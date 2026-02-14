हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Valentine's Day 2026: करीना-शिल्पा से कृति खरबंदा तक, सेलेब्स ने अपने पार्टनर पर लुटाया प्यार, पोस्ट शेयर कर किया विश

Valentine's Day 2026: आज 14 फरवरी को सभी वेलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड के सितारों ने भी पोस्ट शेयर कर अपने पार्टनर पर प्यार लुटाया है और खास अंदाज में वेलेंटाइन डे विश किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 14 Feb 2026 02:20 PM (IST)
प्यार का दिन वैलेंटाइन डे आ गया है और इस दिन का जादू हर किसी पर छाया हुआ है. आम कपल से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक, हर कोई अपने पार्टनर के साथ ये दिन खास बनाना चाहता है. इस खास मौके पर शिल्पा शेट्टी, करीना कपूर, लिन लैशराम, सोहा अली खान और कई अन्य स्टार्स ने सोशल मीडिया पर अपने पार्टनर को दिल से विश किया.

शिल्पा ने किया राज को विश 
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने वैलेंटाइन डे पर अपने पति राज कुंद्रा के लिए एक स्पेशल नोट लिखा. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया अकांउट से अपनी और राज की एक फोटो शेयर की. इस फोटो में दोनो किसी याट पर काले रंग के कपड़ों नें खड़े हैं. कपल टाइटैनिक पोज में खड़ा है. साथ ही शिल्पा ने फोटो के कैप्शन में लिखा, 'पहले दिन से फिल्मी होने के लिए. हैप्पी वैलेंटाइन डे माय डार्लिंग कुकी'.

 
 
 
 
 
सोहा ने किया पति कुणाल के साथ पोस्ट
एक्ट्रेस सोहा अली खान ने इस वैलेंटाइन डे पर एक खास विडियो शेयर कर अपने पति एक्टर कुणाल खेमू को विश किया. विडियो में उनके और कुणाल के कई खुशियों भरे पल दिखाई दे रहे हैं. इस विडियो में वो साथ गाना गा रहे हैं और घूम रहे हैं. इसे उन्होंने कैप्शन दिया 'हैप्पी वेलेंटाइन डे, इसे मैंने डायरेक्ट किया है'.

 
 
 
 
 
कृति खरबंदा ने पति को बताया 'हेलो वैलेंटाइन'
वहीं कृति खरबंदा ने भी अपने पति पुलकित सम्राट को 'हेलो वैलेंटाइन' कहते हुए अपना प्यार जताया है. फिलहाल वैलेंटाइन डे पर इस प्यार भरे इजहार के साथ कृति ने दोनों की एक रोमांटिक फोटो शेयर की है. तस्वीर में कृति और पुलकित का खुशमिजाज अंदाज साफ झलक रहा है, और उनकी केमिस्ट्री तस्वीर को और भी खास बना रही है. 

 
 
 
 
 
करीना कपूर ने शेयर किया पोस्ट
एक्ट्रेस करीना कपूर ने भी वेलेंटाइन डे पर सैफ अली खान के साथ खास पोस्ट शेयर की है. वीडियो में दोनों साथ में ट्विनिंग करते नजर आ रहे हैं. करीना ने कैप्शन में लिखा, 'ऑलवेज यू, ऑलवेज अस हैप्पी वेलेंटाइन डे.'

 
 
 
 
 
लिन लैशराम ने की फोटो शेयर
एक्टर रणदीप हुड्डा की पत्नि लिन लैशराम ने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर एक्टर को वैलेंटाइन डे विश किया. लिन ने अपनी और एक्टर की एक खूबसूरत सी फोटो पोस्ट की. जिसमें वो और रणदीप ट्रिप में समय बिताते दिखाई दिए. कैजुअल कपड़ो और एक दूसरे में खोया ये कपल काफी क्यूट लग रहा है. साथ ही लिन ने फोटो के साथ हैप्पी वेलेंटाइन डे लिखा और साथ ही हार्ट का इमोजी बनाया.

Published at : 14 Feb 2026 02:20 PM (IST)
Kareena Kapoor Khan Shilpa Shetty Kriti Kharbanda
