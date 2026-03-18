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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Bengal Election 2026: ‘डबल स्कैम’ बनाम ‘SSC घोटाला’ की सियासी जंग! उम्मीदवार सूची पर TMC-BJP आमने-सामने

Bengal Election 2026: ‘डबल स्कैम’ बनाम ‘SSC घोटाला’ की सियासी जंग! उम्मीदवार सूची पर TMC-BJP आमने-सामने

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले TMC और BJP में आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए है. इस बीच नारदा और SSC घोटाले पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 18 Mar 2026 01:25 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासत एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप के दौर में प्रवेश कर चुकी है. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच उम्मीदवार सूची को लेकर नई राजनीतिक जंग छिड़ गई है. दोनों दल सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल और अधिक गर्म होता दिख रहा है.

TMC ने अपने आधिकारिक पोस्ट में सुवेंदु अधिकारी को लेकर पुराने घोटालों का जिक्र किया. पोस्ट में कहा गया कि वह नेता 'नारदा स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे. शारदा प्रमुख सुदीप्तो सेन ने अपने विस्फोटक पत्र में उनका नाम लेते हुए करोड़ों रुपये के अवैध गबन का आरोप लगाया था.' इसके साथ ही पोस्ट में आरोपों को दोहराते हुए कहा गया, 'नारदा घोटाला. शारदा घोटाला. डबल घोटाला. डबल टिकट. इस बयान को राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में नारदा और शारदा जैसे घोटाले लंबे समय से चुनावी विमर्श का हिस्सा रहे हैं. चुनाव से पहले इन मुद्दों को फिर से उठाना सियासी रणनीति का संकेत माना जा रहा है.

BJP का वार

वहीं भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने तृणमूल की उम्मीदवार सूची को लेकर भर्ती घोटाले का मुद्दा उठाया. भाजपा ने अपने पोस्ट में कहा, 'तृणमूल की उम्मीदवार सूची की शुरुआत ही SSC घोटाले से होती है. नौकरियां छीनो, शिक्षकों को बेरोजगार बनाओ और फिर TMC से टिकट पाओ. यहां तक कि उनकी बेटी की अवैध नौकरी भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द कर दी. यही है मेकलिगंज से उम्मीदवार परेश अधिकारी की छोटी-सी कहानी.' भाजपा के इस बयान ने रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे को चुनावी बहस के केंद्र में लाने की कोशिश की है. पश्चिम बंगाल में SSC भर्ती विवाद पिछले कुछ समय से राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा रहा है, जिसने राज्य की राजनीति में बड़ा असर डाला है.

सोशल मीडिया पर वार

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों दलों के बीच यह सियासी टकराव केवल एक उम्मीदवार तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनावी नैरेटिव को प्रभावित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है. तृणमूल जहां पुराने घोटालों को मुद्दा बनाकर विपक्ष की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना चाहती है, वहीं भाजपा रोजगार और भर्ती से जुड़े मामलों को जनता के बीच प्रमुख चुनावी एजेंडा बनाना चाहती है. यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब राज्य में चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो रही है.

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे आरोप-प्रत्यारोप चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं और मतदाताओं के बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ा सकते हैं. अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह सियासी जंग किस दिशा में जाती है और क्या यह मुद्दे वास्तव में मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करेंगे या फिर चुनावी बयानबाजी तक सीमित रह जाएंगे. फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की राजनीति में चुनाव से पहले आरोपों की यह लड़ाई अभी और तेज होने वाली है.

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 18 Mar 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
West Bengal Assembly Election West Bengal Election 2026 WB Election 2026
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