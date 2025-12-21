अनुपम खेर और करीना कपूर की हुई फ्लाइट में मुलाकात, 25 साल पुराने दिन किए याद

बॉलीवुड के वेटरन एक्टर अनुपम खेर और डीवा करीना कपूर हाल ही में एक ही फ्लाइट में मिले हैं. ये मिड‑एयर रीयूनियन दोनों के लिए बहुत स्पेशल रहा. फ्लाइट में बैठते ही दोनों ने पुराने समय की यादें ताजा की और हंसी‑मजाक भी किया. अनुपम खेर ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि ये मुलाकात उन्हें 25 साल पहले फिल्म रिफ्यूजी के सेट पर हुई पहली मुलाकात की याद दिला गई हैं.

रेफ्यूजी के दिन

एक्ट्रर ने बताया कि उस समय करीना अपने डेब्यू फिल्म के लिए नर्वस थीं लेकिन उनकी कॉन्फिडेंस और चार्म सबको इम्प्रेस कर रही थी. अनुपम खेर ने कहा कि उस समय करीना बहुत ही प्रोफेशनल और पैशनेट लगी थीं. जो उन्होंने बाद में पूरी तरह साबित भी किया. वे कहते हैं कि करीना ने अपने करियर में इतने सालों में वर्सेटिलिटी और टैलेंट से सभी को हैरान कर दिया है.

करीना की प्रोफेशनल जर्नी

फ्लाइट में दोनों ने लंबे समय तक बातचीत की और अनुपम ने कहा कि करीना आज भी नए रोल्स पाने और अपनी एक्टिंग स्किल्स सुधारने के लिए उतनी ही मोटिवेटेड और हार्डवर्किंग हैं. उन्होंने कहा कि करीना में वही एंथूजियाज्म है जो उन्हें पहले मिली थी. इस बातचीत ने दोनों को उनकी पुरानी यादों और करियर की शुरुआती मेहनत की याद दिला दी.

पुरानी दोस्ती और रिस्पेक्ट

अनुपम खेर ने ये भी बताया कि करीना आज भी फ्रेंडली और अप्रोचेबल इंसान हैं. वह हमेशा अपने को‑एक्टर्स और क्रू के साथ रिस्पेक्टफुल रहती हैं. खेर ने अपने पोस्ट में करीना और उनके फैमिली के लिए बेस्ट विशेस भी दी हैं. ये मुलाकात केवल ओल्ड मेमोरीज को ताजा नहीं कर गई बल्कि यो भी दिखाती है कि बॉलीवुड में दोस्ती और रिस्पेक्ट की लास्टिंग बॉन्डिंग अभी भी बनी हुई है.

बॉलीवुड की लास्टिंग बॉन्डिंग

दोनों ने रिफ्यूजी के अलावा बाद में द शौकीन्स जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया है. अनुपम खेर ने लिखा कि यह रीयूनियन उनके फैंस के लिए भी स्पेशल रही हैं. उन्होंने कहा कि करीना में वही चार्म और एनर्जी है जो उन्हें हमेशा याद रहेगी. यह फ्लाइट मुलाकात यह साबित करती है कि बॉलीवुड में रिलेशनशिप्स और रिस्पेक्ट समय के साथ फेड नहीं होते. ये दोनों कलाकारों की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी का एक यादगार पल बन गया है.