रणवीर सिंह की ‘डॉन 3’ के बारे में कुछ अपडेट जानने के लिए फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली फरहान अख्तर ने इस अपकमिंग फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट शेयर किया है. दरअसल उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बता दिया है कि ‘डॉन 3’ की शूटिंग कब से शुरू होगी? अभिनेता-फिल्म निर्माता फरहान इन दिनों अपनी हालिया रिलीज 120 बहादुर कों एंजॉय कर रहे हैं.

‘डॉन 3’ को लेकर फरहान अख्तर ने दिया बड़ा अपडेट

वहीं फरहान अख्तर ने फिल्मफेयर से बातचीत के दौरान ‘डॉन 3’ की शूटिंग को लेकर खुलासा किया. उनहोंने बताया, "हम अगले साल फिल्मिंग शुरू करेंगे. शायद यही सबसे बड़ा अपडेट है जो मैं आपको दे सकता हूं." बता दें कि पहले, ‘डॉन 3’ के मेकर्स सितंबर 2025 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने की प्लानिंग कर रहे थे. हालांकि, अज्ञात कारणों से इसे बाद में पोस्टपोन्ड कर दिया गया था.

‘डॉन 3’ मच अवेटेड फिल्मों में से एक है

‘डॉन 3’ मच अवेटेड फिल्म है. इस बार अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की जगह डॉन के रूप में रणवीर सिंह नज़र आएंगे. फिल्म की तीसरी फ्रैंचाइज़ी में, रणवीर सिंह विक्रांत मैसी के साथ भिड़ते दिखेंगे. दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में रणवीर और विक्रांत "दिल धड़कने दो" के बाद फिर से साथ काम कर रहे हैं. दोनों ने 2013 में विक्रमादित्य मोटवानी की "लुटेरा" में भी काम किया था. हालांकि, यह पहली बार है जब वे ऑन-स्क्रीन एक-दूसरे से भिड़ते नज़र आएंगे.

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने पहले बताया था, "यकीन मानिए, दोनों के बीच बाइक चेज़ समेत कई स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंस होंगे. हिंदी सिनेमा के चहेते विक्रांत, डॉन 3 में बिल्कुल नए अवतार में नज़र आएंगे, जिसे देख फैंस भी हैरान रह जाएंगे."

‘डॉन 3’ में कियारा की जगह अब कृति सेनन आएंगी नजर

शुरुआत में, ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह के साथ लीड रोल निभाने के लिए कियारा आडवाणी को साइन किया गया था. हालांकि, हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट से किनारा कर लिया है और उनकी जगह कृति सेनन ने ले ली है. लेकिन मेकर्स ने इसे लेकर कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है.