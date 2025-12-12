दीया मिर्जा ने पति- बेटे और दोस्तों सग सादगी के साथ मनाया था अपना 44वां बर्थडे, एक्ट्रेस ने अब तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक
Dia Mirza Share Birthday Pics: दीया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों से पता चलता है कि एक्ट्रेस ने अपना जन्मदिन काफी सादगी से मनाया है.
दीया मिर्जा ने 9 दिसंबर को अपना 44वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था. इस दौरान फिल्म जगत से लेकर उनके फैंस तक ने सोशल मीडिया पर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थीं. अपनी जबरदस्त एक्टिंग के अलावा दीया एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से लेकर सोशल चेंज तक, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए भी जानी जाती हैं. इन सबके बीच दीया ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें अब फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
दीया ने दिखाई अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक
इस साल, दीया ने केरल के एक शांत रिसॉर्ट में अपना जन्मदिन मनाने का फैसला किया. इंस्टाग्राम पर तस्वीरों की एक सीरीज शेयर करते हुए दीया ने अपने बर्थजे सेलिब्रेशन की झलक दिखाई है. तस्वीरों में, उन्हें नेचर की सुंदरता में डूबे हुए देखा जा सकता है, जिसकी वह बार-बार पुरजोर वकालत करती हैं. उन्होंने अपने पति और बेटे के साथ कुछ प्यारे और हैप्पी मोमेंट भी शेयर किए, जिससे उनका जन्मदिन का पोस्ट और भी खास बन गया.
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बर्थडे गर्ल दीया येलो कलर के आउटफिट में काफी प्यारी लग रही हैं. पहली तस्वीर में वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपना खास दिन मनाते हुए पोज देती नजर आ रही हैं. कुछ वीडियो में उन्हें अपने बेटे अव्यान के साथ प्रकृति की सैर करते देखा जा सकता है. कुल मिलाकर, यह एक शांत और सादगी भरा जन्मदिन था, जो वाकई ताजगी भरा एहसास देता है.
तस्वीरों को शेयर करते हुए दीया ने कैप्शन में लिखा, “परिवार के साथ जन्मदिन का सबसे शानदार जश्न, शांत, सुकून भरा, सचमुच मैजिकल.” उन्होंने अपने ससुर के साथ भी बर्थडे सेलिब्रेट किया इसका जिक्र करते हुए लिखा कि उनके साथ यह दिन मनाना उनके लिए सम्मान की बात है. दीया ने अपने पति वैभव को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस जश्न को वाकई यादगार और खास बनाया.
View this post on Instagram
दीया मिर्जा वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट की बात करें तो दीया मिर्जा अपनी अपकमिंग चिल्ड्रन बुक सीरीज के साथ ऑथर बनकर एक नए क्रिएटिव क्षेत्र में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. अभिनेत्री की पांच बुक्स 2026 में रिलीज होने वाली हैं. इन सबके बीच उनकी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जुड़ गई है, उनकी शॉर्ट फिल्म 'पंखा' ने हाल ही में ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंटल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट इंडियन शॉर्ट फिल्म का अवॉर्ड अपने नाम किया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL