इंतजार फाइनली खत्म हो गया है! दुनिया भर में टिकटों की जबरदस्त बुकिंग के बाद, मार्वल स्टूडियोज ने भारत में आधी रात को 'एवेंजर्स डूम्सडे' के लिए टिकट बुकिंग खोल दी है. इसे लेकर दर्शकों का रिस्पॉन्स शानदार रहा है. लोग टिकट पाने के लिए टूट पड़े हैं. चलिए यहां जानते हैं एवेंजर्स डूम्सडे की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट कैसी है?

'एवेंजर्स डूम्सडे' की भारत में एडवांस बुकिंग शुरू

'एवेंजर्स डूम्सडे' की रिलीज में सिर्फ एक महीना बचा है, और पूरे देश में अभी से ही जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. बता दें कि भारत में 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के लिए एडवांस बुकिंग 16 नवंबर को शुरू हुई है, जिसमें कुछ चुनिंदा सिनेमाघरों ने आधी रात और उसके बाद के शो के टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध कराए हैं. दिन भर कई शो रखे गए हैं, जो रात 12:01 बजे से शुरू होकर रात 11:55 बजे के आखिरी शो तक चलेंगे.

मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और कोच्चि जैसे प्रमुख शहरों में कई शो तेजी से भर रहे हैं और कुछ तो पूरी तरह से बुक भी हो चुके हैं. अब जब बुकिंग शुरू हो गई है, तो बात साफ है: भारतीय फैंस अपने पसंदीदा सुपरहीरो को बड़े पर्दे पर वापस देखने वाले पहले लोगों में शामिल होना चाहते हैं, और पहले दिन, पहले शो के टिकट पाने की होड़ पूरी तरह से शुरू हो चुकी है!

मिडनाइट शो ने खींचा ध्यान

कुछ चुनिंदा प्रीमियम स्क्रीनिंग के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, खासकर अंग्रेजी भाषा के 'इनफिनिटी विजन 3D' शो के लिए. मुंबई, दिल्ली-NCR, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा के सिनेमाघरों में मिडनाइट (आधी रात) और सुबह के शो की लिस्टिंग की गई है.

मुंबई में, PVR लोअर परेल, मिराज वडाला और PVR संगम अंधेरी जैसे सिनेमाघरों में देर रात की स्क्रीनिंग उपलब्ध है. गुरुग्राम के सिनेपोलिस ऐरिया मॉल ने भी मिडनाइट शो के लिए बुकिंग शुरू कर दी है.

कुछ सिनेमाघरों ने तो फिल्म की ऑफिशियल रिलीज की तारीख से पहले की स्क्रीनिंग भी लिस्ट की है, जिसमें अहमदाबाद के सिनेपोलिस नेक्सस में 16 दिसंबर का शो शामिल है.

एवेंजर्स डूम्सडे टिकट की कीमतें और फॉर्मेट

यह फिल्म कई फॉर्मेट में उपलब्ध होगी, जिनमें 2डी, थ्रीD, आईमैक्स, 4डीएक्स, स्क्रीन-एक्स और इनफिनिटी विजन शामिल हैं. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस सिनेमाघर में फिल्म देख रहे हैं. दर्शक अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में से भी चुन सकते हैं.

बुकमायशो पर शुरुआती टिकट की कीमतें सिनेमाघर, सीट की कैटेगरी और फॉर्मेट के हिसाब से अलग-अलग हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टिकट की कीमतें लगभग 420 रुपये से शुरू हो रही हैं, जबकि प्रीमियम रिक्लाइनर सीटों की कीमत 1,500 रुपये तक हो सकती है. ये कीमतें अलग-अलग शहरों और सिनेमाघरों के हिसाब से बदल सकती हैं.

एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें 'इनफिनिटी विजन' स्क्रीनिंग भी अवेलेबल है. दिसंबर में फिल्म रिलीज होने के दौरान प्रीमियम सिनेमा स्क्रीन की काफी मांग रहती है, ऐसे में यह फॉर्मेट दर्शकों को बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देखने का एक और ऑप्शन देगा.

एवेंजर्स: डूम्सडे के बारे में

एंथोनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर 'डॉक्टर डूम' के किरदार में नजर आएंगे. इसके साथ ही, वे एक विलेन की भूमिका में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वापसी कर रहे हैं. फिल्म की स्टार कास्ट में क्रिस इवांस, क्रिस हेम्सवर्थ, पेड्रो पास्कल, एंथोनी मैकी, फ्लोरेंस प्यू और कई अन्य जाने-पहचाने चेहरे भी शामिल हैं. यह फिल्म 17 दिसंबर, 2026 को भारत में रिलीज होगी.