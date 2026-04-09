हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Bengal Election 2026: असम, पुडुचेरी जीतेंगे और बंगाल में परिवर्तन तय, दिलीप घोष का बड़ा बयान

Bengal Election 2026: असम, पुडुचेरी जीतेंगे और बंगाल में परिवर्तन तय, दिलीप घोष का बड़ा बयान

पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने दावा किया कि बंगाल समेत अन्य राज्यों में बदलाव के साथ लोगों के जीवन में बदलाव आएगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 09 Apr 2026 11:51 AM (IST)
Preferred Sources

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने दावा किया कि बंगाल समेत अन्य राज्यों में बदलाव के साथ लोगों के जीवन में बदलाव आएगा.

दिलीप घोष ने मीडिया से बातचीत में कहा, "आज बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन जनसभाएं हैं. इसी तरह पांचों राज्यों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत हमारे सभी नेता जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि अगर बंगाल सहित सभी राज्यों में बदलाव आएगा, तो लोगों के जीवन में भी बदलाव आएगा. भाजपा सरकार जिस तरह पूरे देश में विकास कर रही है, उसका लाभ यहां के लोगों को मिलेगा. मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, लेकिन भारत शांत है. असम, पुडुचेरी तो हम जीतेंगे और बंगाल में परिवर्तन तो होना ही है."

घोष कहते हैं, "हर कोई शांति चाहता है. एक-दो नेता अपने स्वार्थ के लिए दुनिया को खतरे में डाल रहे है. इसलिए जितनी जल्दी शांति आए, उतना ही अच्छा है. आज पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है, एक-दूसरे पर निर्भर है, इसलिए दुनिया तेल और गैस के बिना नहीं चल सकती. इसमें सबसे बड़ी समस्या आम जनता के लिए है."

भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा, "पिछले एक साल से बंगाल में हिंसा हो रही है. सरकारी निधियों, सरकारी संपत्तियों और सरकारी योजनाओं के धन की लूट आम बात है. भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है. कुछ राजनेता और उनसे जुड़े कुछ व्यापारी इसमें शामिल हैं. जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, टीएमसी के लोग हारने की आशंका से डरे हुए हैं."

लगभग 13 साल बाद कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने पर शारदा चिटफंड घोटाला के सरगना सुदीप्ता सेन की रिहाई पर दिलीप घोष ने कहा, "यह प्रक्रिया 12 साल से चल रही है. ममता बनर्जी की सरकार ने उनका ख्याल रखा और टीएमसी के लोगों ने उनके करोड़ों रुपए का इस्तेमाल किया है. इसलिए कानून के आधार पर जो भी होगा, अदालत उस पर कार्रवाई करेगी। कई लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी है."

Published at : 09 Apr 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
NARENDRA MODI DILIP GHOSH Bengal Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
Bengal Election 2026: असम, पुडुचेरी जीतेंगे और बंगाल में परिवर्तन तय, दिलीप घोष का बड़ा बयान
Bengal Election 2026: असम, पुडुचेरी जीतेंगे और बंगाल में परिवर्तन तय, दिलीप घोष का बड़ा बयान
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Voting Live: 11 बजे तक असम में 38.57 प्रतिशत वोटिंग हुई, केरल में 33.13 तो पुडुचेरी में 36.90 % मतदान
Assembly Election 2026 Live: 11 बजे तक असम में 38.57 प्रतिशत वोटिंग हुई, केरल में 33.13 तो पुडुचेरी में 36.90 % मतदान
चुनाव 2026
Bengal Assembly Election 2026 LIVE: असम, पुडुचेरी तो हम जीतेंगे और बंगाल में परिवर्तन तो होना ही है- दिलीप घोष
Live: असम, पुडुचेरी तो हम जीतेंगे और बंगाल में परिवर्तन तो होना ही है- दिलीप घोष
चुनाव 2026
Assembly Election 2026: सुबह 9 बजे तक असम में 17.87 प्रतिशत, केरल में 16.23 और पुडुचेरी में 17.41 प्रतिशत मतदान
Assembly Election 2026: सुबह 9 बजे तक असम में 17.87 प्रतिशत, केरल में 16.23 और पुडुचेरी में 17.41 प्रतिशत मतदान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हॉर्मुज खुला, फिर भी मंडरा रहा बड़ा खतरा, कहीं हो न जाए धमाका, ईरान ने बदल दिए जहाजों के रूट
हॉर्मुज खुला, फिर भी मंडरा रहा बड़ा खतरा, कहीं हो न जाए धमाका, ईरान ने बदल दिए जहाजों के रूट
महाराष्ट्र
बारामती में निर्विरोध उपचुनाव संभव? नाम वापसी का आखिरी दिन, अब कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया यह बड़ा कदम
बारामती में निर्विरोध उपचुनाव संभव? नाम वापसी का आखिरी दिन, अब कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया यह बड़ा कदम
इंडिया
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
विश्व
मुज्तबा खामेनेई नहीं करते ये काम तो... सीजफायर डील में बड़ा ट्विस्ट, जानें ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने गेमचेंजर
मुज्तबा खामेनेई नहीं करते ये काम तो... सीजफायर डील में बड़ा ट्विस्ट, जानें ईरान के सुप्रीम लीडर कैसे बने गेमचेंजर
आईपीएल 2026
IPL 2026: राशिद खान की फॉर्म में वापसी से गुजरात ने ली चैन की सांस, विपक्षी बल्लेबाजों की मुसीबत बढ़ी
IPL 2026: राशिद खान की फॉर्म में वापसी से गुजरात ने ली चैन की सांस, विपक्षी बल्लेबाजों की मुसीबत बढ़ी
बॉलीवुड
'भूत बंगला' के प्रमोशन के दौरान वामिका गब्बी ने राजपाल यादव को किया था इग्नोर? एक्टर ने विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बताया सच
वामिका गब्बी ने राजपाल यादव को किया था इग्नोर? एक्टर ने अब बताया सारा सच
हेल्थ
Lung Cancer New Treatment: लंग कैंसर और मांसपेशियों की कमजोरी का एक साथ होगा इलाज, वैज्ञानिकों ने खोजी नई तकनीक
लंग कैंसर और मांसपेशियों की कमजोरी का एक साथ होगा इलाज, वैज्ञानिकों ने खोजी नई तकनीक
नौकरी
NPS Trust Recruitment 2026: एनपीएस ट्रस्ट भर्ती शानदार सैलरी के साथ नौकरी का मौका, ऐसे करें अप्लाई
एनपीएस ट्रस्ट भर्ती शानदार सैलरी के साथ नौकरी का मौका, ऐसे करें अप्लाई
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget