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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सुबोध उनियाल मांगें माफी', CM धामी के फोन के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं मीका सिंह

'सुबोध उनियाल मांगें माफी', CM धामी के फोन के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं मीका सिंह

उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और दलेर मेहंदी के बीच विवाद चल रहा है. सिंगर मीका सिंह दलेर मेहंदी को समर्थन में हैं. मीका ने कहा कि सुबोध उनियाल माफी मांगे.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 23 Oct 2026 02:48 PM (IST)
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उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और दलेर मेहंदी के बीच छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सीधे फोन करने और बातचीत के बावजूद सिंगर मीका सिंह पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.

मीका ने साफ कर दिया है कि जब तक मंत्री सुबोध उनियाल वीडियो जारी कर दलेर मेहंदी से माफी नहीं मांगते, तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे.

CM धामी के फोन के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं मीका सिंह
उन्होंने एक्स पर लिखा- 'मेरे दिल में उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए बहुत सम्मान है. दलेर भाई से जुड़े मामले को लेकर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे फोन किया और मैं दिल से सराहना करता हूं. मैं धामी साहब को बहुत अच्छे से जानता हूं. वह एक बेहद विनम्र और जमीन से जुड़े इंसान हैं, और मैं उनका बहुत आदर करता हूं.'

उन्होंने लिखा, 'उनसे मेरा बस एक ही विनम्र अनुरोध है कि वे सुबोध उनियाल जी से एक छोटा वीडियो जारी कर अपने बयान पर सफाई देने और दलेर भाई से माफी मांगने के लिए कहें, जिसमें उन्होंने कहा था कि परफॉर्मेंस के दौरान दलेर भाई नशे में थे.'

उन्होंने आगे लिखा, 'मेरा मानना है कि गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें शालीनता से सुलझाया भी जा सकता है. मुझे उम्मीद है कि यह छोटा सा कदम इस पूरे मामले को शांत करने में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि दलेर भाई की गरिमा और प्रतिष्ठा का सम्मान बना रहे. मुझे धामी साहब की समझ और नेतृत्व पर पूरा भरोसा है.'

क्या है विवाद?
बता दें, हाल ही में उत्तराखंड के नई टिहरी में 'सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले' के दौरान सिंगर दलेर मेहंदी परफॉर्म कर रहे थे. इसी बीच वहां मौजूद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उनकी परफॉर्मेंस बीच में ही रोक दी और उन्हें जमकर फटकार लगाई. उन्होंने सिंगर पर आरोप लगाए कि वो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं और नौ नशे में है.

बाद में, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मीका सिंग सिंगर के सपोर्ट में उतरें. मीका ने कहा कि दलेर मेहंदी शराब नहीं पीते हैं. अगर कोई ये बोल दे तो वो गाना छोड़ देंगे. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 23 Oct 2026 02:10 PM (IST)
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Mika Singh
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