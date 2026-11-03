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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्राइवेट पूल से लेकर 7 बेडरूम तक, अंदर से ऐसा दिखता है फराह खान का आलीशान घर

प्राइवेट पूल से लेकर 7 बेडरूम तक, अंदर से ऐसा दिखता है फराह खान का आलीशान घर

फराह खान ने पहली बार अपने आलीशान मुंबई वाले घर की झलक दिखाई है. प्राइवेट पूल से लेकर 7 बेडरूम और डिजाइनर बैग्स के कलेक्शन तक, उनके घर में कई खास चीजें हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 03 Nov 2026 11:40 AM (IST)
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बॉलीवुड की जानी-मानी डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और यूट्यूबर फराह खान अक्सर अपने यूट्यूब चैनल पर बॉलीवुड सितारों के आलीशान घरों की झलक दिखाती हैं. लेकिन इस बार उन्होंने पहली बार अपने ही घर का टूर कराया है. इस दौरान उन्होंने अपने घर के खूबसूरत कोनों से लेकर डिजाइनर बैग्स के कलेक्शन तक, कई खास चीजें दिखाईं.

फराह खान मुंबई के लोखंडवाला स्थित 'ओबेरॉय स्काई हाइट्स' में रहती हैं. उनका घर तीन मंजिला है, जिसमें सात बड़े बेडरूम और एक प्राइवेट स्विमिंग पूल है. यहां से वर्सोवा बीच का खूबसूरत नजारा भी दिखाई देता है. फराह अपने यूट्यूब शो के 'वेलकम होम' सेगमेंट में अक्सर दूसरे सितारों के घर दिखाती हैं. इस बार करण जौहर ने उन्हें अपना घर डिजाइन करने की सलाह दी, जिसके बाद फराह ने अपने बेडरूम को नया लुक दिया.

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फराह खान ने दिखाया अपने बेडरूम का नया लुक

फराह खान ने अपने रेनोवेट किए गए बेडरूम की भी झलक दिखाई. इस कमरे में ब्राउन कलर की फ्लोरिंग और वॉलनट कलर की दीवारें हैं. 

प्राइवेट पूल से लेकर 7 बेडरूम तक, अंदर से ऐसा दिखता है फराह खान का आलीशान घर

सोने की जगह को बालकनी से अलग करने के लिए फर्श से छत तक एक स्लाइडिंग पार्टीशन लगाया गया है. कमरे में एक स्टाइलिश वैनिटी भी है, जिसमें मेकअप का सामान रखने के लिए कई दराजें बनाई गई हैं. 

प्राइवेट पूल से लेकर 7 बेडरूम तक, अंदर से ऐसा दिखता है फराह खान का आलीशान घर

प्राइवेट लिफ्ट से खुलता है घर का रास्ता

फराह के घर को कई हिस्सों में बांटा गया है. घर में सबसे पहले वो जगह आती है, जहां उनकी प्राइवेट लिफ्ट खुलती है. इसके बाद एक बड़ा लिविंग एरिया है, जिसे काफी सिंपल तरीके से सजाया गया है. यहां एक रेड कलर का सोफा और बुद्ध की मूर्तियों से सजी साइड टेबल रखी गई है. कमरे में लकड़ी का फर्श है. वहीं, घर की बालकनी से वर्सोवा बीच का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. घर में एक प्राइवेट स्विमिंग पूल भी है. 

प्राइवेट पूल से लेकर 7 बेडरूम तक, अंदर से ऐसा दिखता है फराह खान का आलीशान घर 

करण जौहर ने गिफ्ट किए डिजाइनर बैग

होम टूर के दौरान फराह ने अपने डिजाइनर हैंडबैग कलेक्शन की भी झलक दिखाई. उन्होंने बताया कि इनमें से ज्यादातर बैग उन्हें उनके करीबी दोस्त करण जौहर ने गिफ्ट किए हैं. 

प्राइवेट पूल से लेकर 7 बेडरूम तक, अंदर से ऐसा दिखता है फराह खान का आलीशान घर

करण ने उन्हें फिल्मों के गानों की कोरियोग्राफी करने के बदले ये बैग दिए थे. फराह के कलेक्शन में लुई वुइटन, डायर, रॉबर्टो कैवली, गुच्ची, बोटेगा वेनेटा, मियू मियू और सेंट लॉरेंट जैसे बड़े ब्रांड्स के बैग शामिल हैं. 

प्राइवेट पूल से लेकर 7 बेडरूम तक, अंदर से ऐसा दिखता है फराह खान का आलीशान घर

रिद्धिमा कपूर ने फराह खान को गिफ्ट किया खास प्लैटर

फराह के घर में एक लग्जरी 'हर्मेस मोसाइक ओ 24 गोल्ड टार्ट प्लैटर' भी है. करण जौहर इसे देखकर हैरान रह गए. उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि फराह के घर में इस ब्रांड की कोई चीज होगी. इस पर फराह ने बताया कि ये प्लैटर उन्हें रिद्धिमा कपूर साहनी ने गिफ्ट किया था. 

प्राइवेट पूल से लेकर 7 बेडरूम तक, अंदर से ऐसा दिखता है फराह खान का आलीशान घर

वर्कस्पेस से किचन तक दिखाई झलक

फराह ने अपने घर का वर्कस्पेस और किचन भी दिखाया. घर में एक और बैठने की जगह है, जहां व्हाइट सोफा और रेड कलर का कालीन रखा गया है. इसके पास ही उनका वर्कस्पेस है, जिसमें फराह के कई अवॉर्ड्स सजे हुए हैं. यहां व्हाइट सोफे के सामने बेज कलर का काउच रखा है, जिसे पीले कुशन से सजाया गया है.  

प्राइवेट पूल से लेकर 7 बेडरूम तक, अंदर से ऐसा दिखता है फराह खान का आलीशान घर

वहीं, फराह का किचन पूरी तरह व्हाइट थीम पर डिजाइन किया गया है. इसमें ब्लैक कलर का काउंटरटॉप और एक बड़ा रेफ्रिजरेटर है. इसी किचन में फराह अपना मशहूर रोस्ट चिकन और यखनी पुलाव बनाती हैं. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 03 Nov 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Farah Khan
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