'मैं बहुत एरोगेंट हो गई थी...', 'फूल और कांटे' के हिट होते ही घमंडी हो गईं थीं एक्ट्रेस मधू

Actress Madhoo: बॉलीवुड में 35 साल पहले अपने कदम रखने वाली एक्ट्रेस मधू ने खुद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. अजय देवगन के साथ अपना बॉलीवुड करियर शुरू करने वाली मधू ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अपनी पहली ही फिल्म के बाद वो घमंडी हो गई थी. एक्ट्रेस ने बताया कि डेब्यू फिल्म की सक्सेस के बाद वो बदल गई थी.

मधू के सिर चढ़ा था सफलता का घमंड

मधू ने बॉलीवुड में डेब्यू साल 1991 में आई फिल्म 'फूल और कांटे' से किया था. ये अजय देवगन की भी पहली फिल्म थी. डेब्यू फिल्म से ही दोनों स्टार बन गए थे. बड़ी सक्सेस के बाद मधू के स्वभाव में बदलाव आ गया था. हाल ही में उन्होंने हिंदी रश के साथ बातचीत में एक चौंकाने वाला खुलासा किया. मधु ने फूल और कांटे की सक्सेस के बाद के दिनों को याद करते हुए बताया, 'मैं बहुत ही एरोगेंट थी, एक तो जब इंसान यंग होता है ना 20 साल की उम्र में और वो जब सक्सेस पाता है और जब उसको ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, ये मैंने कर दिखाया है. मैं हालांकि फिल्मी परिवार से हूं. मेरे पापा खुद प्रोड्यूसर थे. लेकिन, मेरे पापा ने मेरे लिए फिल्म नहीं बनाई.'

View this post on Instagram A post shared by Madhoo Shah (@madhoo_rockstar)

ये भी पढ़ें: एक्ट्रेस मधु का बड़ा खुलासा, कभी उड़ाया था रणवीर सिंह का मजाक, अब बनीं उनकी सबसे बड़ी फैन, सुनाया दिलचस्प किस्सा

अभिनेत्री ने आगे कहा, 'मुझे बाहर से पिकअप किया गया था कुकू कोहली (फूल और कांटे के डायरेक्टर) ने पता नहीं कहां देखा. तो किसी से सीखकर मैं नहीं आई. मैं बस आ गई थी. अब उस चीज को मैं आशीर्वाद मानती हूं. ऐसा लगता है कि भगवान मुझे देख रहे थे. मैं अभी 20 साल की नहीं हूं, 50 साल से ज्यादा की हूं. मैंने लाइफ बहुत देखी है. अब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने ये महसूस किया कि भगवान मुझे देख रहे हैं तो मैं हंबल हो गई. लेकिन, 20 साल की उम्र में मुझे लगता था कि ये मैंने किया है, मैंने कर दिखाया है. वो जो प्राइड था मैं उस प्राइड को लेकर चलती थी. मैं उससे अपसेट नहीं हूं, मैं मानती हूं कि उस वक्त वो चीज सही भी थी. उस वक्त मुझे मेरे एरोगेंट होने और गुस्से ने बहुत हेल्प की. क्योंकि वो लोगों (गलत लोगों) से दूर रखता था. मेरे पास में लोग नहीं आते थे. उस एटीट्यूड ने मुझे अपने आपसे भी बचाकर रखा और लोगों से भी बचाकर रखा.'

ये भी पढ़ें: 'मेरी आंखों में आंसू आ गए...', जब नाना पाटेकर ने अजय देवगन की एक्ट्रेस को मारा था जोरदार थप्पड़, बोलीं- 'मैंने भी मारा'

एक्ट्रेस मधू के बारे में

57 साल की मधू का जन्म 26 मार्च 1969 को चेन्नई में हुआ था. फूल और कांटे के अलावा उन्हें फिल्म 'रोजा' ने भी खूब पॉपुलैरिटी दिलाई थी. हालांकि शादी के बाद उन्होंने इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया था. मधू ने साल 1999 में आनंद शाह से शादी की थी. वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस पिछली बार साउथ एक्टर विष्णु मांचू की फिल्म 'कन्नप्पा' में नजर आई थीं.