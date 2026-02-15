हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अब कोई साजिश नहीं,' 90 के दशक के फेमस विलेन दलीप ताहिल ने मांगी 'माफी'

'अब कोई साजिश नहीं,' 90 के दशक के फेमस विलेन दलीप ताहिल ने मांगी 'माफी'

Dalip Tahil: वैलेंटाइन डे के मौके पर 90 के दशक के फेमस विलेन दलीप ताहिल ने सोशल मीडिया पर अपने निगेटिव रोल्स के लिए मजेदार अंदाज में माफी मांगी. उनका ये अलग और फनी अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.

By : आईएएनएस | Updated at : 15 Feb 2026 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

वैलेंटाइन डे के मौके पर जहां हर तरफ प्यार की हवा बही, वहीं 90 के दशक के फेमस विलेन दलीप ताहिल ने सोशल मीडिया पर पब्लिकली माफी मांगी है. एक्टर ने बताया कि वे दशकों से प्यार के दुश्मन बने रहे है लेकिन मोहब्बत वास्तव में बहुत प्यारी चीज है. उन्होंने फैंस के लिए लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपने निगेटिव रोल्स के लिए मजेदार अंदाज में माफी मांगी है.

निगेटिव किरदारों के लिए माफीनामा
दलीप ताहिल ने अपने उन सारे निगेटिव किरदारों के लिए माफी मांगी जिनमें वे प्यार के दुश्मन बने थे. उन्होंने लिखा, 'वैलेंटाइन डे पर मैं दलीप ताहिल प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन होने के लिए तहे दिल से माफी मांगता हूं. दशकों से जब भी रोमांस पनपता मैं ब्लेजर पहनकर आता और कहता कि 'ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है.' मैंने शादियां रोकीं (कभी-कभी जल्दबाजी में भी), बैंक बैलेंस चेक किए, ब्लैंक चेक लिखे और खानदान की तथाकथित इज्जत की रक्षा ऐसे की जैसे वो कोई परमाणु कोड हो.'

पछतावे और ह्यूमर का संगम
उन्होंने आगे लिखा, 'मुझे अपने उन कार्यकलापों, ब्लैकमेलिंग और साजिशों पर पछतावा है उन सभी जोड़ों के लिए जिन्हें मैंने धमकाया, अगवा किया या भावनात्मक रूप से तोड़ दिया. ये मेरी गलती है और आज प्रेम सुरक्षित है कोई गुंडे नहीं, कोई बुरी साजिश नहीं. आधी रात तक ये माफीनामा समाप्त हो जाएगा इसलिए मजे करो.' फैंस भी उनके अनोखे पोस्ट को देखकर हंस रहे हैं और माफीनामा एक्सेप्ट कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dalip Tahil (@daliptahil)

90 के दशक के यादगार विलेन
दलीप ताहिल ने 90 के दशक में कई निगेटिव रोल किए और उनके डायलॉग भी बहुत मशहूर हुए है. आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक में उन्होंने धनराज सिंह का किरदार निभाया और राज-रश्मि को अलग करने की साजिश की. फिल्म इश्क में वे जूही चावला के पिता बने थे और अपनी शान और बैंक बैलेंस की वजह से आमिर और जूही की शादी के खिलाफ थे.

ओजी विलेन से सोशल मीडिया स्टार
लगभग हर फिल्म में उनका किरदार डराने वाला और सख्त होता था यही वजह है कि उन्हें ओजी विलेन कहा जाता है. हालांकि उनके सोशल मीडिया पोस्ट में ये पूरी तरह उल्टा नजर आता है. फैंस अब उनके इस अलग अंदाज को देखकर भी खूब एन्जॉय कर रहे हैं और माफीनामा प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 15 Feb 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
Bollywood Dalip Tahil Qayamat Se Qayamat Tak
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
बिहार
'...उसका जो मन होगा वही करेगा', क्रिकेटर ईशान किशन के दादा ने 'गर्लफ्रेंड' अदिति पर किया रिएक्ट
'...उसका जो मन होगा वही करेगा', क्रिकेटर ईशान किशन के दादा ने 'गर्लफ्रेंड' अदिति पर किया रिएक्ट
बॉलीवुड
'तुम्हे ऐसा नहीं करना था', ‘एनिमल’ में इंटीमेट सीन्स देखने के बाद ऐसा था तृप्ति डिमरी के पेरेंट्स का रिएक्शन
'तुम्हे ऐसा नहीं करना था', ‘एनिमल’ में इंटीमेट सीन्स देखने के बाद ऐसा था तृप्ति डिमरी के पेरेंट्स का रिएक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
Advertisement

वीडियोज

Janhit: India के धुरंधुर फिर रचेंगे इतिहास ! | IND vs Pak T20 World Cup | Chitra Pathi
Shankracharya vs CM Yogi: Shankracharya पर सियासी भूचाल ! | UP Politics | Controversy
Sansani: प्यार का पंचनामा...'वेलेंटाइन डेट' के दरिंदे ! | Crime News
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य पर महासंग्राम...Debate में हो गया योगी vs अखिलेश | Shankaracharya News
Sadhguru के आश्रम में कैसे बनता है लोगों का खाना? सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
बिहार
'...उसका जो मन होगा वही करेगा', क्रिकेटर ईशान किशन के दादा ने 'गर्लफ्रेंड' अदिति पर किया रिएक्ट
'...उसका जो मन होगा वही करेगा', क्रिकेटर ईशान किशन के दादा ने 'गर्लफ्रेंड' अदिति पर किया रिएक्ट
बॉलीवुड
'तुम्हे ऐसा नहीं करना था', ‘एनिमल’ में इंटीमेट सीन्स देखने के बाद ऐसा था तृप्ति डिमरी के पेरेंट्स का रिएक्शन
'तुम्हे ऐसा नहीं करना था', ‘एनिमल’ में इंटीमेट सीन्स देखने के बाद ऐसा था तृप्ति डिमरी के पेरेंट्स का रिएक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
विश्व
चुनाव के बाद भारत के साथ कैसे रिश्ते रखेगा बांग्लादेश? तारिक रहमान ने दिया बड़ा बयान
चुनाव के बाद भारत के साथ कैसे रिश्ते रखेगा बांग्लादेश? तारिक रहमान ने दिया बड़ा बयान
यूटिलिटी
ट्रेन के लगेज कोच में सफर किया तो कितना लगता है जुर्माना? गलती करने से पहले जानें नियम
ट्रेन के लगेज कोच में सफर किया तो कितना लगता है जुर्माना? गलती करने से पहले जानें नियम
ट्रेंडिंग
Video: बाप रे... 15 लाख किराया? मन की शांति के लिए यह महिला हर महीने चुकाती है मोटी रकम, यूजर्स हैरान
बाप रे... 15 लाख किराया? मन की शांति के लिए यह महिला हर महीने चुकाती है मोटी रकम, यूजर्स हैरान
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Embed widget