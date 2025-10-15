हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान

'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान

मलाइका अरोड़ा एक बेटे की मां हैं. उनके बेटे का नाम अरहान खान है. मलाइका अक्सर बेटे अरहान के साथ फोटोज पोस्ट करती रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 15 Oct 2025 04:07 PM (IST)
Preferred Sources

मलाइका अरोड़ा को अपने किलर डांसिंग मूव्स के लिए जाना जाता है. उन्होंने छैया छैया, गुर नाल इश्क मीठा, मुन्नी बदनाम हुई, माही वे जैसे कई हिट डांस नंबर दिए हैं. हालांकि, मलाइका के बेटे को उनके डांस करने का तरीका पसंद नहीं. उन्होंने मलाइका को कहा था कि वो इस तरह से डांस न किया करें.

मलाइका ने हाल ही में थामा फिल्म में Poison Baby डांस नंबर दिया है. उनके डांस की काफी चर्चा हो रही है. मलाइका डांस नंबर के लॉन्च इवेंट में पहुंची थीं. यहां उन्होंने बेटे के डांस की तारीफ की थी. उन्होंने कहा था कि अरहान खान शानदार डांसर हैं. मलाइका ने कहा था कि अरहान में उनके डांसिंग जीन हैं.

मलाइका के बेटे हैं शानदार डांसर

मलाइका ने कहा, 'वो शानदार डांसर है. भगवान का शुक्र अदा करती हूं कि उसमें मेरे डांसिंग जीन हैं. वो शानदार तरीके से डांस करता है.'

मलाइका ने बताया कि अरहान का सबसे फेवरेट सॉन्ग मुन्नी बदनाम हुई है. ये सॉन्ग सलमान खान की फिल्म दंबग का है. अरहान अक्सर नए डांस स्टैप्स सीखता है और मलाइका को साथ में करने के लिए बोलता है.

मलाइका ने बताया, 'चलिए मां, साथ में डांस करते हैं. फिर वो पूरे दिन मेरे डांस का मजाक उड़ाता है. वो कहता है कि आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो.'

 
 
 
 
 
गाने के बारे में बात करते हुए मलाइका अरोड़ा ने कहा, 'एक साल से ज्यादा हो गया था मुझे ऐसे किसी फिल्म में डांस नंबर किए हुए और इस गाने में डांस करके इलेक्ट्रिक फील हो रहा है. कोरियोग्राफी, डांस मूव्स और एक्सप्रेशन कमाल थे. मैं इस परफॉर्मेंस को खतरनाक, खूबसूरत बनाना चाहती थी.'

कब रिलीज होगी थामा?

फिल्म थामा की बात करें तो इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं. फिल्म को आदित्य सरपोतदार डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज होगी. 

Published at : 15 Oct 2025 03:52 PM (IST)
Arhaan Khan MALAIKA ARORA
