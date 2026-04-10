भारतीय जनता पार्टी शुक्रवार (10 अप्रैल 2026) को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है, जिसे भरोसे का शपथ पत्र नाम दिया गया है. इस पत्र को गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने जारी किया है. इस मौके पर पार्टी का कहना है कि यह पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए विश्वास का दस्तावेज है और इसमें जनता से जुड़े अहम वादे शामिल किए गए हैं. सभा के दौरान अमित शाह ने लोगों का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र लोगों को नया मार्ग दिखाएगा. बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को हिम्मत देगा. ये लोगों को नई आशा और भरोसा देगा. ये पत्र पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का रोड मैप भी दिखाएगा. ये संकल्प पत्र निराशा से निकलने का रास्ता दिखाएगा.

भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले पार्टी अपने प्रचार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत यह घोषणापत्र जारी किया गया है. भाजपा इस चुनाव को भय बनाम विश्वास की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है. पार्टी का आरोप है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार डर के माहौल में काम कर रही है.

पश्चिम बंगाल की खास बातें घोषणा पत्र

पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणापत्र जारी करते हुए कई बड़े वादे किए हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाएगी और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी. इसके तहत घुसपैठियों की पहचान करना, उनका नाम हटाना और उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी. यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने का काम करेंगे.

अमित शाह ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए सुनिश्चित किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने वादा किया कि सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर सातवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा. महिलाओं को लेकर भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि हर महीने महिलाओं के बैंक खाते में 3 हजार रुपये दिए जाएंगे, ताकि उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके.

स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में आयुष्मान योजना लागू की जाएगी, जिससे लोगों को इलाज में राहत मिलेगी. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बनने के छह महीने के अंदर राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा.

अमित शाह ने गौ तस्करी को रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाने की बात कही. उन्होंने कहा कि इस समस्या को रोकने के लिए बंगाल की सीमाओं को सील किया जाएगा. युवाओं के लिए उन्होंने घोषणा की कि बेरोजगारों को हर महीने 3 हजार रुपये का भत्ता दिया जाएगा, ताकि उन्हें रोजगार मिलने तक आर्थिक मदद मिल सके.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान

पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी की ओर से बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अब मन से बदलाव चाहती है और राज्य में परिवर्तन की भावना साफ दिखाई दे रही है. अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने एक मजबूत और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई है. उन्होंने यह भी कहा कि इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन का उदाहरण पेश किया गया है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है. उन्होंने आगे कहा कि भारत, जो पहले कई मामलों में पीछे माना जाता था, आज मोदी सरकार के नेतृत्व में दुनिया के सामने एक मजबूत और आगे बढ़ने वाला देश बनकर उभरा है.

बंगाल की जनता के सामने चार्जशीट- अमित शाह

अमित शाह ने यह भी बताया कि बीजेपी ने पहले ही बंगाल की जनता के सामने एक चार्जशीट रखी थी, जिसमें पिछले 15 सालों की सरकार को लेकर निराशा की बात कही गई थी. अब पार्टी का संकल्प पत्र लोगों के भरोसे का प्रतीक बनेगा और इसमें राज्य को निराशा से बाहर निकालने का पूरा रोडमैप दिया गया है.

कोलकाता के विकास के लिए बीजेपी का काम

बीजेपी ने कोलकाता के विकास को लेकर भी बड़ी योजना पेश की है. पार्टी का लक्ष्य है कि कोलकाता को विश्व स्तर का शहर बनाया जाए. इसके लिए मेट्रो नेटवर्क का पूरा विस्तार किया जाएगा, पुलों को मजबूत करने का समयबद्ध कार्यक्रम चलेगा और बंदरगाहों, खासकर हल्दिया पोर्ट का बड़े स्तर पर विकास किया जाएगा. व्यापार को आसान बनाने के लिए नई नीतियां लाई जाएंगी और सिंडिकेट सिस्टम को खत्म करने का वादा किया गया है. महिलाओं के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं. आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए योजनाएं लाई जाएंगी और 75 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है. महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे. गर्भवती महिलाओं को 21 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी और राज्य की बसों में महिलाओं का सफर मुफ्त किया जाएगा.

किसानों के लिए योजनाएं

किसानों के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि आलू, धान और आम की खेती करने वाले किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो. चाय उद्योग को मजबूत करने और चाय बागानों को फिर से बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे. उत्तर बंगाल के विकास पर खास जोर देते हुए वहां IIT, AIIMS, IIM और फैशन डिजाइन जैसे बड़े संस्थान खोलने की बात कही गई है. इसके अलावा वंदे मातरम म्यूजियम और वंदे मातरम मिशन के जरिए बंगाल की संस्कृति को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने की योजना है.

कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का लक्ष्य

कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने कहा है कि टीएमसी सरकार के पूरे कार्यकाल पर श्वेत पत्र लाया जाएगा. इसमें भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति को सामने रखा जाएगा. राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में आयोग बनाया जाएगा. बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया कि उनके शासन में भय, भेदभाव और भ्रष्टाचार बढ़ा है. पार्टी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को मजबूत बनाया गया है और उसी मॉडल पर बंगाल को भी आगे बढ़ाया जाएगा. कुल मिलाकर, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए विकास, सुरक्षा, रोजगार और बेहतर शासन का वादा करते हुए चुनावी मुकाबले को और तेज कर दिया है.

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