'अब कोई साजिश नहीं,' 90 के दशक के फेमस विलेन दलीप ताहिल ने मांगी 'माफी'
Dalip Tahil: वैलेंटाइन डे के मौके पर 90 के दशक के फेमस विलेन दलीप ताहिल ने सोशल मीडिया पर अपने निगेटिव रोल्स के लिए मजेदार अंदाज में माफी मांगी. उनका ये अलग और फनी अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.
वैलेंटाइन डे के मौके पर जहां हर तरफ प्यार की हवा बही, वहीं 90 के दशक के फेमस विलेन दलीप ताहिल ने सोशल मीडिया पर पब्लिकली माफी मांगी है. एक्टर ने बताया कि वे दशकों से प्यार के दुश्मन बने रहे है लेकिन मोहब्बत वास्तव में बहुत प्यारी चीज है. उन्होंने फैंस के लिए लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपने निगेटिव रोल्स के लिए मजेदार अंदाज में माफी मांगी है.
निगेटिव किरदारों के लिए माफीनामा
दलीप ताहिल ने अपने उन सारे निगेटिव किरदारों के लिए माफी मांगी जिनमें वे प्यार के दुश्मन बने थे. उन्होंने लिखा, 'वैलेंटाइन डे पर मैं दलीप ताहिल प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन होने के लिए तहे दिल से माफी मांगता हूं. दशकों से जब भी रोमांस पनपता मैं ब्लेजर पहनकर आता और कहता कि 'ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है.' मैंने शादियां रोकीं (कभी-कभी जल्दबाजी में भी), बैंक बैलेंस चेक किए, ब्लैंक चेक लिखे और खानदान की तथाकथित इज्जत की रक्षा ऐसे की जैसे वो कोई परमाणु कोड हो.'
पछतावे और ह्यूमर का संगम
उन्होंने आगे लिखा, 'मुझे अपने उन कार्यकलापों, ब्लैकमेलिंग और साजिशों पर पछतावा है उन सभी जोड़ों के लिए जिन्हें मैंने धमकाया, अगवा किया या भावनात्मक रूप से तोड़ दिया. ये मेरी गलती है और आज प्रेम सुरक्षित है कोई गुंडे नहीं, कोई बुरी साजिश नहीं. आधी रात तक ये माफीनामा समाप्त हो जाएगा इसलिए मजे करो.' फैंस भी उनके अनोखे पोस्ट को देखकर हंस रहे हैं और माफीनामा एक्सेप्ट कर रहे हैं.
90 के दशक के यादगार विलेन
दलीप ताहिल ने 90 के दशक में कई निगेटिव रोल किए और उनके डायलॉग भी बहुत मशहूर हुए है. आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक में उन्होंने धनराज सिंह का किरदार निभाया और राज-रश्मि को अलग करने की साजिश की. फिल्म इश्क में वे जूही चावला के पिता बने थे और अपनी शान और बैंक बैलेंस की वजह से आमिर और जूही की शादी के खिलाफ थे.
ओजी विलेन से सोशल मीडिया स्टार
लगभग हर फिल्म में उनका किरदार डराने वाला और सख्त होता था यही वजह है कि उन्हें ओजी विलेन कहा जाता है. हालांकि उनके सोशल मीडिया पोस्ट में ये पूरी तरह उल्टा नजर आता है. फैंस अब उनके इस अलग अंदाज को देखकर भी खूब एन्जॉय कर रहे हैं और माफीनामा प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हैं.
