'सुबोध उनियाल मांगें माफी', CM धामी के फोन के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं मीका सिंह

उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और दलेर मेहंदी के बीच छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सीधे फोन करने और बातचीत के बावजूद सिंगर मीका सिंह पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.

मीका ने साफ कर दिया है कि जब तक मंत्री सुबोध उनियाल वीडियो जारी कर दलेर मेहंदी से माफी नहीं मांगते, तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे.

CM धामी के फोन के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं मीका सिंह

उन्होंने एक्स पर लिखा- 'मेरे दिल में उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए बहुत सम्मान है. दलेर भाई से जुड़े मामले को लेकर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे फोन किया और मैं दिल से सराहना करता हूं. मैं धामी साहब को बहुत अच्छे से जानता हूं. वह एक बेहद विनम्र और जमीन से जुड़े इंसान हैं, और मैं उनका बहुत आदर करता हूं.'

उन्होंने लिखा, 'उनसे मेरा बस एक ही विनम्र अनुरोध है कि वे सुबोध उनियाल जी से एक छोटा वीडियो जारी कर अपने बयान पर सफाई देने और दलेर भाई से माफी मांगने के लिए कहें, जिसमें उन्होंने कहा था कि परफॉर्मेंस के दौरान दलेर भाई नशे में थे.'

Good morning! 🙏❤️ I have immense respect for the Hon’ble Chief Minister of Uttarakhand, @pushkardhami ji. He personally called me regarding the matter involving Daler Bhai, and I truly appreciate his gesture. I know Dhami Saab very well. He is a humble, down-to-earth person, and I have great respect for him. My only humble request to him is to please ask Shri @SubodhUniyal1 ji to make a simple video clarifying his statement and apologising to Daler Bhai for saying that he was drunk during the performance. I believe misunderstandings can happen, but they can also be resolved gracefully. I hope this small gesture will help put the matter to rest and ensure that Daler Bhai’s dignity and reputation are respected. I have faith in Dhami Saab’s understanding and leadership. — King Mika Singh (@MikaSingh) October 23, 2026

उन्होंने आगे लिखा, 'मेरा मानना है कि गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें शालीनता से सुलझाया भी जा सकता है. मुझे उम्मीद है कि यह छोटा सा कदम इस पूरे मामले को शांत करने में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि दलेर भाई की गरिमा और प्रतिष्ठा का सम्मान बना रहे. मुझे धामी साहब की समझ और नेतृत्व पर पूरा भरोसा है.'

क्या है विवाद?

बता दें, हाल ही में उत्तराखंड के नई टिहरी में 'सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले' के दौरान सिंगर दलेर मेहंदी परफॉर्म कर रहे थे. इसी बीच वहां मौजूद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उनकी परफॉर्मेंस बीच में ही रोक दी और उन्हें जमकर फटकार लगाई. उन्होंने सिंगर पर आरोप लगाए कि वो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं और नौ नशे में है.

बाद में, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मीका सिंग सिंगर के सपोर्ट में उतरें. मीका ने कहा कि दलेर मेहंदी शराब नहीं पीते हैं. अगर कोई ये बोल दे तो वो गाना छोड़ देंगे.