अक्षय कुमार से भिड़ेंगे मनोज बाजपेयी, 'Last Man in Tower' का टीजर रिलीज

बॉलीवुड के दमदार अभिनेता मनोज बाजपेयी सितंबर में बड़े पर्दे पर धूम मचाते हुए नजर आएंगे. इन दिनों उनके पास 'लास्ट मैन इन टावर' नाम की फिल्म है. अब मेकर्स ने इस फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है. 55 सेकंड के इस ट्रेलर ने फिल्म के प्रति दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. टीजर रिलीज करने के साथ-साथ मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है. ऐसे में अब मनोज बाजपेयी बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार और सैफ अली खान जैसे एक्टर्स से भिड़ते हुए नजर आएंगे.

'लास्ट मैन इन टावर' का दमदार टीजर रिलीज

मनोज बाजपेयी की फिल्म 'लास्ट मैन इन टावर' का टीजर गुरुवार को 'Spirit Media' ने अपने यूट्यूब चैनल से रिलीज किया है. ये एक मिनट से भी कम वक्त का टीजर है जिसमें मनोज एक रिटायर्ड स्कूल टीचर के किरदार में दिखाई दे रहे हैं. टीजर की शुरुआत में वो बिल्डिंग की छत पर खड़े हुए नजर आते हैं और कुछ शिकायत करते रहते हैं.

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फिल्म की कहानी मनोज के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है. वो अपनी ही कम्यूनिटी के खिलाफ खड़े हुए दिखाई देते हैं. फिल्म में दिव्या दत्ता और बोमन ईरानी की भी झलक दिखाई देती है. टीजर में दिखाया गया है कि लोग मनोज का मजाक उड़ाते हुए भी नजर आते हैं. हालांकि विरोध झेलने के बावजूद वो अपने कदम पीछे नहीं हटते हैं और अपने स्टूडेंट्स से कहते हैं, 'जिंदगी में वहीं करना जो तुहें सही लगे.'

राणा दग्गुबाती हैं प्रोड्यूसर

बता दें कि 'लास्ट मैन इन टावर' फिल्म को साउथ के मशहूर अभिनेता राणा दग्गुबाती प्रोड्यूस कर रहे हैं. वो इस फिल्म को 'स्पिरिट मीडिया' के जरिए बना रहे हैं. साल 2025 में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी. ये 'स्पिरिट मीडिया' की पहली हिंदी फ़ीचर फिल्म है. 'लास्ट मैन इन टावर' अरविन्द अडिगा की किताब लास्ट 'मैन इन टावर' पर बेस्ड है. इसकी कहानी सूनी तारापोरेवाला ने लिखी है.

अक्षय कुमार से भिड़ेंगे मनोज बाजपेयी

फिल्म का डायरेक्शन बेन रेखी ने किया है. ये फिल्म 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इसका क्लैश बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' से होगा. हैवान भी 11 सितंबर को ही रिलीज होने जा रही है.

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