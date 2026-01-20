एआर रहमान मामले में अब तक क्या हुआ? किसने किया सपोर्ट, किसने की आलोचना, जानिए पूरा अपडेट

म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं. हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया था जिसके बाद से विवादों के घेरे में हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि लोगों का म्यूजिक को लेकर टेस्ट बदलता जा रहा है जिसकी वजह से उन्हें कम काम मिल रहा है. उन्होंने विक्की कौशल की फिल्म छावा को भी बांटने वाला बता दिया है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है. बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने भी उन्हें खरी-खोटी सुनाई है. इन सबके बीच डायरेक्टर इम्तियाज अली एआर रहमान के सपोर्ट में उतरे हैं.

इम्तियाज अली से पहले वरुण ग्रोवर ने भी एआर रहमान का सपोर्ट किया है. इम्तियाज अली और एआर रहमान साथ में काम कर चुके हैं. अब इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में इम्तियाज ने एआर रहमान ने सपोर्ट किया है.

इम्तियाज अली ने किया सपोर्ट

इम्तियाज अली ने कहा- 'नहीं, मुझे नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई सांप्रदायिक भेदभाव है. मैं यहां काफी समय से हूं, और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा और एआर रहमान उन सबसे टैलेंटेड लोगों में से एक हैं जिनसे मैं फिल्म इंडस्ट्री में मिला हूं. मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने वे सभी कमेंट्स किए हैं जो उनसे जोड़े जा रहे हैं, या हो सकता है कि उन्हें गलत समझा गया हो. असल में, मुझे पता है कि उन्होंने ठीक वैसा नहीं कहा जैसा समझा जा रहा है. साथ ही, मुझे एक भी ऐसी घटना याद नहीं है जहां कोई सांप्रदायिक भेदभाव या दुश्मनी हुई हो.'

जावेद अख्तर ने किया रिएक्ट

जावेद अख्तर ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा था- 'मुझे कभी ऐसा नहीं लगा. मैं मुंबई में रहता हूं, सभी लोगों से मिलता हूं. लोग मेरा काफी सम्मान करते हैं. शायद लोग यह समझते होंगे कि एआर रहमान वेस्ट में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, शो में ज्यादा समय देते हैं, इसलिए हमारे पास आएंगे या नहीं, रहमान इतनी महान शख्सियत हैं कि छोटे निर्माता भी उनके पास जाने में झिझक महसूस कर सकते हैं.'

शान ने कही थी ये बात

सिंगर शान ने कहा- 'काम न मिलने की बात करें तो मैं यहीं आपके सामने खड़ा हूं. मैंने इतने सालों में इतना कुछ गाया है, फिर भी मुझे कभी-कभी काम नहीं मिलता. लेकिन मैं इसे पर्सनली नहीं लेता, क्योंकि यह एक निजी मामला है; हर किसी की अपनी सोच और अपनी पसंद होती है... अगर ऐसी कोई समस्या है भी, तो मुझे नहीं लगता कि संगीत में कोई सांप्रदायिक या अल्पसंख्यक पहलू है.'

तस्लीमा नसरीन ने की आलोचना

बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एआर रहमान के बयान पर उनकी आलोचना की है. उन्होंने कहा- 'शाहरुख खान आज भी बॉलीवुड के बादशाह है. सलमान खान, आमिर खान, जावेद अख्तर और शबाना आजमी ये सभी सुपरस्टार हैं. मशहूर और अमीर लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं होती है.चाहे उनका धर्म, जाति या समुदाय कुछ भी हो. एआर रहमान को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, नास्तिक और आस्तिक सभी समान रूम से सम्मान देते हैं. उन पर तरस खाना शोभा नहीं देता है.'

एआर रहमान ने दी सफाई

एआर रहमान ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में रहा था- पिछले 8 सालों में शायद सत्ता का बदलाव हुआ है और जो रचनात्मक नहीं हैं. वे फैसले ले रहे हैं. शायद साम्प्रदायिक बात भी रही हो लेकिन मेरे सामने किसी ने नहीं कहा. हां, कुछ बातें सुनाई देती थीं. जैसे आपको बुक किया था लेकिन दूसरी म्यूजिक कंपनी ने फिल्म फंड की और अपने म्यूजिशियन ले आए. मैं कहता हूं ठीक है मैं आराम करता हूं. रहमान के इस बयान के बाद विवाद छिड़ गया था.उन्होंने अब वीडियो शेयर करके अपने बयान पर सफाई भी दी है.

उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और उसमें कहा- 'मैं समझता हूं कि इरादों को कभी-कभी गलत समझा जा सकता है, लेकिन मेरा मकसद हमेशा संगीत के माध्यम से उत्थान करना, सम्मान करना और सेवा करना रहा है. मैंने कभी किसी को दुख पहुंचाने की इच्छा नहीं की और मुझे उम्मीद है कि मेरी ईमानदारी महसूस होगी.'

