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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बहुत इम्प्रेस हुआ', मोहनलाल ने की अजय देवगन की 'दृश्यम 3' की तारीफ

'बहुत इम्प्रेस हुआ', मोहनलाल ने की अजय देवगन की 'दृश्यम 3' की तारीफ

Mohanlal Praised Ajay Devgn Drishyam 3: मोहनलाल ने फाइनली अजय देवगन की ‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ देख ली है. इसी के साथ दिग्गज अभिनेता ने एक वीडियो मैसेज के जरिए फिल्म की काफी तारीफ की है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 13 Oct 2026 07:28 AM (IST)
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'दृश्यम 3' के मलयालम और हिंदी वर्जन में से कौन सा बेहतर है, इस पर चल रही ऑनलाइन बहस के बीच, ओरिजिनल फिल्म में ‘जॉर्जकुट्टी’ का बेहद पॉपुलर किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता मोहनलाल ने अजय देवगन की हालिया रिलीज ‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ की जमकर तारीफ की है.

इस फिल्म को एंजॉय करने के बाद, दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता ने इस प्रोजेक्ट को बखूबी पूरा करने के लिए फिल्म के निर्माताओं को बधाई भी दी. बता दें कि फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अजय देवगन ने कहा था कि वे चाहते हैं कि मोहनलाल उनकी फिल्म देखें. 

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' की मोहनलाल ने की तारीफ
मोहनलाल ने हिंदी 'दृश्यम 3' (जिसका ऑफिशियल नाम 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' है) की टीम द्वारा ऑनलाइन शेयर किए गए एक वीडियो में कहा, "मैंने 'दृश्यम द कन्क्लूजन' देखी और मैं सचमुच इस बात से इम्प्रेस हूं कि उन्होंने इस बेहद पसंद की जाने वाली कहानी को कितना शानदार अंजाम दिया है. अभिषेक पाठक (डायरेक्टर), कुमार मंगत पाठक (प्रोड्यूसर), अजय देवगन और पूरी कास्ट और क्रू को इतने बेहतरीन काम के लिए बधाई."

 

 
 
 
 
 
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2015 में हुई अजय देवगन की 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी की शुरुआत
बता दें कि डायरेक्टर जीतू जोसेफ की मलयालम क्राइम ड्रामा फिल्म 'दृश्यम'  साल 2013 में आई थी और इसमें मोहनलाल ने लीड रोल प्ले किया था और इस बेहद पॉपुलर फ्रैंचाइजी की शुरुआत की थी. बाद में, डायरेक्टर निशिकांत कामत ने इसी नाम से साल 2015 में इसका हिंदी रीमेक बनाया. इसके बाद, 2013 की मलयालम फिल्म के सीक्वल 'दृश्यम 2' (2021) का भी इसी नाम से हिंदी रीमेक बनाया गयाय हालांकि, निशिकांत के असमय निधन के बाद अभिषेक पाठक ने उस समय डायरेक्टर की ज़िम्मेदारी संभाली.

मलयालम फ़िल्म 'दृश्यम 3' इस साल मई में रिलीज़ हुई थी. वहीं पिछली फिल्मों के उलट, 2 अक्टूबर को रिलीज हुई अजय देवगन स्टारर फिल्म की कहानी ओरिजिनल थी. बता दें कि मोहनलाल की फिल्म में चौथी इंस्टॉलमेंट की पॉसिबिलिटी बनी हुई थी, लेकिन हिंदी फ्रैंचाइजी के मेकर्स ने घोषणा की है कि 'दृश्यम द कन्क्लूज़न' इस बॉलीवुड सीरीज का आख़िरी चैप्टर होगा.

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अहलावत, रजत कपूर, प्रकाश राज और इशिता दत्ता जैसे अहम किरदारों वाली 'दृश्यम 3' ने अपनी रिलीज के 11 दिनों में दुनिया भर में 489.74 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस तरह यह 2026 की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक, फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन अभी 315.25 करोड़ रुपये  हो गया है. 

Published at : 13 Oct 2026 07:28 AM (IST)
Tags :
Mohanlal Drishyam 3
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