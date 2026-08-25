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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धमाल 4' का थिएट्रिकल सफर हुआ खत्म, जानें- कितना रहा क्लोजिंग कलेक्शन

'धमाल 4' का थिएट्रिकल सफर हुआ खत्म, जानें- कितना रहा क्लोजिंग कलेक्शन

अजय देवगन की 'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. ये फिल्म अब अपने थिएट्रिकल सफर को खत्म करने की ओर बढ़ रही है. यहां जान सकते हैं कि इसका क्लोजिंग कलेक्शन कितना रहेगा.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 25 Aug 2026 11:15 AM (IST)
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अजय देवगन की 'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया है. वहीं सिनेमाघरो में डेढ महीने से ज्यादा गुजार चुकी इस फिल्म का थिएट्रिकल सफर लगभग खत्म हो चुका है. चलिए यहां जानते हैं कि इंद्र कुमार निर्देशित इस फिल्म का क्लोजिंग कलेक्शन कितना रहा है.

'धमाल 4' का कितना रहेगा क्लोजिंग कलेक्शन?
'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर 6 हफ्तों तक कमाई की है. इसके छठे वीक का कलेक्शन तकरीबन 25 लाख रुपये रहा है. इसी के साथ इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 6 हफ्तों में 160.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं इसकी ग्रॉस कमाई 192.60 करोड़ रुपये रही. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन की इस फिल्म के कुछ लाख रुपये और कमाने की उम्मीद है. इसी के साथ इसका थिएट्रिकल सफल 160.75 करोड़ रुपये नेट के आंकड़े के साथ खत्म होने की उम्मीद बै.

साल की चौथी सबसे बड़ी फिल्म है 'धमाल 4'
बता दें कि 'धमाल 4' ने अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' से बेहतर परफॉर्म किया है. ये बॉक्स ऑफिस पर एक 'क्लीन हिट' साबित हुई. दिलचस्प बात यह है कि 'बॉर्डर 2', 'धुरंधर: द रिवेंज' और 'भूत बंगला' के बाद बॉलीवुड की ये यह साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है.

ये भी पढ़ें:-'आवारापन 2' बनी साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म, 'वेलकम टू द जंगल' को दी मात

'धमाल 4' ने कितना कमाया प्रॉफिट
बता दें कि 'धमाल 4' का बजट 150 करोड़ रुपये है. ऐसे में  'धमाल 4' ने अपनी लागत से 10.75 करोड़ प्रॉफिट कमाया है जो कि 7.16 प्रतिशत है.

'धमाल 4' स्टार कास्ट
'धमाल 4' की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में अजय देवगन के अलावा रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, जावेद जाफरी, रवि किशन, अंजलि आनंद और संजीदा शेख जैसे कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. ये इस पॉपुलर फ्रैंचाइजी की चौथी इंस्टॉलमेंट है. 

अजय देवगन की अपकमिंग फिल्में
अजय देवगन की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो एक्टर की अब दृश्यम द कन्क्लूजन आने वाली है. इस फिल्म में एक बार फिर एक्टर विजय सालगांवकर के किरदार में कमबैक करेंगे. ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

ये भी पढ़ें:-मंडे टेस्ट में रवि तेजा की 'इरुमुडी' ने किया टॉप, आवारापन 2 हुई फेल, जानें- बंटवारा 1947 का कलेक्शन

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Published at : 25 Aug 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Dhamaal 4
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