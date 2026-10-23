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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'काम के चक्कर में रिश्ते खो दिए', जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को याद कर रो पड़े आमिर खान

'काम के चक्कर में रिश्ते खो दिए', जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को याद कर रो पड़े आमिर खान

एक्टर आमिर खान ने हाल ही में अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर को याद किया. इस दौरान वो काफी इमोशनल हो गए.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 23 Oct 2026 03:01 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर आमिर खान बीते दिन 37वें सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए. मंच पर अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर को याद करते हुए इमोशनल हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. उन्होंने बताया कि लगातार तीन दशकों तक बिना रुके काम करने की वजह से वो अपने परिवार के साथ कई साल नहीं बिता पाए.

गुरुवार को सिंगापुर फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को हांगकांग के मशहूर फिल्म निर्देशक पीटर चान हो-सुन ने स्क्रीन आइकन अवॉर्ड से सम्मानित किया. इसी दौरान सिंगापुर के कॉमेडियन ऋषि बुधरानी से बातचीच में उन्होंने अपने मुश्किल दौर को याद किया.

आमिर खान हुए इमोशनल
जब आमिर खान से उनके करियर के सबसे वीक मोमेंट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'जब मैं कोविड के दौरान घर पर बैठा था, तब सोच रहा था कि मेरी जिंदगी के करीब 30 साल बीत चुके हैं. एक, दो या पांच साल तक पागलों की तरह काम करना और अपने काम में पूरी तरह डूबे रहना ठीक है. लेकिन अगर ऐसा 30 साल तक चलता रहे, तो आप अपने रिश्ते खो देते हैं. आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये सब सोचकर मुझे जिंदगी में बहुत कुछ खो देने का गहरा एहसास हुआ.'

बात करते-करते आमिर खान कुछ देर के लिए रुक गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. आंसू पोंछने के बाद आमिर ने बताया कि इस अनुभव ने उन्हें अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव करने के लिए इंस्पायर किया. उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों से वो अपने परिवार और करीबी दोस्तों के लिए समय निकाल रहे हैं.

आमिर ने आगे कहा, 'मैं बहुत खुश हूं कि यह बात मुझे 56 साल की उम्र में समझ आ गई, न कि 86 साल की उम्र में, जब इस बारे में कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती.'

करियर की शुरुआती फ्लॉप फिल्मों को किया याद
अपने करियर के बारे में बात करते हुए आमिर खान ने  कहा कि साल 1988 में उनकी डेब्यू फिल्म 'कयामत से कयामत तक' बड़ी हिट साबित हुई थी. इसके बाद उन्होंने छह महीने के अंदर नौ फिल्में साइन कर ली थीं. हालांकि, जब इन फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ.

आमिर ने बताया कि वो घर लौटकर अपनी उस समय की पत्नी रीना के सामने रोने लगते थे. इसके बाद उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती चली गईं और उन्हें 'वन-फिल्म वंडर' कहा जाने लगा.

आमिर ने आगे कहा, 'उस समय ऐसा लग रहा था, जैसे मैं दलदल में फंस गया हूं. मैं धीरे-धीरे नीचे धंस रहा था और उससे बाहर निकलने के लिए जितनी ज्यादा कोशिश करता, उतना ही गहराई में जाता जा रहा था.'

बता दें, नौ साल पहले आमिर अपनी प्रोडक्शन फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' के साथ इस फेस्टिवल में शामिल हुए थे. इस साल फेस्टिवल में उनकी फिल्म 'लगान' की रिलीज के 25 साल पूरे होने के मौके पर उसकी स्क्रीनिंग भी रखी गई है. 'लगान' आमिर की बतौर निर्माता पहली फिल्म थी.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 23 Oct 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan
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