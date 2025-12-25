रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म का एंड एक एक्साइटिंग मोड़ पर हुआ और इसके सीक्वल की अनाउंसमेंट भी कर दी गई, जो अगले साल ईद के मौके पर 19 मार्च, 2026 को रिलीज होने वाला है. अब फिल्म निर्माताओं ने पुष्टि की है कि सीक्वल एक साथ पांच अलग-अलग भाषाओं में रिलीज होगा, जिससे यह पैन इंडिया रिलीज होने वाली फिल्म बन जाएगी.

'धुरंधर 2' पांच अलग-अलग भाषाओं में होगी रिलीज

'धुरंधर' को इस साल जबरदस्त सफलता मिली और यह आसानी से भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई, खासतौर पर साउथ इंडिया में मिली जबरदस्त पॉपुलैरिटी को देखते हुए, निर्माताओं ने सीक्वल को कई भाषाओं में रिलीज करने का फैसला किया है. यह सीक्वल न केवल हिंदी में रिलीज होगी, बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी सिनेमाघरों में आएगी.

'धुरंधर' के बारे में

'धुरंधर' एक जासूसी एक्शन थ्रिलर है, जिसे आदित्य धर ने लिखा है. उन्होंने इसे को-प्रोड्यूस और निर्देशित किया है. फिल्म जसकिरत सिंह रंगी की कहानी पर केंद्रित है, जो खुफिया सूचना प्रमुख अजय सान्याल द्वारा प्रोजेक्ट धुरंधर के लिए भर्ती किया गया एक जासूस है. गुप्त मिशन के तहत जसकिरत आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के कराची के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है. विश्वास हासिल करने और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए वह खुद एक गैंगस्टर बन जाता है, जिसका अंत आईएसआई के सरगना के खिलाफ एक बड़े प्रतिशोध अभियान में होता है. वह इस मिशन को कैसे पूरा करता है इसकी सारी जानकारी अगली कड़ी में सामने आने की उम्मीद है.

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस बीच 'धुरंधर' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी भरभरकर नोट कमा रही है. ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने 218 करोड़ पहले हफ्ते में और 261.5 करोड़ दूसरे हफ्ते में कमाए थे. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने रिलीज के 20वें दिन 17.25 करोड़ की कमाई की है. जिसके बाद इस फिल्म का कुल कलेक्शन अब 637.95 करोड़ रुपये हो गया है.