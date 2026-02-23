हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडतिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने शुरू की शूटिंग, 'वेलकम टू द जंगल' में आएंगे नजर

तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने शुरू की शूटिंग, 'वेलकम टू द जंगल' में आएंगे नजर

राजपाल यादव चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में थे. उन्होंने जेल में सरेंडर किया था. हाल ही में वो जमानत पर बाहर आए. अब उन्होंने फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग शुरू कर दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 23 Feb 2026 05:30 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर राजपाल यादव इन दिनों खबरों में बने हुए हैं. राजपाल यादव ने अब तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद काम शुरू कर दिया है. उन्होंने फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की शूटिंग शुरू कर दी है. राजपाल यादव को 9 करोड़ के चेक बाउंस केस में 16 फरवरी को अंतरिम जमानत मिली थी. राजपाल यादव के इस मुश्किल वक्त में उनके बॉलीवुड के कई सेलेब्स उनके सपोर्ट में आए.

राजपाल यादव ने शुरू की शूटिंग

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, राजपाल यादव की टीम ने बताया कि एक्टर मुंबई पहुंचने के बाद ही फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी. वो 28 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं.

बता दें कि राजपाल यादव ने 2010 में एक फिल्म बनाई थी. इसका नाम था अता पता लापता. फिल्म के लिए राजपाल यादव ने 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था. हालांकि, राजपाल यादव का कहना था कि ये एक इंवेस्टमेंट था. राजपाल यादव ये लोन चुका नहीं पाए और ये बढ़कर 9 करोड़ हो गया. इसी केस में उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था. उस मुश्किल दौर में सोनू सूद सहित कई एक्टर्स ने उनकी मदद की.

राजपाल यादव जब जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने फैंस और उन्हें सपोर्ट करने वाले हर शख्स को थैंक्यू कहा. उन्होंने कहा था, 'मैं 2027 में बॉलीवुड में 30 साल पूरे कर लूंगा. पूरे देश के बच्चे, जवान और बूढ़ों ने मुझे सपोर्ट किया. जिस तरह से सभी ने मुझे प्यार दिया है मैं उसके लिए आभारी हूं. अगर मेरे खिलाफ कोई भी आरोप है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं. थैंक्यू.'

उनकी भतीजी की शादी थी. इस शादी के लिए ही राजपाल यादव को जमानत मिली थी. राजपाल ने भतीजी की शादी को खूब एंजॉय किया. उनके पत्नी संग डांस के वीडियोज काफी वायरल हुए थे. राजपाल यादव अब काम पर वापस लौट गए हैं.

और पढ़ें
Published at : 23 Feb 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Rajpal Yadav Welcome To The Jungle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने शुरू की शूटिंग, 'वेलकम टू द जंगल' में आएंगे नजर
तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने शुरू की शूटिंग, 'वेलकम टू द जंगल' में आएंगे नजर
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 vs Toxic: यश की फिल्म के सामने फीकी पड़ी रणवीर सिंह की धुरंधर 2, इन दो मामलों में बुरी तरह पिछड़ी
धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक: यश की फिल्म के सामने फीकी पड़ी रणवीर सिंह की धुरंधर 2, इन दो मामलों में बुरी तरह पिछड़ी
बॉलीवुड
वेडिंग रिसेप्शन में 'धुरंधर के 'शरारत' सॉन्ग पर जमकर नाचे न्यूली वेड सोफी शाइन और शिखर धवन, वीडियो वायरल
वेडिंग रिसेप्शन में 'धुरंधर के 'शरारत' सॉन्ग पर जमकर नाचे न्यूली वेड सोफी शाइन और शिखर धवन, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Tripti Dimri Birthday: कैसे इतनी फिट हैं तृप्ति डिमरी? क्या है 'ओ रोमियो' एक्ट्रेस की फ्लॉलेस स्किन का राज, यहां जानें
कैसे इतनी फिट हैं तृप्ति डिमरी? क्या है 'ओ रोमियो' एक्ट्रेस की फ्लॉलेस स्किन का राज, यहां जानें
Advertisement

वीडियोज

Kennedy Review: Sunny Leone & Rahul Bhat Shine in Anurag Kashyap's Gritty Crime Drama
Bollywood News: शादी के ऐलान के बाद उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना
Trump के 15% Tariffs से Market में हलचल, Gold-Silver बन गए Safe Haven | Paisa Live
Mannat: मन्नत का 'मैगनेट' जैसा खिंचाव, बिना दस्तक दिए पहुँचीं विक्रांत के बेडरूम में
Terror Module: बांग्लादेश से भारत को दहलाने की बड़ी साजिश! कौन है मास्टरमाइंड? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
बिहार
सदन में विपक्ष पर उखड़े सम्राट चौधरी, 'गृह मंत्री हूं… आप लोगों की भी फाइल है, सबका इलाज करूंगा'
सदन में विपक्ष पर उखड़े सम्राट चौधरी, 'गृह मंत्री हूं… आप लोगों की भी फाइल है, इलाज करूंगा'
इंडिया
'डरने की जरूरत नहीं', बजरंग दल से पंगा लेने वाले उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
'डरने की जरूरत नहीं', बजरंग दल से पंगा लेने वाले उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी?
क्रिकेट
सुपर-8 के अगले मैच के लिए चेन्नई पहुंची टीम इंडिया, गर्लफ्रेंड माहिका के गले में हाथ डाले दिखे हार्दिक पांड्या
सुपर-8 के अगले मैच के लिए चेन्नई पहुंची टीम इंडिया, गर्लफ्रेंड के गले में हाथ डाले दिखे हार्दिक
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 vs Toxic: यश की फिल्म के सामने फीकी पड़ी रणवीर सिंह की धुरंधर 2, इन दो मामलों में बुरी तरह पिछड़ी
धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक: यश की फिल्म के सामने फीकी पड़ी रणवीर सिंह की धुरंधर 2, इन दो मामलों में बुरी तरह पिछड़ी
इंडिया
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
हेल्थ
Urinary Health Symptoms: यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
शिक्षा
शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?
शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Embed widget