लग्जरी कार डिफेंडर लेने पहुंचीं और इस दौरान उनका ग्लैमरस अंदाज देखते ही बन रहा था. शोरूम में एंट्री करते ही सबकी नजरें बस उन्हीं पर टिक गई थी. कैमरे के सामने वो बेहद कॉन्फिडेंट और खुश नजर आ रही थी. उनका ये सिजलिंग लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

वन स्ट्रैप ड्रेस में दिखीं स्टाइलिश

नताशा ने इस खास मौके पर वन स्ट्रैप स्टाइल की ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस पहनी थी जो उन्हें काफी क्लासी और एलिगेंट लुक दे रही थी. फिटेड ड्रेस उनके फिगर को खूबसूरती से फ्लॉन्ट कर रही थी. उन्होंने अपने लुक को सिंपल हील्स और मिनिमल एक्सेसरीज के साथ कंप्लीट किया था. खुले बाल और नैचुरल मेकअप में उनका ग्लो साफ नजर आ रहा था.

सादगी में भी दिखा ग्लैमर

नताशा का मेकअप ज्यादा हैवी नहीं था लेकिन फिर भी वो बेहद ग्लैमरस लग रही थीं. हल्की स्माइल और उनका कॉन्फिडेंस पूरे लुक में चार चांद लगा रहा था. उन्होंने किसी तरह की ओवर स्टाइलिंग नहीं की थी. फिर भी उनका अंदाज बेहद सिजलिंग लग रहा था. यही वजह है कि उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Agastya Hardik Pandya 🔵 (@agastyapandya.30)

4 करोड़ की लग्जरी डिफेंडर

रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत 3 से 4 करोड़ के बीच बताई गई है. बताया जा रहा है कि हार्दिक पंड्या ने अपने बेटे अगस्त्य और अपनी एक्स-वाइफ नताशा स्टेनकोविक को ये नई डिफेंडर गिफ्ट की है. अलग होने के बावजूद हार्दिक नताशा को सपोर्ट करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं.

अलगाव के बाद भी कायम है रिश्ता

बता दें कि हार्दिक और नताशा जुलाई 2024 में अलग हो गए थे. हालांकि अलग होने के बाद भी दोनों अपने बेटे अगस्त्य की परवरिश मिलकर कर रहे हैं. हार्दिक का ये जेस्चर लोगों को काफी पसंद आ रहा है. लेकिन इस पूरे मौके पर सबसे ज्यादा चर्चा नताशा के सिजलिंग और स्टाइलिश लुक की ही हो रही है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिय था.